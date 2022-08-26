理善國際關懷協會透過藝聚空間啟動生活美學對話

【文．戴衣薰 圖．理善藝聚空間】

理善協會理事長許洛婕表示：「藝術表達形式多元，所展現的層次不單獨只是某個物品或行為，有更多對於內在平衡、和諧或是獨立精神蘊涵在內。透過不同藝術賞析或是課程教育，能讓民眾定期沉思聆聽自我內心的聲音，也鼓勵大家從互動交流中梳理情感、透過不同視界增加文化差異的包容力，這也是理善協會成立『理善藝聚空間』的公益宗旨」。未來，藝聚空間也會不定期推出更多暖心、活潑、藝術策展、人文關懷等多元化活動和內容，期許在疫情生活中，持續推廣參與人道關懷以及促進環境永續發展。

*傳遞生活美學回饋社會

八月初理善藝聚空間甫落成，為迎接新空間並落實「藝聚」的願景理念，規劃周末藝術講座與藝術鑑賞系列課程，開啟藝術與人的對話。茵綠窗景搭配純白空間與精緻甜點，讓這一小時的你我可以遠離城市的喧囂，醉心在這裡享受藝術與空間。

課間看著大家專注的眼神以及認真手抄筆記，課後的發問等熱烈的互動，甚至許多學員反饋，一堂只有一小時讓人意猶未盡，空間真的好美，超舒服的！其中當代藝術課程，老師加碼解析現場陳庭詩的作品《意志》，直接活用課堂知識讓大家理解抽象藝術，獲得學員們熱烈回響，這些熱情的反饋也讓理善藝聚空間未來繼續秉持同樣的質感精神為大家推出更多更豐富的生活美學課程。

8月9日啟動的藝術鑑賞分成兩大系列：【西洋藝術簡史：淺嚐藝術驗證法】、【當代藝術：讀懂現代新語言】，各分成十單元的帶狀課程在全新落成的藝聚空間，邀請到黃璿恩老師，英國諾桑比亞大學碩士，曾任職當代美術館展覽組組長，是台北市立美術館與鳳甲美術館的人氣講師，企業美學讀書會講師，實務導賞經驗豐富，與現場藝文愛好者展開一場自由的對話。

8月27日即將開啟的周末藝術講座透過【塗鴉也能賣天價】、【如何看懂抽象】、【裝置藝術葫蘆裡裝什麼藥】，三堂大哉問開啟大眾與當代藝術的對話交流，讓所謂的當代藝術不再遙不可及，一起期待迎接九月份的展覽呈現。

(本文作者戴衣薰為理善國際關懷協會秘書長／理善藝聚空間主理人)