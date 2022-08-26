快訊

藍白圍攻疫苗黑箱 綠評估難傷陳時中 藍批自我安慰

玩爛一手好牌：大馬入獄的前首相「政壇墜落記」

林志穎車禍後35天首度親自發聲！ 向恩人道謝「將再度回到工作崗位」

資深操盤手教你打造股市獲利DNA

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．蔡武穆】

他認為，研究基本面或趨勢面都是對的，只是背後要有完整的研究團隊，才能精準判斷，而且當中有很多的「眉角」，一般散戶很難做到。

舉例來說，某次，他陪同研究部主管拜訪一家公司，發言人說明公司業績如何的棒，主管當下沒說什麼，只要求發言人是否能提供電費帳單，當時大家都覺得一頭霧水，業績和電費有何關係？回頭主管解釋，業績表現好，電費一定大幅增加，結果比對下來電費跟過去差不多，就知道發言人在吹捧自家公司業績。

總經看大方向 技術面為依歸

研究一家公司的基本面相當瑣碎繁雜，而且要有清楚的頭腦判斷，如深入每一家公司，去問訂單有沒有減少？上下游的狀況如何？市場消費如何？信心如何？為何獲利盆滿缽滿，但股價卻一直跌？

趨勢面也一樣，假設看好電動車產業，必須收集國外研究報告，研判未來趨勢，對或錯是三年、五年之後的事，但如果錯了，又有幾個三年、五年？更何況散戶和法人資訊永遠不對稱，一不小心，就會落入幫主力或法人抬轎。

以他目前的操作，是結合基本面、趨勢面、技術面一起做判斷，總經看大方向，技術面、基本面、籌碼面作為買賣參考依據。

總經面來說，去年六、七月美國通膨迅速攀升，導致今年升息，引發經濟衰退，股市通常反映前半年的經濟，今年一月，美股從最高點滑落，他就提醒自己，這個環境之下，要開始賣股票，甚至空手不做。

再來，他以技術面為依歸，基本面好、技術面不好的情況下，他會稍微等一下，等到技術面好轉再進場，等於雙重保障，可以提高勝率。

「技術分析」抓起漲點 規避風險

技術分析是一門統計學，是一個概率，以歷史經驗，「在某種情況下，線圖表現如何，接下來會走出什麼圖形」，出現某種型態勝率達六、七成，就值得一試，就像玩橋牌一樣，前面大牌沒出，後面出大牌的機率就很高。

周鼎松認為，技術分析不見得能帶來大財富，但是可以規避掉很多的風險，就算沒賺，也不會賠到，另一好處是容易抓到起漲點的位置，上漲過程中拉回不會碰到成本，才容易抱得住。

多年來，他整理出一套股市獲利DNA，把交易過程分為三部分，技術分析、資金配置、心態，三者是一個整體，技術分析雖然很重要，仍不及資金配置。

在對的方向放大「資金」

資金配置，就是加減碼，「要在對的方向放大資金」，在上漲的股票，只買一張，充其量只賺一個便當錢，錯的方向買十張，錢再多都不夠賠。

資金分配是財富放大的關鍵，資金一放大，心理承壓就會不一樣，買十萬跟買一百萬的感覺是不一樣的，就像基金經理人操作五億，跟操作五十億是完全不同的道理相似。

「寧願在大池子裡賺5%，而不是小池子賺50%」，他有一個朋友在法人機構操盤，手握好幾億資金，假設某檔股票進場一千萬，上漲30%，現賺三百萬，即是資金分配的最佳案例。

磨練「心態」 以平靜應萬變

至於心態的磨練，他個人提出三點：一、「平常多靜坐」，現在訊息繁雜，容易心浮氣躁，靜坐可讓心緒安靜下來，有助思考決策。

二、「視錢財如糞土」，對於輸贏淡然處之。投資不可能天天贏、把把賺，整天愁眉苦臉，就不要玩股票。過去有一個朋友操作期貨，每秒十幾萬上下，晚上都睡不著覺，經常被大跌的盤勢驚醒，這種日子沒有多少人撐得下去。

三、「不要在有壓力的情況下操作股票」。基金經理人是拿投資人的錢進場買股票，賠錢了頂多明年再來，但散戶是拿辛苦賺來的錢操作，心境不同，結果也會不同。

有一個朋友目標是在股市賺生活費，搞得生活很緊張。要從股市賺生活費，就有時間的壓力、必勝的壓力，有壓力的情況下就容易做錯、常常停損，結果虧損越來越大。

以現在的他，是在既有的基礎下，加強心性的磨練，「因為我們都是凡夫，會貪會怕，該犯的錯還是會犯，只是機率少一點，金融市場變化很大，心性堅強才能以平靜應萬變」。

反向思考 避免被割韭菜

曾在法人機構當操盤手，周鼎松指出散戶最大的弊病─「追漲不買跌」，散戶都有羊群效應，喜歡窩在一起取暖。2003年SARS期間，大盤指數在四千點附近打底，研究團隊建議客戶進場，十個有九個不願意，上來之後追漲，正好被割韭菜，這就是散戶的宿命。

去年股市大漲，單日成交量頻創紀錄，散戶出動買股票，其實可以反過來思考「如果未來看好，大股東、法人為何賣你股票？股價下來盤整，有許多大戶悄悄布局，又為何大戶買、散戶不敢買」？

散戶永遠出現在人多的地方，去年航海王長榮、陽明大飆漲，七月份來到最高點滑落，上海貨櫃報價指數跌了十個星期，長榮、陽明獲利持續創新高，股價卻下跌，「如果未來這麼好，為何股東、外資一直賣」？

「股價反映未來景氣」，法人機構永遠比散戶提早知道行情，先行拋售股票，線型、籌碼開始變化，接下來基本面變化，就會看到媒體披露營收下修、經濟環境變差，過程環環相扣。

只是有人早知道景氣變化，反映在股價上，而你(散戶)感覺不出來，一直加碼，下跌時，懷抱希望股價會漲上去，捨不得賣，結果爆量下跌，套在最高點，就是資金配置出了問題。

周鼎松以過來人勉勵大家，盡量去找「原材料」(第一手資訊)，不要依賴別人消化過的訊息。看不懂原材料，就慢慢學，試著自己去驗證。比方說，上半年美國CPI飆升，美聯準會做什麼動作、股市產生什麼影響，日後CPI下降，美國做什麼動作、產生什麼影響，幾個月內就會明白大致的趨勢。

溫故知新 找出最適投資策略

其次，要溫故知新，技術分析是統計學，2008年股市崩跌時，出現什麼型態、止跌訊號在哪？今年會不會再遇到、會不會止跌？Ｍ頭型態在什麼時候出現？過去兩年在什麼情況下出現類似的型態？

第三，要擬定投資策略，交易時要做紀錄，「在什麼價位、什麼原因進場，停損價、停利價，出場的結果如何？是賺錢還是賠錢？都要寫得清清楚楚」，檢討久了，即可知道常犯的錯誤有哪些，減少交易失誤，找到最適合自己的投資策略。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1148期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

套牢直接停損認賠是傻子...不賣就當存股族？ 遭嗆：少自欺欺人

「討厭工作」是股市輸家的特性？ 股魚曝停損技巧：分兩次賣股

熱心警積極查失蹤人口 化身尋人高手助無名屍「回家」

兒子血型不符是基因突變？ 父多年後鑑定揭真相：只和母有關係

相關新聞

OPEC揚言減產 歐洲能源危機在大旱中升級

預測，通常站在某種假設基礎上，如果假設的條件不變的話，那麼未來的預期落差不會太大。但是2020年的疫情打亂了全世界原本的節奏，所以如果對未來的預測不是採取動態調整的話，今年的投資步調應該會感覺到總是落後一步，因為黑天鵝頻發，應接不暇。

資深操盤手教你打造股市獲利DNA

周鼎松過去在金融機構擔任操盤手，只專注在基本面和趨勢面研究，2008年金融海嘯時慘賠，後來專心研究技術分析，融三者於一身，不但累積財富，並成功躲過2020年三月疫情的股災，目前已是自由的操盤人。

缺電商機延燒

還記得2020年的梅雨季，中國大陸連續下了六十一天的梅雨，在台灣的我們整天盯著電視看三峽大壩會不會決堤，當時是武漢解封後不久，又來個澇災，相信多數的台灣人當時並不會意識到隔年的夏天台灣竟然遇上百年大旱。

限電效應 太陽能與面板受惠

近期隨歐美央行將再鷹派升息的預期加溫，歐美公債殖利率反彈，定錨金融資產價格的美國十年期公債殖利率重新站上3％，對正在回升的股市形成上檔壓力，導致短線漲多的美股拉回，加上美元指數創波段新高，帶動資金回流，外資提款台股的動作轉趨明顯，壓抑大型權值股及指數的表現空間，短期盤面可能轉向個股點放的落後補漲行情。

理善國際關懷協會透過藝聚空間啟動生活美學對話

*「理善國際關懷協會」打造新型態藝術美學空間 理善國際關懷協會自2008年成立後，長期致力於國際關懷與公益活動，並舉辦過多項老人關懷、愛心送暖、偏鄉教育等實體活動，為社會各角落善盡公益責任。今年(2022)更擴大以理善關懷協會為名，成立旗下新品牌「理善藝聚空間」，綜合藝術實體空間與數位平台，推廣新型態藝術鑑賞與教育等事務。

EDA禁令影響台廠

美國時間八月二日protocol網站一則報導標題「The US is ready to block China’s access to advanced chip design software」(美國提升出口限制，要將EDA工具列為對華禁售對象)，台北時間八月十二日盤後成為兩岸股市半導體族群熱門話題，接著美國商務部宣布從八月十五日起祭出四項新技術管制包括：可承受高溫電壓的第四代半導體材料金剛石、氧化鎵(Ga2O3)、三奈米以下電子設計自動化(EDA)軟體，以及用於火箭、高超音速系統的壓力增益燃燒技術等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。