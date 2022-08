資深操盤手教你打造股市獲利DNA

美國時間八月二日protocol網站一則報導標題「The US is ready to block China’s access to advanced chip design software」(美國提升出口限制,要將EDA工具列為對華禁售對象),台北時間八月十二日盤後成為兩岸股市半導體族群熱門話題,接著美國商務部宣布從八月十五日起祭出四項新技術管制包括:可承受高溫電壓的第四代半導體材料金剛石、氧化鎵(Ga2O3)、三奈米以下電子設計自動化(EDA)軟體,以及用於火箭、高超音速系統的壓力增益燃燒技術等。

2022-08-19 09:27