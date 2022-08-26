資深操盤手教你打造股市獲利DNA

【文．蔡武穆】

他認為，研究基本面或趨勢面都是對的，只是背後要有完整的研究團隊，才能精準判斷，而且當中有很多的「眉角」，一般散戶很難做到。

舉例來說，某次，他陪同研究部主管拜訪一家公司，發言人說明公司業績如何的棒，主管當下沒說什麼，只要求發言人是否能提供電費帳單，當時大家都覺得一頭霧水，業績和電費有何關係？回頭主管解釋，業績表現好，電費一定大幅增加，結果比對下來電費跟過去差不多，就知道發言人在吹捧自家公司業績。

總經看大方向 技術面為依歸

研究一家公司的基本面相當瑣碎繁雜，而且要有清楚的頭腦判斷，如深入每一家公司，去問訂單有沒有減少？上下游的狀況如何？市場消費如何？信心如何？為何獲利盆滿缽滿，但股價卻一直跌？

趨勢面也一樣，假設看好電動車產業，必須收集國外研究報告，研判未來趨勢，對或錯是三年、五年之後的事，但如果錯了，又有幾個三年、五年？更何況散戶和法人資訊永遠不對稱，一不小心，就會落入幫主力或法人抬轎。

以他目前的操作，是結合基本面、趨勢面、技術面一起做判斷，總經看大方向，技術面、基本面、籌碼面作為買賣參考依據。

總經面來說，去年六、七月美國通膨迅速攀升，導致今年升息，引發經濟衰退，股市通常反映前半年的經濟，今年一月，美股從最高點滑落，他就提醒自己，這個環境之下，要開始賣股票，甚至空手不做。

再來，他以技術面為依歸，基本面好、技術面不好的情況下，他會稍微等一下，等到技術面好轉再進場，等於雙重保障，可以提高勝率。

「技術分析」抓起漲點 規避風險

技術分析是一門統計學，是一個概率，以歷史經驗，「在某種情況下，線圖表現如何，接下來會走出什麼圖形」，出現某種型態勝率達六、七成，就值得一試，就像玩橋牌一樣，前面大牌沒出，後面出大牌的機率就很高。

周鼎松認為，技術分析不見得能帶來大財富，但是可以規避掉很多的風險，就算沒賺，也不會賠到，另一好處是容易抓到起漲點的位置，上漲過程中拉回不會碰到成本，才容易抱得住。

多年來，他整理出一套股市獲利DNA，把交易過程分為三部分，技術分析、資金配置、心態，三者是一個整體，技術分析雖然很重要，仍不及資金配置。

在對的方向放大「資金」

資金配置，就是加減碼，「要在對的方向放大資金」，在上漲的股票，只買一張，充其量只賺一個便當錢，錯的方向買十張，錢再多都不夠賠。

資金分配是財富放大的關鍵，資金一放大，心理承壓就會不一樣，買十萬跟買一百萬的感覺是不一樣的，就像基金經理人操作五億，跟操作五十億是完全不同的道理相似。

「寧願在大池子裡賺5%，而不是小池子賺50%」，他有一個朋友在法人機構操盤，手握好幾億資金，假設某檔股票進場一千萬，上漲30%，現賺三百萬，即是資金分配的最佳案例。

磨練「心態」 以平靜應萬變

至於心態的磨練，他個人提出三點：一、「平常多靜坐」，現在訊息繁雜，容易心浮氣躁，靜坐可讓心緒安靜下來，有助思考決策。

二、「視錢財如糞土」，對於輸贏淡然處之。投資不可能天天贏、把把賺，整天愁眉苦臉，就不要玩股票。過去有一個朋友操作期貨，每秒十幾萬上下，晚上都睡不著覺，經常被大跌的盤勢驚醒，這種日子沒有多少人撐得下去。

三、「不要在有壓力的情況下操作股票」。基金經理人是拿投資人的錢進場買股票，賠錢了頂多明年再來，但散戶是拿辛苦賺來的錢操作，心境不同，結果也會不同。

有一個朋友目標是在股市賺生活費，搞得生活很緊張。要從股市賺生活費，就有時間的壓力、必勝的壓力，有壓力的情況下就容易做錯、常常停損，結果虧損越來越大。

以現在的他，是在既有的基礎下，加強心性的磨練，「因為我們都是凡夫，會貪會怕，該犯的錯還是會犯，只是機率少一點，金融市場變化很大，心性堅強才能以平靜應萬變」。

反向思考 避免被割韭菜

曾在法人機構當操盤手，周鼎松指出散戶最大的弊病─「追漲不買跌」，散戶都有羊群效應，喜歡窩在一起取暖。2003年SARS期間，大盤指數在四千點附近打底，研究團隊建議客戶進場，十個有九個不願意，上來之後追漲，正好被割韭菜，這就是散戶的宿命。

去年股市大漲，單日成交量頻創紀錄，散戶出動買股票，其實可以反過來思考「如果未來看好，大股東、法人為何賣你股票？股價下來盤整，有許多大戶悄悄布局，又為何大戶買、散戶不敢買」？

散戶永遠出現在人多的地方，去年航海王長榮、陽明大飆漲，七月份來到最高點滑落，上海貨櫃報價指數跌了十個星期，長榮、陽明獲利持續創新高，股價卻下跌，「如果未來這麼好，為何股東、外資一直賣」？

「股價反映未來景氣」，法人機構永遠比散戶提早知道行情，先行拋售股票，線型、籌碼開始變化，接下來基本面變化，就會看到媒體披露營收下修、經濟環境變差，過程環環相扣。

只是有人早知道景氣變化，反映在股價上，而你(散戶)感覺不出來，一直加碼，下跌時，懷抱希望股價會漲上去，捨不得賣，結果爆量下跌，套在最高點，就是資金配置出了問題。

周鼎松以過來人勉勵大家，盡量去找「原材料」(第一手資訊)，不要依賴別人消化過的訊息。看不懂原材料，就慢慢學，試著自己去驗證。比方說，上半年美國CPI飆升，美聯準會做什麼動作、股市產生什麼影響，日後CPI下降，美國做什麼動作、產生什麼影響，幾個月內就會明白大致的趨勢。

溫故知新 找出最適投資策略

其次，要溫故知新，技術分析是統計學，2008年股市崩跌時，出現什麼型態、止跌訊號在哪？今年會不會再遇到、會不會止跌？Ｍ頭型態在什麼時候出現？過去兩年在什麼情況下出現類似的型態？

第三，要擬定投資策略，交易時要做紀錄，「在什麼價位、什麼原因進場，停損價、停利價，出場的結果如何？是賺錢還是賠錢？都要寫得清清楚楚」，檢討久了，即可知道常犯的錯誤有哪些，減少交易失誤，找到最適合自己的投資策略。