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限電效應 太陽能與面板受惠

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．高適】

只要美股沒有出現連續性重挫，有國安基金護盤的台股應可維持在萬五附近的震盪整理行情，仍有望吸引資金繼續在財報空窗期間尋找賺錢的機會，帶動具題材的低基期個股輪動表現。中國近來的限電政策已影響部分產業短線的供給情況，相關供應鏈營運將帶來一定的變化，成為盤面焦點。

四川限電影響擴大 影響面板產能有利庫存去化

今年七月以來水力發電量占九成的四川，面對歷史同期最高的極端高溫、歷史同期最少的降雨量、歷史同期最高的電力負荷多重嚴峻考驗，電力供需嚴重失衡，迫使四川省勒令全省工業用電企業自8月15日起停產六天，就連疫情期間可優先生產的「白名單」企業也不能例外，爾後工業用電停工令又延長至8月25日，停工累計達十一日，等於八月有超過三分之一的時間企業處於停擺狀態。

四川是電動車電池、面板及太陽能電池的製造重鎮，官方主要針對面板等超級用電大戶限制用電，也導致相關製造業產能受到影響。四川境內主要的面板廠有京東方、惠科、深天馬及信利的七條生產線，市場預估受限電影響的當月全球液晶電視面板產能將減少二成，面板產業供過於求有所緩和，有利庫存去化的速度。

面板報價跌幅收斂 股價提前反映景氣落底

集邦科技表示四川與重慶接連宣布限電措施，影響當地大世代如8.5代、8.6代、8.7代的面板產線生產，預期對主要在那些產線生產的32吋及50吋主力尺寸產品帶來價格止穩的機會。預估32吋及50吋產品受惠限電，八月價格將出現持平，若限電時間拉長至九月，對於面板價格的支撐力道將更為顯著。

台灣面板廠群創(3481)表示，近期四川限電造成32吋面板產出月減少二百萬至三百萬片，有助整體庫存去化，預期面板價格可能在年底築底，成為本波產業循環循環的底部，2022年初可看到好的開始。公司因應市場狀況，將產能稼動率自第二季的九成下調至第三季的五成至七成，預估出貨量將由原持平下修至衰退10~15％，但單價卻由原衰退5~10％上修至衰退0~5％，符合報價跌勢收斂的預期，有利群創與友達(2409)等面板股的股價提前反映將落底反彈的產業景益。群創與友達也均將於9月29日進行減資，融券須於9月23日前強制回補，將成為推升股價向上彈升的另一買盤動能。

國際能源署調查顯示，2021年全球79％的太陽能上游多晶矽是由中國生產，42％由新疆維吾爾地區供應，2021年6月美國因維吾爾地區被控強迫勞動，將四家廠商列入制裁對象，禁止直接與間接採購上述業者產品，已影響中國在全球太陽能多晶矽市場的供給。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1148期，2022.08.26出刊。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1148期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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