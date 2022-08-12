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米其林級保健品「糖醣走」 讓您輕鬆享受輕巧人生

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．理財周刊】

8 大輕鬆配方，1 包簡單搞定

樹重奏「糖醣走・塑孅粉」是一支專為現代人打造的優質良方，秉持著頂級原料足量添加、植萃原味天然有感、米其林級保健品三大堅持，讓消費者輕鬆保養自己，也不用再選擇困難。

『樹重奏』相信好原料、好吸收，才能真正對身體好。秉持誠實配方、誠實劑量、誠實呈現的原則打造產品。為了讓大家在保養身體的同時，不為一般藥味所苦，在口味上更做了完美的研發，讓這支產品酸甜好吃。因為人的味蕾是非常敏感的，可以判定吃進去的是天然來源還是化學原料，所以在研發「糖醣走・塑孅粉」時，決定使用上等的植萃精華，做成『珍萃粉包』，天然原味一吃就會懂！

米其林級的保健品

市場上的保健食品琳琅滿目，該怎麼挑選呢？重視自然與天然來源的樹重奏表示，現代人常常為了健康吞一堆膠囊錠劑。如果能有一個產品，可以一包滿足所需，又是植萃天然原味，頂級原料的原味完美呈現，就像是米其林等級的保健品。

剛上市的樹重奏「糖醣走・塑孅粉」擁有四大促進代謝成分，包括榮獲國際大獎具4大專利的SPBP苦瓜專利萃取粉、美國USDA/NIH 產官學三方合作的Cinnulin PF®專利肉桂萃取粉、美國專利Phase-2®白腎豆萃取粉、知名大廠愛用的ChromeMate®美國專利菸鹼酸鉻，除此之外再加上『油甘鮮果粉』等四重低糖暢快配方，成為注重健康消費者的最佳夥伴！當然，想擁有全方位健康，也要搭配適當的運動與飲食的調控喔 ！

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