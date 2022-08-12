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八德「謙上園」 一戶一畫人文稀有宅

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．理財周刊】

在大新竹地區一步一腳印深耕逾30年的富源建設，以數十年如一日的踏實精神，在當地立下了好口碑，近年來看好桃園的發展潛力，將市業觸角往北延伸，該品牌主打重視住戶感受，對於每棟建築的內外細節、空間規畫都極盡要求，並提供良好的售後服務。

本案另一個合作夥伴則是富廣建築團隊在2011年創立的新品牌捷笙建設，該公司秉持「藝術、人文、生活家」的概念，將美學與生活做結合，並把家的概念融入其中，讓建築不單單只是一棟房子。捷笙公司除了在建築產業嶄露頭角，還積極培養台灣藝術家與文化的傳承，近年以「一戶一畫，美學發芽」的概念，為每戶住宅提供新銳畫家的作品，引領台灣建築界展現新風貌。

本案的建設團隊，過去曾推出「富源錦雅苑」、「富源牡丹凰居」、「桔．公?」、「富廣美美」等不少優質作品，這次基地選在連接八德重劃區和原有市區的中心點，面積超過1500坪，將興建包含3棟地上15層、地下2層大廈的人文藝術社區，並配有197個平面式停車位。另「謙上園」由於建蔽率低，僅占29.2%，因此規畫了近千坪的大型中庭花園，留下廣闊綠地，提供住戶專屬的休憩空間。值得注意的是，該社區雖然位處商圈旁，但卻是靜巷中的一巷宅，因此消費者未來入住能享有寧靜、愜意的生活空間。

生活採買上，走出「謙上園」大門即可到達興豐路、介壽路商圈，附近有全聯、寶雅、屈臣氏、八德公有零售市場、三德市場等及多家餐廳，如果要逛街、享用美食，還有八德興仁花園夜市，與集購物、飲食、影城於一體的置地廣場。除此之外，學區也非常完整，瑞豐國小、八德國小、八德國中都在行車五分鐘的距離之內。

而在交通上，就必須提到桃園市府近年來對八德地區的規畫，「謙上園」附近的捷運綠線及大鶯豐德交流道都預計在116年完工，未來新北三鶯線也將延伸至八德，無論是進出桃園還是前往雙北都將變得十分便利。至於日常運動及親子休閒娛樂，楓樹腳公園、桃園市北區青少年活動中心、以及占地5公頃的八德埤塘自然生態公園都鄰近本案。

建設團隊在公設上也匠心獨具，設有增加住戶安全性的獨立接待大廳、配備視訊功能的家教室、及能讓孩童開心奔跑的大空間遊戲區，另健身房、媽媽教室等也是一應俱全。建材上則是秉持富廣開發一貫的實用精神，提供優質的產品，同時還鋪設了耐刮堅硬的太格木底板，精心打造出一個溫暖而厚實的家。

為因應住戶不同需求，「謙上園」推出了三種房型，分別是23~25坪的二房、34~36坪的三房和41~44的四房型，每戶採光、通風都非常良好，並有高坪效的空間規畫。開發團隊也考量到現在成家不易，同戶型的產品坪數，相較於該區其他建案都略低，以低總價的方式降低買房負擔。據了解，該案每坪約在30萬出頭，比旁邊的鶯歌區新建案低了不少，若以2房型來看，一戶僅在800萬左右，房價還不到新北雙和、板橋、新莊等地的一半，算是相當容易入手的門檻。

富源建設與捷笙建設這次聯手推出的新案「謙上園」，不只坐擁高機能生活圈及交通便利，還有充滿美感的居家場域，大大提升入住民眾的身心靈，同時該案視野亦相當良好，南望大漢溪，北邊能俯瞰八德市區，種種優勢吸引不少當地人與雙北客來看房，且除了首購族之外，許多換屋族也把目光聚焦於此，再加上該區買氣持續熱絡，未來發展可期，有意購屋的民眾可得好好把握機會。

「謙上園」

‧一戶一畫，塑造生活美學

‧未來大鶯豐德交流道、捷運綠線落成，盡享交通優勢

‧地處八德擴大重劃區及傳統市區中心，同時擁有雙邊機能

基本資料

地址：桃園市八德區介壽路二段1022巷

基地面積：1539.72坪

棟戶規劃：2幢，3棟，173戶住家

坪數資料：二房(23~25坪) 、三房(34~36坪) 、四房(41~44坪)

總樓高：地上15層，地下2層

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