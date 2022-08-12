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從創業中學習人生 成就自我

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．蔡武穆】

夫妻共同創業 考驗更多

彭思齊研究所時期就跟先生(當時是男友)創業，過程跌宕起伏，2002年成立電商公司，業績大好的情況下，2007年赴中國大陸拓展市場，在四年間賠掉一億，2011年公司行銷醫美券，當時醫界「內外兒婦四大皆空」，政府限制在網路銷售醫美產品，再度慘賠四千萬，去年疫情嚴峻，結束菲律賓據點，又賠了二千多萬。

一路上這麼多的打擊，難道都不會想放棄？她說，父親是個創業人，耳濡目染下，深知創業的艱辛，就看願不願意努力，加上夫妻有共同的信仰，藉著禱告和上帝的恩典，彼此扶持到現在。

比起一般夫妻關係，多了一個上司和員工的角色，她說，夫妻創業，要不離婚很難，「我們幸運，能夠彼此了解分享，一起面對事情」，偶爾也會有消極負面思想，就以換位思考來解決。

她明瞭丈夫性急、脾氣不好，就放緩情緒說話，等他情緒冷靜下來，再用他聽得下去的語言慢慢溝通。

家庭、事業 劃分界線 清楚定位

大學念社工的她，學會一件事，叫做「界線」，在家庭和工作中劃定界線，規定回家之後不再談工作，切換到夫妻的角色。她說，有一次在車上跟先生抱怨，「今天老闆欺負我，我乾脆辭職算了」，當下先生覺得莞爾，馬上以丈夫的口吻說，「老闆也有老闆的苦衷啊，都做了這麼久了，再堅持一下」，瞬間化解彼此摩擦。

第二是「定位清楚」，一個公司有兩個老闆，會搞得大家無所適從，「什麼事情，誰負責，要講清楚」，她在公司是行銷副總，先生才是老闆，把主次分別出來，協調好，就不會混亂。

彭思齊坦言，切換角色並非易事，創業前四年是男女朋友的關係，有時要梳理情緒，後來認知到先改變自己，才能調整對方，上班時就把他當老闆，不應該有特權，盡心盡力要做到老闆沒話可說。

她說自己並不是沒有抱怨，有一次在上帝面前傾訴，「為何不是他改，都是我改？」上帝回應她，妳的彈性和柔軟，我要妳做輔助他的角色，老闆的角色必須剛硬和堅持，一柔一剛，互相搭配，才能把事情做好。

彭思齊說，雖然先生是自己的上司，在家庭生活上，他還是一個很體貼、隨和的丈夫，很疼愛自己，家裡的事會以妻子為依歸，「大事他決定、小事我決定，其實大小事都是我決定」，協調得很好。

抽離於情緒之外 只處理當下的事

事業如此忙碌，如何照顧到小孩？她說，省時間的方法就是不追劇、不看電視，並堅持每天花二到三小時陪孩子讀書、吃飯、遊戲，周末帶孩子出去玩或拜訪爺爺奶奶，沒有太多個人的私生活。

彭思齊認為，兒童發展最重要的時期是零歲到六歲，其次是六歲到十二歲，這段時間若能建立好孩子的性情和生活常規，對日後的發展很有幫助，事實證明，她的兩個小孩已經國高中，都能自動自發的學習，不用父母操心，省下很多時間。

白天工作這麼累，心情不好時還會持續講故事？她表明，過去社工的經驗，學習很多諮商方法，其中一個便是抽離自己，讓自己是處於情緒之外，去處理當下的事，有點像是情緒的五斗櫃，把目前不適合的情緒關起來，拉出一個理性的、溫暖的情緒來處理事情，等到事情處理完回到自己房間，再把其他不好的情緒拉出來整理。

圍繞在家庭、孩子、父母之間，彭思齊說自己比較像是三代人的潤滑劑，最重要的還是要把自己處理好，自己是否過得快樂？是否喜歡自己、有沒有過分委屈？

「我在乎的是我個人的狀態是不是好的」，女性要學會察覺情緒、察覺自己的狀態，剛才提到的把情緒關起來，是在自己有控制力時才有辦法做到，基本上，「我不會讓自己處於崩潰的邊緣，若察覺情緒很沮喪，會先停頓下來把自己調整好」。

聖經上說，「愛人如己」，如果不會愛自己，就不會愛人，因此，先要把自己照顧好，才有餘力照顧別人。

盤點資源 找出支持系統

為家庭孩子犧牲自己的時間，周圍的朋友都替她心疼，事實上，她也會給自己放假，適度寬慰自己，常常是星期六晚上，夫妻二人一起去看午夜場，很累的時候去SPA按摩、敷一片很貴的面膜，或躺在自家的浴缸泡澡聽音樂，一個月有兩次這樣的時間，就會感覺被療癒。

最不可思議的一次是她在做完月子之後，把嬰孩託給婆媽照顧，自己出去度假一個星期，因為她知道接下來的日子，每天要陀螺般照顧孩子的生活，這一個星期要儲備能量，對自己好一點。

另外，她認為，女性要善於找出支持系統，碰到困難時，知道要找誰幫忙，社工系的第一課，就是盤點資源，手上有沒有任何的機構或資源，可以協助案主走出困境。同理，女性也要找出可以相信的人來分擔重擔。

她舉例，她兒子小一到小六時，每星期六下午都有三小時的足球課，每一次都要顧三小時有點浪費時間，於是就跟同行的三位媽媽溝通一個月輪流顧一次的想法，讓其他的媽媽可以休息或喝下午茶，這件事持續了六年，省下不少力氣及時間。

又如孩子國三時，學校規定家長要輪流晚間陪讀，她認為沒有必要親自出席，就安排爸媽或公婆去，一方面陪讀，一方面培養祖孫感情，也收到意外的效果。

要活出自己 先認識自己

彭思齊以女性成長為題，成立女子學網站，多年來採訪過無數傑出的女性，她認為，女性要活出自己，首先要認識自己，有一句話，「以終為始」，先把終點想清楚，再往前推，才知道路走得對不對。

「我為何結婚生小孩，是因為我終點裡面有丈夫、有孩子」，她建議女性朋友，如果沒有辦法馬上知道自己要什麼，可以先嘗試看看，例如，不知道自己適不適合伴侶生活，可以嘗試交男朋友，不知道自己是否喜歡小孩，可以嘗試養寵物，了解自己是否對照顧孩子有興趣。

每個女人都像一本書，一百本書就有一百種活法，生活沒有範本，人生也沒有範本，不要一味想要跟別人一樣，應該從自己的內心尋找自己想成為什麼樣的人，想過什麼樣的生活。

她說，有一位同事，只想當個普通上班族，領普通的薪水，閒暇時就種花種草，心中便覺滿足，成功不見得要跟郭台銘一樣，雖然他是人人羨慕的首富，但不一定每個人都喜歡他的生活。

經濟獨立 人格、思想跟著獨立

對於財務的觀點，彭思齊建議女性，不管有沒有創業，都應該要有創造第二份收入的能力，這世界變得太快，沒有一間公司會養妳一輩子，以她現在來說，除了電商管理的工作，三年前她以個人品牌號召團購，一個月多出幾十萬的收入，如果沒有團購，也可以開課，當起電商講師，再把所賺的閒錢做長期的投資，經濟獨立了，人格、思想也就獨立。

一路走來遇到這麼多的挫折，會不會後悔創業？她表示，如果沒有創業，學不到這麼多的事，人生是一個旅程，要讓它變得有趣好玩，現在的她常常收到匿名者來信，尋求意見、解答人生疑惑，她個人的經歷成為別人的幫助，或許這就是上帝給自己最大的使命。

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