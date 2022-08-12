【文．洪寶山】

德國藥廠建議郭董 把產品移到海外生產

8/4~8/7三天的圍台軍演，是「海峽中線」的默契從此打破的開始，基於台灣不會開第一槍的前提下，未來中國大陸的圍島軍演恐怕成為新常態，加上實彈射擊影響航班路線，就算有替代路線抵銷，繞行增加的有形與無形的成本恐怕才是影響台灣投資環境的關鍵因素。

根據媒體報導，《美麗島電子報》董事長吳子嘉於節目《董事長開講》中透露，身在捷克的鴻海創辦人郭台銘八月二日曾和他通話三十分鐘，郭台銘正在和BNT談在台灣生產，對方卻回應因為台海局勢緊張，萬一之後台灣打仗就交不了貨了，所以不能來台設廠，現在還不知道這個計畫有沒有泡湯，外國客戶表示現在全球媒體都在報導台灣可能會打仗，甚至建議郭台銘把產品移到海外生產。

記得在美國聯邦眾議院議長裴洛西八月二日晚間抵台之前，蔡總統曾經公開對國人表示：「留意認知戰的威脅。」結果，雖然還是有一些假消息、駭客入侵各大官網，但國人的反應普遍冷靜，冷靜到外媒驚訝：「一點也不像隨時爆發戰爭的樣子。」

單就這點，的確是很值得台灣人驕傲，有句話不是說：「讓自己過得更好，才是對前任最好的報復。」是的，該吃就吃、該玩就玩，不必惡言相向，也不用放在心上，讓自己的每一天都過得精彩，就是對圍台軍演最好的回應。

圍台營造戰爭風險 台灣接單恐交不了貨

但是挑戰現在才要開始，儘管國人挺過了認知戰這關，但對於其他國家的人民來說，是抱著看熱鬧的心情，唯恐天下不亂，雖然這是人之常情，回想年初看俄烏戰爭大概也是抱著同樣的心情，可理解。

只是未來台企將遭遇到類似郭台銘所遭遇到的情況，而且不排除成為未來台企接單的新常態─即外企擔心萬一台海打起來的斷鏈的潛在風險。單看這點，中共這次的圍台軍演的確發揮作用，原以為文攻武嚇是衝著台灣來，哪知道其實是演給世界各國看的，試圖在外企的潛意識裡植入「投資台灣有交不了貨的戰爭潛在風險」，所以才會說，台灣的挑戰才剛要開始，最痛苦的就是訂單、投資沒有了。

不過，這還不是迫在眉睫的危機，因為中國大陸的圍台軍演延長了時間，而且沒說明何時結束撤軍，換言之，如果圍台軍演成為新常態的話，那麼，從外國補給能源將成為大問題。

英籍歷史學者、哈佛大學講座教授弗格森(Niall Ferguson)於《彭博社》撰文，一旦解放軍對台發動戰爭，或僅是封鎖海空域，就等於是切斷全球三分之一海上交通的關鍵航道，阻斷世上92%先進半導體晶片的對外輸出。也就是說，就算台企有了訂單，而且外資也有信心投資，台企也得有能力製造交貨，如果台灣缺少能源生產，或是運送不了，就算有訂單也沒用。

所以站在這角度，立刻打臉之前提倡的打造台灣成為刺蝟的不對稱作戰能力，因為光有防禦能力是不夠的，還得有正規戰力應付鎖台時開闢航道、護航船團。由此可知，美國軍火商為了銷售武器，提了個看似合理的新概念，然後賣台灣一些有的沒有的武器，結果解放軍一招圍島鎖台就將軍了。

經濟制裁世界工廠 成本高於制裁俄羅斯

雖然日本也有研究顯示，中共要越過台海中線、進入領海並非易事，新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江指出，共軍飛彈首度飛越台灣上空、一波接一波無人機入侵離島、軍艦跨越台海中線及圍台軍演等舉措，實際上已改變台灣的安全現狀，美國智庫估計，若美中爆發為期一年的戰爭，美國GDP將下挫5%~10%，而西方對中實施經濟制裁，成本也將高於俄羅斯，因為俄國不是世界工廠。