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裴洛西訪台後 哪些標的值得入手？

聯合新聞網／ 理財周刊
美國眾院議長裴洛西。路透
美國眾院議長裴洛西。路透

【文／理周教育學苑．方鈞】

A:裴洛西訪台，引起地緣政治緊張，周二(8月2日)造成股匯雙殺，台幣貶破三十大關，台積電、大立光、信驊等無一倖免，中國海關總署突然宣布緊急停止台灣一百多家食品業者產品輸入，也讓食品類股泰山、愛之味成為災區。

翌日(8月3日)，台積電、大立光、信驊等回補前一天缺口，也表示地緣政治緊張已經被消化，後續中國沒有更劇烈手段，裴洛西對後續影響不大，台股目前最大問題來自於量能不夠，外資抽資金回流美國，散戶被套等待解套，游資或當沖資金進出速度快，市場主流方向不明顯。

下一次美聯儲會議時間在9月21日，距離現在有一個半月空窗期，接下來台股還是維持個股輪動，從台積電表現來看，短期維持震盪格局，大盤要有明確表現難度偏高。

個股方面，上個月團滅的ABF載板南電、欣興、景碩等有機會跌深反彈，短沖幾天快進快出，而當沖最愛的航海王長榮、萬海、陽明股價都偏弱，操作難度高，建議觀望就好。

台達電下半年搭上電動車議題，法說會預估下半年度電動車相關營業額可達二十億以上，電動車營收占比也有機會拉升，隨著疫情解封、電動車應用增加，後續還有一波漲幅。

整體來說，目前大盤量能不出，要大漲難度偏高，只能選擇一些有題材或是跌深準備反彈的股票操作，切勿追漲，來到相對支撐再出手，留倉時間也不宜過長，二至三天即須準備出場。由於目前股市操作難度高，新手投資人多看少做，真要入場，還是要注意倉位控制，保守為上。

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裴洛西訪台後 哪些標的值得入手？

Q:裴洛西率領國會代表團訪問印太地區，8月3日與總統蔡英文會面，此舉引發地緣政治緊張，8月2日大盤一度重挫300多點，隨後跌幅雖然收斂，但觀望意味濃厚，後續該如何看？

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