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個股發動有先兆 量先價行

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．高適】

不過，正因全球經濟惡化的預期，也讓市場產生聯準會貨幣緊縮政策可能轉向寬鬆的新預期，帶動資金風險偏好提升，激勵美股七月上演大驚奇，權值龍頭蘋果股價上漲19％推升美股道瓊、標普五百及那斯達克指數創下近兩年來最大單月漲幅，跌最深的費城半導體指數也出現較大的漲幅。隨著美股各指數均已站上季線並向上挑戰半年線，不僅有利股價位階仍落後的個股補漲，也將有助帶動與美股連動性高的台股，向上與美股位階收斂。

基本面惡化背景下的無基之彈

由於台灣經濟以製造業為主，七月製造業數據惡化將引發下半年企業營運黯淡的擔憂。一旦台股指數被領先反彈的美股帶上去，就會出現基本面與股價面走勢出現背離的情況，即市場所謂的無基之彈。這種行情本來就無關基本面，首重技術面及籌碼面，股價跌得夠深就容易吸引搶反彈的資金，籌碼洗得夠乾淨就容易出現較大的漲勢。同樣的邏輯，在加權指數先行後，股價位階仍落後的個股，也會有輪動補漲的機會。

就目前台股盤面觀察，已開始有些個股出現底部出量且短線股價漲幅不小的情況，在總體經濟前景欠佳的背景下，就有點無基之彈的味道。例如零售通路股寶雅(5904)成交量在六月二十二日開始連續放大後，股價即出現50％的漲幅；汽車零組件廠和大(1536)成交量在七月十一日開始連續放大後，股價即出現33％的漲幅；音訊晶片IC設計廠驊訊(6237)成交量在七月二十一日開始連續放大後， 股價即出現近40％的漲幅；半導體設備股家登(3680)成交量在七月十五日放大後，股價即走出Ｖ轉行情。

轉為有基之彈為股價續彈關鍵

上述個股產業別雖分散，但技術面型態類似，想要操作無基之彈的投資人，可依循此種價量型態尋找接下來有機會彈升的個股，若能再搭配營運展望較佳的基本面，彈升行情或許就可以走得更遠。就像和大短線股價雖已自低點反彈逾40％，但下半年營運如果能如預期的成長，股價彈升行情就能夠從市場認為的無基之彈，轉向有基之彈。

和大上半年完成佔其營收近七成的前兩大客戶調價，帶動第二季營收動能回升。其中，美國汽車零組件供應商BrogWarner今年仍持續追求成長，加上電動車領導廠特斯拉下半年交車量也將較上半年成長，特斯拉美國德州及德國新廠又陸續加入量產，有望帶動和大下半年營收較上半年成長。和大切入美系電動車傳動系統零組件供應鏈後，陸續跨入對 Ford及BMW 等車系電動車的合作，明年起量能可望放大，成為明年營運成長動能。

美國新創健身器材廠商Peloton近日宣布將停止旗下製造廠期美科技的生產，並進一步強化與原代工廠力山(1515)的合作關係，讓其再次成為飛輪及跑步機的唯一製造商，增加未來訂單回升的預期，帶動成交量在七月十四日及十五日連續放大，就可作為觀察的口袋名單。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1145期，2022.08.05出刊。

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