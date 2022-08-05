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新慘業樣貌

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

中國大陸全力發展 最終都讓競爭對手退出市場

從2018年起的美中貿易戰開始，美國就針對華為的5G晶片打壓，將華為列入貿易黑名單，最終耗盡庫存晶片退出高階手機市場，以榮耀新品牌經營中低階手機市場，接著又將中芯國際列入制裁名單，阻擋荷蘭ASML賣極紫外光(EUV)光刻機給中芯國際。

美國為了阻止中國大陸在半導體進一步發展，近期傳出美國打算拉高半導體設備出口至中國大陸禁令的層級，擴大制裁範圍，其業者將無法拿到十四奈米以下的關鍵設備，再次給予中國大陸半導體發展一記重拳。

跳槽到中芯國際的梁孟松協助中芯突破十四奈米製程後，基本上已經可以滿足中國大陸95%的晶片需求，所以後來當蔣尚義無法協助中芯國際取得EUV，於2021年11月離開中芯國際時，給了建議：「全力發展成熟製程。」於是後來中芯國際向ASML大量採購浸潤式ArF深紫外光(DUV)曝光設備衝刺成熟製程，也搭上了這兩年缺芯潮的趨勢，基於過往中國大陸搶下市佔率優勢的中低階市場，往往從藍海變紅海，最終讓競爭對手退出市場，前有韓系大廠的面板產業，後有太陽能產業，只要陸廠「集全國之力」做大之後，該產業就變慘業！

因此，已經有聲音開始擔心陸廠全力衝刺成熟製程，在這波半導體供應鏈重複下單後的庫存調整開始後，未來會不會出現供給過剩？成熟製程也陷入紅海？ASML的財報提到，2022年第二季在中國大陸的營收為四億歐元，預計全年年增率成長10%，這很令人吃驚吧，2020年12月，中芯國際被列入美國黑名單，已經無法進口製造十奈米和更小晶片的設備，包括最新型EUV曝光機，自2019年底以後，ASML已經不再出貨EUV設備給中國大陸。

結果，竟然在美國的阻擋下，ASML在中國大陸的業績不減反增，尤其是在2022年之前全球共出口62台光刻機，其中中國大陸佔34%，顯然ASML並沒有全力加入美國制裁中國大陸的行列，於是美國繼阻止ASML提供EUV給中國大陸之後，也計畫擴大限制到DUV，但ASML仍在考慮中。

路透社分析，如果美國批准了新限制，限制範圍也將擴大到禁止美國晶片製造設備運往中國大陸NAND Flash工廠，連帶衝擊南韓記憶體大廠三星電子和SK海力士。目前，三星在中國大陸擁有兩大工廠，SK海力士也收購英特爾中國NAND Flash快閃記憶體製造業務，當然台積電的南京與上海廠也會受到影響。

中芯七奈米SOC晶片 疑似台積電七奈米製程翻版

天下沒有不透風的牆，模仿複製是中國大陸的強項，最近半導體業界熱議中芯國際生產七奈米SOC晶片，經過加拿大一家以逆向工程能力聞名的TechInsights拆解，得到結論是這項製程幾乎是台積電七奈米製程的翻版。

在2020年12月的辭職信中，梁孟松表示他在中芯國際完成七奈米技術的開發，可能會在2021年4月開始試生產。七奈米是DUV的極限，中芯國際使用DUV的技術，導致製程工藝更加複雜和成本更高，不符合量產與成本的效益，可是對於突破西方卡脖子的戰略意義重大。另闢蹊徑、彎道超車一直是中國大陸的追趕模式，包括華為的晶片疊加專利也是如此，將兩顆十四奈米晶片合併成一顆晶片，從而擁有與七奈米不相上下的性能水準。

目前，中芯國際依賴DUV來擴展其產能，專注量產成熟製程二十八奈米和更大尺寸晶片，用於汽車和家電，尤其是新能源車所需的汽車晶片需求龐大，加上中國大陸又是新能源車最大市場與鋰電池領先者，可以清楚的看到中國大陸試圖透過掌握下一世代的新能源車晶片與電池的主動權，達到自給自足之外，甚至領先制定平台標準，影響全球。

先進製程一奈米後 腳步一旦停下來追兵就來了

所以儘管美國強力阻止中國大陸的半導體發展進程，但壓力越大，反作用力也越大，就好比華為麒麟晶片受阻，但小米就先後發布了三顆自研晶片，分別是澎湃C1影像晶片、澎湃P1充電晶片、澎湃G1電池管理晶片等，最新公布的小米12S Ultra同時搭載澎湃P1和澎湃G1晶片，與第二代矽氧負極電池一起組成了澎湃電池管理系統。只能說，在先進製程進展到一奈米之後，摩爾定律還能適用多久，一旦腳步停下來，追兵就來了。

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