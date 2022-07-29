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100%鳳梨做的禮盒！RIVON禮坊創意推永續設計超搶手

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．編輯部】

以宏亞食品旗下品牌禮坊為例，推出以整顆鳳梨製成的「永愛鳳梨酥禮盒」吸睛搶市，也獲得今年亞洲企業社會責任獎（AREA）綠色領導獎。秉持著延續作物價值，外包裝取用台灣在地小農的鳳梨皮原料，經日曬2至3個月，萃取鳳梨纖維並結合100%再生紙漿而成，保有最天然的紙漿原色。

除了完美消化果皮外，鳳梨葉也有大效用，取出纖維並結合特殊織法便能成為一匹天然布料，再以精巧設計的鳳梨造型刺繡，粗糙扎人的鳳梨葉搖身一變，成為可愛便利的零錢包，絕對是禮盒中的一大亮點。

拆開包裝後，重頭戲的糕點包含原味、巧克力鳳梨酥再加上法式牛軋糖，讓收禮親友以一款禮盒享受多種吃法最澎派，原味鳳梨酥內餡揉合台農3號土鳳梨和金鑽17號鳳梨，創造出酸甜的在地好味道，而巧克力口味的外皮採用菲仕蘭天然發酵奶油拌入77%迦納可可，剛剛好的苦味，更帶出吃不膩的好滋味。

月圓人團圓，享用完美食不需要和禮盒說再見，而是化為栽種植物的盆器完美再利用。禮坊成就這款永續概念的「永愛鳳梨酥禮盒」，邀請消費者一同表達我們對於地球永恆的愛，也為世界糕點禮盒開創新的領域。（資料來源：RIVON禮坊）

▊宏亞食品秉持著環境共好精神，推出以自然工法製作的永愛鳳梨酥禮盒。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1144期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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