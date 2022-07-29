學會「放空」 掌握先機鎖住獲利

【文．蔡武穆】

做多是低買高賣，在低檔握有股票，股價上漲時，在高檔賣出，賺取中間的價差，這是人心的慣常思考，很好理解。

放空則相反，在高檔賣出，當股價下跌到滿足點時再買回，同樣賺取中間的價差，買回的專業術語叫「回補」。

只要是「賣股」 就是「放空」

陳韋翰解釋，放空就是「賣股」，不管是做多的賣股，或做空的賣股，都叫「放空」，差別在於，手中有股票的人，可在高檔順勢賣出，如果手中沒有股票，就必須跟券商借股票來賣(借券)，賣出股票的動作都叫「放空」。

股票市場有買有賣，放空可以增加股票的流通性，簡單來說，就是放大成交量，上市櫃公司容易在市場籌措資金，股本變大，就有機會納入0050 ETF成分股。

有些人認為放空是看衰股票，股價下跌都是放空害的，其實不然，如果放空不好，金管會早就禁止了，況且全世界的股市都有放空的機制，放空就是賣股，而賣股是為了換現金，做下一步的規劃。

放空比做多更容易賺錢？

放空比做多更容易賺錢，因為股票下跌的速度比上漲的速度快，歷史上的股市贏家，像是傑西．李佛摩、羅傑斯、索羅斯都是藉由放空賺取高額報酬，對沖基金也是一邊買進、一邊放空來套利。

陳韋翰說，放空和景氣循環的關係是很直覺的，譬如說，前兩年(2020~2021年)的大多頭行情，怎麼買，就怎麼賺，股價拉回很快地就漲上去，來到今年一月，股價上萬八高點以後一路下滑，四月跌破萬七、五月跌破萬六，會發覺股價下跌速度越來越快，上漲速度越來越慢，你手中的股票，不是小賺，就是賠錢。

原因很簡單，整個景氣開始轉弱，市場上早有人(主力或大戶)開始賣股、放空股票，導致行情由多轉空，散戶跟著賣，股價下跌速度越來越快，市場賣壓越來越重，而你受不了壓力，也會賣掉手中的股票。

敏銳察覺景氣趨勢 撤回資金保全獲利

一般人習慣單邊做多，股價拉回買進，有一天會發覺，再怎麼在低點買進，就是不賺錢，這時，若有放空的觀念，會敏銳察覺景氣已經往下，提早撤回手中的資金，就可保全獲利，甚至借券放空，賺下跌的利潤。

譬如說，大盤從一萬八跌到一萬七，有人認為會止跌，沒想到，四月跌破萬七、五月跌破萬六、六月跌破萬五，股票被套了好一大段，散戶開始緊張，其實，若有放空的觀念，就會在一萬七發覺情況不對勁，趕快賣掉(或放空)手中的股票。

陳韋翰說，自己比較喜歡追股價創新高的股票，去年在多頭行情，很多股票股價創新高，今年創新高的股票越來越少，很多股票都是跌一大段、漲一小段，再跌一大段、再漲一小段，以下跌的Ｎ字進行，敏感的投資人就會察覺，景氣已開始反轉，步入空頭。

市場看好卻漲不上去 順勢而為賣掉或放空

以台積電為例，疫情中，台積電股價屢創新高，今年一月來到最高點六八八元，外資目標價上看千元，沒過多久，股價下滑到五五五元，往上漲到六○二元，又跌到五○五，上漲到五六○元後，又跌到四三三元新低，股價回不到原來的高點，市場看好的股票，股價卻漲不上去，就代表這支股票的景氣已開始反轉，就要順勢而為，把手中的股票賣掉或放空。

陳韋翰補充，有些人帶著情緒、逆著市場操作，看這支股票不爽所以放空它，當然容易賠錢，期貨天王張松允曾說，放空很簡單，「等到股價漲到懸崖邊時，再一腳推下去」，換句話說，並不是隨時隨地在放空股票，而是要等到股價漲不動時才做賣出或放空的動作。

利多不漲 放空好標的

既然股票多空可做，如何選擇放空的標的？陳韋翰從兩方面來說明，一是觀念面、二是技術面。

觀念面來看，他常問，「一檔股票這麼好，為何漲不動？」理由眾說紛紜，事實上，散戶根本無法預先知道股票漲或跌的原因，都是股價漲一大段，才知道公司有好消息，跌了一大段，才知道公司有壞消息，所以當你發現，這支股票好消息很多，股價卻漲不動，亦即「利多不漲」的股票，就是放空的好標的。

比方說，長榮去年漲到高點二三三元，之後一路往下跌破二百元，市場傳言塞港還未解決，航運股可以長期持有，但股價卻漲不太上去，「利多不漲」的情況，手中有持股的人應盡快賣出股票，沒有持股的人也可借券來放空。

利空不跌 可考慮回補

相反的，當這檔股票壞消息頻傳，市場一直賣股，但是股價卻跌不下去，也就是「利空不跌」時，就要開始思考買回，進行回補的動作。

從技術面來看，均線是最容易觀察的指標，當股價跌破均線，特別是月線、季線、半年線時，就要開始留意這支股票是否由多翻空，譬如說，今年三月，台積電股價跌破所有均線(月、季、半年、年線)，即是賣股或放空的好時機。

另外，技術面看回補時機則因人而異，每個人有不同停利標準，短線操作，股價站上五日、十日均線，中長線則站上月線或季線即為買回的標準。

方向做對 加碼放空

陳韋翰談到自己的放空經驗，他會先找十檔可以放空的口袋名單，五檔做預備，五檔進行放空，然後以小資金進場測試，勝賠率大約50%，這時，可能其中的二檔開始賺錢，三檔平盤或上漲，代表這二檔的方向做對，便開始加碼放空，只要行情沒有太大的波動，就可長期持有一段時間，其他的三檔可能小賺小賠，通常勝率可達90%以上。

至於如何不被軋空？陳韋翰說，軋空跟套牢一樣都是賠錢，進場的時機不對，所以容易被軋空，他再次強調，跟買股票一樣，放空要順勢而為，今年四月大盤跌破萬七，到七月中旬國安基金進場之前，整個趨勢都往下，放空幾乎不會賠錢，就跟買股票一樣，股價轉強需要時間，同樣的，股價轉弱也需要時間，等待趨勢的出現。

最末，陳韋翰提醒，股票不會永遠上漲，也不會永遠下跌，懂得放空的人會比別人提早知道景氣反轉或復甦，在高檔把股票賣掉，在低檔把股票買回來，鎖住自己的獲利。

每年都會有兩次適合放空的時機，一次可以小賺，另一次可以長抱，只要能在正確的時間點做正確的事，順水推舟，要被軋空都很難，跟存股做多是一樣的道理。