塑化與電子代工廠 悄悄升溫

【文．高適】

過去堅稱美國經濟成長強勁的美國財政部長葉倫，近期已改口表示美國經濟成長正在放緩，並承認經濟存在衰退的風險，但認為衰退並非不可避免，因為衰退是經濟廣泛疲軟所致，美國就業數據和消費支出依舊強勁，顯示目前美國經濟並未陷入衰退。

美國衰退預期升溫中

不過，美國現在經濟未陷入衰退，不代表未來就不會發生。根據標普全球編制的採購經理人初步調查，美國七月服務業PMI初值降至47，綜合PMI初值降至47.5，雙雙跌破榮枯線的50並創26個月新低，為疫情爆發以來首次出現萎縮，加上服務業占美國GDP 70％，加深市場對美國第三季經濟衰退的擔憂。

無獨有偶，歐元區七月製造業PMI及綜合PMI也均降至榮估線之下的49.6及49.4，分別創二五個月及十七個月新低，讓早已搖搖欲墜的歐洲經濟進一步推向深淵，衰退似乎已無法避免，勢必也會回過頭來影響美國的經濟。

根據路透社在7月14日至20日進行的最新調查，102位經濟學家平均預估未來一年美國經濟衰退的機率為40％，未來兩年內發生衰退的機率為50％，已高於六月調查中的25％及40％。當衰退預期成為市場共識，市場行為就會開始自我實現，民眾準備勒緊褲帶過寒冬，降低消費意願，企業投資支出及廠商生產意願也將降低，導致經濟走向一個惡性循環，最終讓衰退預期成為衰退事實。

在衰退預期、民眾消費縮手、企業資本支出觀望及產品生產減少的交互影響下，各產業景氣勢必都會受到負面衝擊，今年獲得台灣投資人追捧、股東人數大增的半導體、金融、貨櫃航運、電子代工及塑化等產業也難逃此命運，將會是阻礙未來股價反彈或回升的絆腳石。但若各國政府經濟政策開始從抗通膨轉向抗衰退，這顆大石頭就可能會被移開，創高股市擺脫目前空頭格局的機會。

電子代工 持續面臨產品出貨下修挑戰

在今年股東人數大增排行前百名的電子代工廠依序為仁寶(2324)、緯創(3231)、華碩(2357)、廣達(2382)，近期營運將持續受到PC、NB等終端產品銷售下修影響，連帶股價反彈之路可能會走走停停。

研調機構Gartner基於總經不確定性升溫、通膨及供應鏈因素，7月1日出具全球IT支出預測報告，下修2022、2023年硬體中的手機、外接硬碟、PC、平板及印表機IT支出。其中，2022、2023年PC及平板的支出下修5％及4％至年減7％及2％，整體PC出貨量分別下修6％及4％至年減9％及1％，但逆勢上修2022、2023年伺服器IT支出，雙雙上修9％至年增17％及6％，伺服器出貨量也雙雙上修2％至年增8％及8％，以反映數位轉型趨勢持續，長期伺服器IT支出成長性將優於其他硬體類IT支出。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1144期，2022.07.29出刊。