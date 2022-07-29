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俄烏戰贏家

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．洪寶山】

就像是2016年3月4日播出的第四季劇情裡，就牽扯到美蘇之間的政治角力，讓美國汽油上漲到四美元以上，一幕美國人在加油站大排長龍，但最終消費者等到的是加油站工作人員舉牌「sold out」，一名遊走於白宮的政治黑人說客跟準備加油的消費者說：「我可以用五美元跟你分一些汽油嗎？我油箱見底了。」當然，交易沒有成功，將近20%利潤也不願意轉讓汽油，可知劇中的民主黨代理總統安德伍競選壓力有多大，特別是輸掉了德州的黨內初選。

油價飆漲逾七成 拜登親訪沙王尋求增產

畫重點，四美元的汽油價格會危及政權，再來看看今年6月6日NYMEX汽油期貨盤中見到4.326美元，就不難理解為什麼拜登公開評論聯準會需要更積極打通膨，甚至親自走訪沙烏地阿拉伯去貼王儲薩勒曼的冷屁股，為了11月8日的期中選舉，拜登不遺餘力的甩鍋通膨這項負資產─以收盤價來看，拜登上任以來油價至少上漲超過七成。

共和黨的政治立場總是以「美國人的利益優先」為出發點，但共和黨的布希父子任內都是油價大漲的推手，只不過經過這四十年來被同樣石油美元手法收割，多多少少都有經驗、有對策，再也不是一面倒的局勢，「傷敵一千、自損七百」，美國與北約vs.蘇聯與中國，這場能源博弈比台灣本土八點檔還要灑狗血，劇情發展的方向真是令人意外。

為了遏制對俄羅斯石油禁運與停止北溪二號供應天然氣所引發的油價上漲，拜登於3月31日宣布，除了鼓勵增加美國本土的石油產能，美國政府動用當時存量大約有近六億桶的美國戰略石油儲備(SPR)中拿出1.8億桶的庫存，在接下來的六個月以每天一百萬桶的量，通過競拍的方式供給國際石油市場，以穩定國際油價和市場信心。

這1.8億桶可以說是美國的最後家底了，因為國際能源署規定，成員國至少須持有相當於九十天原油淨進口的戰備儲油，根據RBC計算，這相當於美國3.15億桶原油，所以除非美國要退群，否則就只好求助中東或擴大自產。3月31日的NYMEX原油價格為101.2美元，快四個月過去，1.16億桶戰備儲油釋出只讓NYMEX原油下跌6.67美元，約-6.6%跌幅，油價的居高不下讓拜登的民調只剩下二成左右，但更讓拜登沮喪的，市場傳出拜登釋出戰備儲油其實是變相的討好中國。

美國釋戰備儲油 竟賣給中資聯合石化？

在2015年以前，美國戰備儲油是不能出口的，但美國國會後來終結了石油出口禁令，只要是在美國境內設有公司，都符合資格可以競標美國戰備儲油並出口，於是輿論的引爆點在美國政府確實向中國石化公司旗下一家從事國際石油貿易的全資子公司－聯合石化(Unipec)賣出了95萬桶戰備儲油，可想而知，輿論抓著這個小辮子猛打拜登的「與中國競爭論」，原來其實是資敵論。更有意思的是，共和黨要立法禁止拜登賣油給中國，結果民主黨否決此案，等於是說，民主黨支持拜登賣戰備儲油給中國，哈，政治劇果然水深。

2020年美國總統大選時，川普深陷「通俄門」風波，其實拜登也因二兒子亨特的筆電「硬碟門」疑雲與中國扯上關係，2019年12月聯邦調查局沒收了亨特的筆電與硬碟，其中一則電郵內容是拜登打算和他的兒子做生意，從與一家中國能源公司的合作中獲利。

裴洛西揚言訪台 試圖沖淡拜登親中印象

儘管這種商業安排從未發生過，也沒有跡象表明拜登得到過任何商業安排的10%控股好處，而且拜登否認對此知情，表示從未考慮與他的兒子或兄弟做生意。

但事實是亨特曾經是中國上海Bohai Harvest RST Shanghai Equity Investment Fund Management(BHR)投資公司的股東，而該公司又曾投資過聯合石化的母公司中國石化，所以當聯合石化買美國戰備儲油這新聞曝光後，可以知道從現在開始，美國進入到選舉前的抹黑戰，此時藉著眾議院長裴洛西的八月訪台議題刺激中國，藉此試圖轉移民眾對拜登親中的印象，說到底，中國在這場能源戰中，惦惦吃三碗公。

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