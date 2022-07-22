升息情緒減緩 美元強勢已到頂？

【文・理周教育學苑．方鈞】

目前以價格來看，美元指數跌破六月份CPI發布當天低點107.2，表示市場對於通膨造成美元漲情緒已經開始消化，在月底FOMC發布前，美元走震盪回調機率高。

下半年對於通膨關注焦點已經不是升息幾碼，而是升息這數次，通膨是否下降？美聯儲升息碼數就像是在玩牌，太早把王牌出完，越容易暴露自己沒招，引起經濟恐慌，因此，在接下來過程中，美聯儲直接升息四碼機率不大，用話術模糊焦點反而是較佳選擇。

至於台幣兌換美元部分，美元轉弱雖有機會讓台幣止貶，但除了美元外，外資是否轉賣為買及日本匯率政策是否改變，也會影響台幣匯率走勢，依目前情勢來看，台幣貶破三十大關是遲早的事。

美元升息潮，也讓許多銀行推出高利美元方案，投資美元定存，在利率及匯率角度上來看沒有太大問題，唯獨需要提醒投資人的是這些高利定存，銀行計算方式都是以年息計算。

舉例來說，美元定存年息8%，期間限制二個月，利息計算方式應該是8%除以十二個月，再乘上二個月，才是實際獲得的利息。

由於這些高利優惠通常會有金額與時間限制，投資時還是要留意方案詳情，尚未搭上美元漲勢列車的投資朋友，不妨可以趁著這次美元回調考慮出手。