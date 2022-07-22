小散如何看價量 看懂不再當韭菜

聯合新聞網／ 理財周刊

【文・理周教育學苑．方鈞】

像這次統一(1216)就是典型案例，可以觀察到統一平常成交量約莫落在七千張左右，量大時約在一萬八，量能變化差距頗大，這種平均與大量數值差距在二點五倍以上，量價關係參考價值極高。

投資人遇到這種狀況有兩個重點須留意，第一，當股票遇到重大利多時，通常會以跳空方式呈現，此時，開盤價就是一個重大關鍵點，只要跌破跳空，接下來有機會回補缺口，如果是追高要密切注意此防守點。

其二，則是量能出現的位置，下跌一段後出現大量Ｋ線視為止跌訊號，只要此根大量Ｋ低點收盤價不破，後續都有機會反彈，反之如果已經上漲一段或剛好在壓力區，出現大量則視為反轉訊號，投資人要特別謹慎。

如圖所示，統一股價在利多消息後跳空往上，衝到日線關鍵壓力，而後在五分Ｋ留下上影線，後續價格跌破開盤開始回補缺口，雖然這種短線不表示以後價格不會再上去，假設買了家樂福業績變好，股價有機會上去，但投資人切記不能把這種基本分析跟做消息套利混為一談，價差最重要的事只有一件，那就是「價格空間」，沒有空間其餘免談，一開始定義清楚，操作才會有依據，才能避免成為韭菜。

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