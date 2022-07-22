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年輕人 你應該先學會價值投資

聯合新聞網／ 理財周刊

【文・林怡妏】

如果你看過《富爸爸，窮爸爸》這本經典財商書籍，應該還記得裡頭傳達的核心概念：財富自由。

這幾個字近幾年特別火紅，在媒體渲染下，訪間流傳各種造富神話：平凡上班族，三十五歲前達到財富自由；選對好股，四十歲財富自由、提早退休。

於是，「財富自由」成了年輕族群間的流行用語，許多人趨之若鶩，剛好前兩年台股熱潮，年輕股民積極投入市場，幻想透過賺快錢，搭上通往財富自由的特快車。

然而，通往財富之路真的有捷徑嗎？年輕族群該怎麼投資理財才能加速財務自由？

存到20萬，可以開始投資嗎？

「有些年輕讀者會問我，我有二十萬的資金，可以開始投資嗎？」以「Mr. Market市場先生」為名，活躍於理財投資圈的財經專家許繼元經常收到這樣的提問。

這個「症頭」很常出現在年輕人身上，在沒有資產配置、風險分散與交易計畫的前提下，將所有資產拿去重壓，但又因為是身上僅有的老本，所以遲遲不敢下手，抱著一筆錢問東問西，想找最保險的明牌。

對此，許繼元建議，得先擁有五十萬元的閒錢。有注意到嗎，這筆資金必須是「閒錢」，也就是說即便全部賠光了你也不至於斷炊，因此，投資前還是要審視財務狀況，評估自己的緊急預備金是否足夠應變突發事件，避免遇上失業，投資的資金就得贖回變現的窘境。

除此之外，擁有固定的收入也很重要，因為投資市場有賺有賠，投入的資金很有可能虧損，而穩定的現金流可以幫助你更理性地面對不穩定的行情波動。

不管是充足的「緊急預備金」還是穩定的「現金流」，兩者都是在建立更好的風險承擔能力，打好地基，才能真正無後顧之憂，更有助於在投資路上走得更順利。

許繼元提到，投資之前要先弄清楚自己的投資目標，他建議當資金部位少時，以「學會投資」為目標，待資金部位逐漸提高，再以「賺取合理報酬」、「創造高效益」為目標。

「如果你的目標是學會投資，那十萬、二十萬我覺得都無所謂，就怕你的資金少，又以賺錢為目標，這樣就很容易走進誤區，像是動用高槓桿、選擇高風險標的。」

許繼元接著分享，「還有另一種人會因為資金部位少，而選擇一些雞蛋、水餃股，這樣的投資效益非常低，也跟上述兩個投資目標相違背。」

還在看年化報酬？ 新手買股票最該避免的誤區

正如許繼元所言，以小搏大是許多新手初入股市時最容易踏進的誤區，在本金少的狀況下，由於沒有大資金的規模經濟優勢，很難接受報酬僅5%到20%，最後走上短線交易，希望藉此賺快錢，卻忽略投資效益在頻繁進出之下，遭到折損的比例。

「短線交易有很難克服的交易成本，假設每次固定投入十萬元本金，買賣股票交易成本都是0.4%，意思是一二五次進出之後，你的資金就會少一半，二百五十次進出後，你的本金就會歸零。」許繼元舉例。

第二個誤區是過度在意年化報酬，許繼元解釋，所謂的「年化報酬」是過去長時間之下統計出來的平均數據，然而過去報酬不等於未來報酬，若只看單一數值，便很容易忽略過程中的漲跌。

「以美股來說，全市場在不扣通膨之下，長期年化報酬大概是10%左右，但不是每一年都會達到這樣的數值，有時是+20%，有時-30%，所以長期報酬10%，跟明年是不是10%根本沒有關係。」

許繼元建議，與其看年化報酬，不如看自己能承擔多大的風險，以此去決定投資組合與資產配置，或許更能得到一個合理的報酬數值。

投入過多時間進行研究也是新手容易碰上的盲點，許繼元表示，投資並不是投入的時間越多，成果就會越好，相反地，當資金部位少時，投入的時間效率反而比較差。

許繼元舉例，「今天有兩個人，一個人擁有一百萬元的本金，另一個人擁有一億元的本金，假設他們同樣花了一百小時做研究，並且同樣得到5%的報酬，一億元的5%可以多賺五百萬，但一百萬元的5%只能多賺五萬元。」

他接著分享自己的經驗，許繼元表示就讀碩班時，他將打工存下來的十萬元薪水做為起步資金，投入台股市場，為了獲取更好的報酬，他每天花八至十二小時看盤、研究，最終獲得了50%的投資報酬率。

「聽起來真的很多，但我一年花上近三千小時在做研究，用十萬元賺了五萬多元，若換算成單位時間價值，一個小時大概只賺了十六元。」許繼元止不住地笑道。

「單位時間價值很重要！」許繼元強調，這是他在股票市場中走了彎路後得到的心得。

年輕人，請先學會價值投資

要提升單位時間價值，勢必得將本金變大，而在這之前要先學會為自己進行「價值投資」，提升收入能力。

學習投資固然重要，但針對三十五歲以下、資金部位少的投資族群，與其急著把資金投入市場，不如投資在自己的專業上，持續在某個領域深耕，不斷積累知識與經驗，為他人創造更大的價值，使收入成長，效益或許會更大。

許繼元回憶，自己初入社會時，幾乎每天下班都會到咖啡廳工作，除了研究投資理財、撰寫程式，也將財經資訊化為上千篇知識含量高的文章分享在網路平台上，用八年的時間，一點一滴打造出「市場先生 Mr.Market」這個擁有二十多萬粉絲的財經平台。

「我算了一下，我大概貢獻給咖啡店六十幾萬的營收吧！」六十萬不是一筆小數目，不過對許繼元來說，他利用這筆錢和八年的時間，為自己打造了一份事業，而這份事業能夠幫助更多的人，創造更大的價值與收入，怎麼算都是一項報酬率極高的投資。

「當你想要一個東西，最好的辦法就是讓自己配得上它。」許繼元說這是他很喜歡的一段話，出自波克夏海瑟威的副董事長，查理蒙格。

憑藉著不斷的嘗試與長時間的苦心鑽研，許繼元終於實踐財富自由，對他來說，財富自由不是掙到一筆錢，從此不再工作，而是擁有更多能自由支配的時間，與能自由選擇自己所喜愛的事，是一種價值被認可，收入滿足對生活嚮往的狀態。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1143期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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