矽晶圓與航海王先彈再說

聯合新聞網／ 理財周刊

【文・高適】

航海王八月初拚再起！

2021年出現百年一遇的航海王，今年在高配息題材下吸引大量投資人搶當股東，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)及萬海(2615)股東人數增加的盛況，僅次於台積電(2330)為首的半導體權值股及金融股，近期股價在歷經假除息所引發融資斷頭賣壓後，已具有止跌反彈的條件。

受全球景氣前景雜音影響，目前市場對貨櫃航運產業後市看法仍分歧，悲觀者認為個股獲利高峰已過，第二季起將逐季遞減，樂觀者則認為獲利高峰將至，第三季為今年獲利高峰。

誰對誰錯，最終就要從八月十日前公布的七月營收來做判斷，如果營收數字能夠在今年SCFI運價指數相對低檔時還創高，市場對第三季旺季不旺疑慮就會消除，股價就有機會出現像樣的反彈行情。

旺季旺不旺成關鍵

悲觀者預估全球貨櫃需求成長將自2021年的7％減速至2022至2023年的4％及3％，轉折點落於2022年第三季，主因零售品牌商開始去化庫存，美國民眾消費由商品轉向服務，進口貨物由大型家具轉向塑膠製品，容積所占用的運能縮小。

全球貨櫃供給則因塞港問題改善，運輸效率損失將逐步恢復，預估2022至2023年實質供給成長將大幅增加25％及13％。整體產業供需將由供不應求轉向供過於求。

樂觀者則預估第三季將完整享有美國線長約漲價效益，五月一日的長約漲價反映到營收約落後一至二個月，中國疫情封城是從三月底至六月初，第二季貨量受衝擊，第三季中國解封又是傳統旺季，貨運需求將增加。新加坡海運燃油自六月十五日高峰回落，有利降低成本。因此，預估貨櫃航運股獲利有機會在第三季創今年新高。

半導體庫存調整波及上游矽晶圓

半導體產業庫存調整趨勢已獲得晶圓代工龍頭台積電確認，公司於近期法說表示客戶下半年開始降低庫存，預期仍需要幾季時間才可回復到正常水準，庫存調整將延續至明年上半年。

其中，又以成熟製程產品調整最為劇烈，受終端應用市場需求降溫影響，部分晶圓代工廠產能利用率開始下降，不僅影響下游的封測產業的產能需求，也開始衝擊到今年股東人數大增的上游矽晶圓廠。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1143期，2022.07.22出刊。

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