美國經濟不差 歐洲呢？

【文・洪寶山】

升息若不轉向 房市將崩落

此外量縮價漲的美國房市是另一個觀察重點，五月成屋銷售總數541萬戶，續創2020年六月以來新低，已連降四個月，五月成屋銷量月降3.4%，較去年同期下滑8.6%，同時全美成屋房價中位數五月也已飆升破四十萬美元大關，創下1989年有紀錄以來、三十三年新高，美國的房貸利率已經破5%，如果經濟衰退，而且聯準會升息趨勢不轉向，則美國房市很有可能是壓垮駱駝的最後一根稻草。

為了拉抬因高通膨衝擊而低迷的民調，拜登也顧不得曾經與沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼為了沙國籍在華爾街日報工作的卡舒吉暗殺案之間的不愉快，親自出訪沙國，只為了得到擴產的承諾。

儘管拜登在會後記者會上表示，在本次具有里程碑意義的會晤後，預計沙國將進一步增加石油供應，最終降低美國國內的燃料成本，美國消費者可能不久後會在加油站感受到他出訪沙國的成果。但拜登也補充說：「我期待這種情況的發生，因為我已經盡我所能，相信沙國人也能感受到我的緊迫感。」瞧這話說得就像是項羽在烏江的語氣，少了能源的加持，就算是掌控了世界的金流的聯準會，面對高通膨與經濟成長，一樣如履薄冰，就更別說歐洲。

義國債務危機 恐成未爆彈

7月21日歐洲央行利率決策會議，市場預期升息一碼，但就在上周前歐央行總裁、現任義大利總理的德拉吉宣布辭職，投下一顆震撼彈，由於義大利組成聯合政府的政黨之一「五星運動」沒有支持國會對社福法案進行的信任投票，德拉吉表示他無法領導一個沒有五星運動的政府，因此將請辭總理。一旦德拉吉辭職成功，可預期義大利債務危機將在某個時間成為未爆彈。

歐洲的麻煩還不只一樁，歐元在7月14日跌破平價，見到0.9952新低，歐元跌破平價，年初至今，歐元兌美元已跌近12%，這意味著經濟衰退疑慮占據了主導地位。到目前為止，德國的天然氣設施儲備了65%的庫存，瑞銀認為由於歐洲極度依賴俄羅斯能源，如果歐洲開啟天然氣配給─限量供應能源以填滿天然氣儲備，將出現消費者減少支出，並同時更高的能源價格，預期2023年年中歐元區GDP將下降1.6%，通膨率將上升2.5%。

但這還不是最壞的情況，如果俄羅斯停止對歐洲的所有天然氣供應(占歐洲能源消耗總量的6%)，將對已經上升的停滯性通膨壓力進一步惡化，預計將導致歐元區GDP下降4%，此時歐元兌美元匯率將大幅跌向0.90美元，S&P 500指數將被拖累跌到3500點、-9%跌幅。

歐央官員放話 利率升五碼

由此可知，在上一輪經濟衰退後，歐洲經歷了十多年負利率環境，現在高通膨迫使歐洲央行升息，由於聯準會三月便進入升息循環，領先了歐洲央行至少半年，而且六月準確預告聯準會將升息三碼的華爾街日報記者Nick Timiraos再次預告，七月FOMC例會仍是升息三碼，在聯準會加速升息的預期，導致美歐債券息差持續擴大，「棄歐元、就美元」的交易策略進一步加重歐元貶勢，於是歐洲央行官員Robert Holzmann上周表示支持在九月前將利率上調五碼，激進升息的言論強化了市場對於歐洲經濟衰退的預期，疲軟的歐元可能不是歐央現在想看到的。

北溪一號歲修 德國剉咧等

7月22日將是歐洲能源危機的大魔王關，目前僅能供應40%輸送量的北溪一號天然氣管從7月11日歲修十天到7月21日，如果7月22日不能恢復供應(藉口繼續歲修或其他)，等同俄羅斯變相停止供氣歐洲，屆時德國將可能實施能源配給。

供應鏈中斷則導致工廠缺乏零組件，將進一步損害到製造業，加上高通膨影響需求，德國七月ZEW經濟景氣指數從上月的-28降至-53.8，遠低於市場預期的-40，為2011年以來最低水準。德國投資者信心降至歐債危機以來最低，市場預期德國明年陷入經濟衰退的機率為55%。