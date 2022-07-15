全家便利商店與芙彤園落實ESG影響力！

【文．理財周刊】

自然農法栽種香草入料成為鮮食亮點

Back to Nature是7/13限量上市《Blueseeds芙彤園x FamilyMart》鮮食聯名的主軸，近年來人們越來越懂得追求生活品質，在食物的選擇上也逐漸講究，此次合作以在台東採用自然農法種植的香草萃取「精露」入料的方式，共研發出4種不同種類的品項，包含：冰香蘭拿鐵、羅勒海鮮冷義大利麵、薰衣草黑醋栗塔及百香果卡士達軟歐，包辦一天從早到晚的飲食選擇，加入精露除了能增添食物香氣外，更能提升及展現出更多層次的風味和口感，獨一無二的夏日輕食，跟大家一起對抗沒有食慾的炎熱天氣，激發全新的火花與感受。

你的隨身療癒師一站購足生活所需

走進全家便利商店，在擺放日用品的貨架上，便可以看到芙彤園的身影，嚴選多樣熱銷精油香氛小物，隨身芳療師就在你身邊，滿足各種時刻的療癒需求，方便每個人選購符合自己喜好的舒服香氣，一站購足日常所需的正能量。

ESG創新合作 X 公益行動

這幾年ESG的議題逐漸受到關注，全家便利商店重視永續的概念，並且認同芙彤園一直以來對台灣土地的堅持，於是有了《FamilyMart Collection X Blueseeds》聯名系列商品，透過全台4000間門市，不僅是對消費者，也增加各大企業對於小農經濟、地方創生的參與，並倡導減少化學排放和環保意識，來實現與環境同生共好的純淨生活。同時，芙彤園也與全家共同捐贈4000組洗沐隨身包(價值40萬元)予勵馨基金會，扶助受暴女性朋友舒緩壓力、感受來自台灣土地的療癒力量。

週期購全新上線一鍵訂閱定時取貨超便利

你的療癒香氛洗沐用品就在全家！芙彤園回購率NO.1的經典洗沐用品，現在在全家便利商店也買得到！可依個人品味和膚質選擇搭配，只要上全家APP並點選分類《Fami週期購》，就能輕鬆瀏覽商品資訊，一鍵下單即開始訂閱，且能指定取貨門市及日期，並每月幫您定時配送，平均一天只要13元就能享受最無負擔的自然洗淨力，用植物的純粹呵護頭皮和肌膚，也照顧全家人和生活土地環境的健康。

雙品牌強強聯手擴大綠色影響力

透過全台通路和廠商的結合，不僅將商品實體融入消費者的生活，也提供了更多元的商品選擇來服務不同需求的顧客，相信芙彤園與全家便利商店的跨部門多元合作方式，能為兩個品牌帶來雙贏的加分成果。

Blueseeds芙彤園小檔案：

芙彤園社會企業(Blueseeds)以環境永續為初衷，在純淨台東以自然農法栽種香草及肥皂草，自然慢製熟成180天以上初萃精油，致力於提供全天然0%人工化學合成添加、不含人工界面活性劑、防腐劑、人工香精，拒絕環境荷爾蒙的莊園級精油香氛及洗沐用品，保存大地精華，杜絕環境賀爾蒙，落實減少化學汙水排放、復育土地及照顧小農原民，創造環境與人類共生的美好生活。