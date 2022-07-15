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Ｋ線看多空轉折 台指期翻倍賺

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．蔡武穆】

盤勢不對立即出場 規避留倉風險

好勝心強的她，告訴自己在哪裡跌倒，就在哪裡爬起來，不斷在社團上尋找有關於台指期課程，精進操盤技巧，皇天不負苦心人，認識另一位老師，用不同以往的邏輯思考教她釣魚，短短一個月獲利百萬元，不到兩個月，本金就翻升五倍之多。

後來，不只台指期，她還操作海外期指，包括小道瓊、小德國指，每天盯盤印證自己所學，調整為適合自己的方式，奠定台指期的操盤功力。

問她為何不操作股票，她說，同樣的資金，台指期比股票賺得多，譬如，七月六日的盤，大漲三百多點，以一點二百元計算，現賺六、七萬元，獲利是股票的四倍，加上自己不會選股、不會看基本面，索性專心研究台指期。

有些人認為，「當沖是投機行為，做波段才會賺」，Queen怜深不以為然，她說，操作都會有風險，最大的風險是單子不能動，今天買、明天賣，中間停止交易的時間，市場就有不可控的事件發生，像是2004年319槍擊事件，選前阿扁中彈，隔天股市大跌千點、台指期連兩天跌停。

新手進場 把保證金當創業基金

相反的，如果不留倉，這一秒買、下一秒賣出，做錯方向可以馬上平倉，就可以掌握多數的風險。

「無法掌握風險，才是最大的風險」，Queen怜補充，股市的漲跌，沒人能說得準，以當沖作法，這一秒覺得盤勢不對，下一秒立即出場，沒有時差問題，可規避留倉的風險，尤其「台指期交易量很大，日、夜盤加起來達二十多萬口，不用擔心沒人接」。

台指期分為大台和小台，大台一口保證金二十萬元，小台一口保證金五萬元，她建議，初進場的新手一定要做足準備，把保證金當作創業的基金，成立一家公司，必須面面俱到，更何況是投資，必須先了解台指期的慣性和操作的SOP，根據自己的條件，如：是否能盯盤、資金多寡、個性等，知彼知己，才能百戰百勝。

「台指期的波動性很大，是股票的四倍」，以股票的經驗來看，會覺得台指期很可怕，她強調，做股票的人，可以有時間慢慢等，帳面赤字，只要不賣股，都不算真正虧損，台指期則每個月結算一次，稍不留意，可能被強制斷頭或平倉，造成極大損失。

另外，每一個人進出場的SOP不同，有人看Ｋ棒、有人用技術指標、有人用價格對稱或形態學，「用什麼方法進場，就要用什麼方法出場」，才不會混亂，延誤停損停利的時間。

台指期的波動比股票快速，Queen怜建議，新手可以在模擬交易平台先下模擬單，好比學開車，先在駕訓班熟悉規則、開車技巧，再實際上路，等到模擬單獲利穩定了，再拿真金白銀入場，減少賠錢的機率。

從Ｋ線、技術指標、籌碼入手

台指期的操作模式，可以從Ｋ線、技術指標、籌碼三方面入手，Queen怜認為，Ｋ線是最即時的資訊，單看Ｋ線，就能判斷多空轉折，技術指標和籌碼則是進階版的學習，輔助投資人找到更漂亮的進出場點。

以Ｋ線來說，使用一分Ｋ、三分Ｋ、五分Ｋ操盤，只有三種盤勢，「漲時做多、跌時做空，盤整則區間來回操作」。

她說明，一分Ｋ、三分Ｋ、五分Ｋ的波動較為短勢，會出現連續的黑Ｋ棒或紅Ｋ棒，如果是連續紅Ｋ棒，「有過(前)高、沒破(前)低」，為漲勢，做多，相反的，出現連續黑Ｋ，沒過(前)高、破前低，就是屬於跌勢，則做空。

第三種情況是黑Ｋ、紅Ｋ不連續的交錯，像是一根紅、一根黑、一根紅、一根黑，價格會在區間上下震盪整理，就可來回操作。

轉折前常會出現「指示點」

以跌勢來說，跌100點、反彈30點，再跌100點，再反彈20點，中間反彈的30點，就可以作價差。

以上三種情況，都可以從「Ｎ」字的轉折來看，有過高，回測沒破前低，就是多方「Ｎ」字；沒過高，破前低，即是空方「Ｎ」字(如附圖)，事實上，葛蘭碧八大法就是從連續的Ｎ字轉折衍生而來。

至於如何判斷轉折點？Queen怜說明，通常轉折之前會出現「指示點」，例如，在多方Ｎ字中，連續出紅Ｋ，「沒過前高」，此時，「沒過前高」就是一個轉折的指示，可以先退出多單，等到下一根黑Ｋ出現，吞噬前一根紅Ｋ，再轉入空單。

同樣的，在空方「Ｎ」字中，連續黑Ｋ，「沒破低」，看到「沒破低」的指示，就可以先退出空單，等到下一根紅Ｋ出現，吞噬前一根黑Ｋ，再轉為進場多單。

主動、被動的進出場法

值得一提的是，Queen怜提出主動和被動的進出場方法，被動就是等Ｋ棒全部走完後，看有無吞噬前一根黑Ｋ或紅Ｋ來判斷進出場，但是如果手上有利潤單，突然來個急殺，把利潤吃掉會很可惜，這時可以主動停利，打到支撐點就出場，不用等到Ｋ棒走完，確保最大的獲利，當然，主動的逆勢操作需要更多的學習和經驗的判斷。

最後，Queen怜鼓勵投資朋友，台指期保證金不多，做得好，獲利可以高過一間小店面，要拿創業的精神來做台指期，練好心性和技巧再進場，天道酬勤，要怎麼收穫，先要那麼栽。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1142期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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Ｋ線看多空轉折 台指期翻倍賺

台指期漲跌波動大，投資人害怕不敢入場，有「台指期當沖女王」之稱的Queen怜，用簡單的Ｋ棒操作，就能在台指期翻倍賺，小資族可以參考。 Queen怜最初進入台指期時，完全看不懂Ｋ棒，憑著感覺操作，結果四十萬本金賠到剩五萬，因為心急，想要把賠掉的三十五萬再賺回來，在臉書社團上認識一位老師跟單操作，某一次下單看錯方向，凹單慘賠一百萬。

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