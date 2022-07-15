台股大套房 如何伺機解套

【文．高適】

定存族最愛金融股榜上有名

有別於大戶退場，操作偏好越跌越買的一般投資人交易倒是逆勢增加。第二季單季交易金額低於一億元的投資人降至417萬4194人，較去年第四季的412萬228人增加5萬3966人，增幅達1％。不少熱門指標股，在股價下跌過程中股東人數更大幅增加，與目前市場悲觀氣氛形成強烈對比。

統計今年來股東人數增加排行居前的個股以金融股居多，排名前三十檔中就佔了十一檔，截至六月底十五家金控股東人數達622萬584人，較去年底增加54萬1850人。其中，增加排行前三名分別為開發金(2883)、新光金(2888) 及台新金(2887)，增加人數分別為11萬5412人、8萬3951人及5萬5156人。市場認為股東人數增加主要理由是金控股股東多以存股族為主，股價下跌時不易停損仍會續抱，未持有者還會逢低撿便宜，或看好七月有除權息行情，近期陸續逢低進場。

市場原預期金融股將會是全球央行升息循環的最大受惠者，但從近來的獲利表現來看，似乎有點事與願違。十五家金控六月稅後純益合計258.3億元，年減57.9％，前六月稅後純益合計2294.5億元，年減32.8％，領先台股出現獲利衰退，主因金控中的產險子公司或孫公司上半年提列防疫險理賠金額大增。

金融股利多提前反映

防疫保單理賠六月加速，整體產險公司賠付件數及金額分別增加24.38萬件及85.6億元，平均理賠金額為三萬五千元，上半年理賠件數佔有效保單8.75％，仍低於確診率17％。再加上全球股債雙殺，十五家金控上半年累計獲利全數呈現衰退，六月也僅有永豐金(2890)、日盛金(5820)及合庫金(5880)三家較去年同期成長。

雖然第三季進入壽險認列現金股利收入高峰期，美國十年公債走升至3％將有助壽險新錢收益率提升，但仍不利壽險債券評價。市場預期七月及九月美國聯準會將再度各升息三碼及二碼，九月台灣央行可能再度升息半碼，台美央行持續升息有助提升銀行淨利差及淨利息收入，但對壽險換匯避險成本擴大。

法人認為金融股的升息利多已在第一季提前反映，本波股價高峰恐已過，加上金融股跌幅又不如台股指數大，對想搶反彈的投資人不具吸引力，甚至還有補跌的壓力。由於短線基本面不會有太大起色，在股東人數大增後頻頻面臨台股破底考驗，持股信心不足的賣壓很容易被誘發出來。

※精彩全文，詳見《理財周刊》1142期，2022.07.15出刊。