美元指數再創新高 景氣衰退訊號蔓延

文／理周教育學苑．方鈞

A:要探討美元後續走勢，主要還是須回到美國通膨問題，自三月升息以來已過了三個多月，但美國CPI與PCE數據並沒有明顯改善，美聯儲是否能夠順利壓下通膨，市場不免開始悲觀，也導致股價與油價雙雙重挫反應。

重病還須猛藥醫，通膨狀況越惡化，市場預期美聯儲升息力度將更加大，接下來關注美聯儲七月七日發布FED會議紀要及七月二十八日FOMC會議，依六月份會議來看，升息三碼已經成為基準值，只要通膨持續惡化，預期升息超過三碼情緒高張，美元續強還是有很大機會。

國際市場下半年還是圍繞通膨議題，但重點已經從升息幾碼，轉移到升息後通膨是否下降，大力度升息如果仍無法改善通膨，則表示貨幣政策失效，市場恐慌更勝上半年度，對美元的信任也將開始動搖，美股、美元拋售潮一湧而出，投資人特別要嚴防股匯雙殺。

除了美國經濟狀況外，石油產能不足，原物料價格上漲，供給面問題無法有效解決，其他經濟體例如歐元區最新公布PMI數據也不如預期，顯示歐洲經濟正在放緩；亞洲區，日本政府放任日幣貶值，其他亞幣有跟貶壓力，亞洲區輸入型通膨正在悄悄醞釀。

上述無論是哪一個事件爆發，對於國際經濟都將有重大影響，雖然投資人憂心通膨想要積極進行個人理財，但面對市場眾多危機，還是建議大家持有現金等待，等美國通膨降下來後再出手。

整體來說，目前市場對於美聯儲控制通膨還是有期待，如果順利壓制則危機解除，反之，下半年國際行情爆走將成為常態，投資人還是謹慎以待。