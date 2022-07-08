萬四生死保衛戰 守關重點看這裡

文／理周教育學苑．方鈞

A:台股跌跌不休，今年以來已經下跌超過四千點，七月六日收盤13985.51跌破萬四整數關卡，是否有機會止跌回穩？然而要真實止跌開始反彈，還需從以下幾個面向來討論：

首先，這次殺盤來自美聯儲(Fed)升息，因此接下來美聯儲的態度尤為重要，由於美國通膨數據居高不下，美聯儲強硬升息態度，促使國際資金加速回流美國，美聯儲六月份決議升息三碼，三碼是目前預期標準，假設接下來美聯儲維持在三碼以下，資金抽離速度會減緩一些，外資減少賣超，台股才有機會止跌。

其次，半年跌勢已經讓散戶失去耐心，融資餘額也回到2020年QE前水位，這表示股市的投機性回到正常水準，個股籌碼乾淨，才有利拉出較大漲幅，留意台積電及金融股是否率先發出上漲訊號，台股要穩，台積電止跌是必要條件，如果搭配金融助攻，才有機會帶動整波較強力度反彈。

再者，量能需再放大，當沖比例需減少，當沖比例超過40%，指數方向延續性不大，而超過45%以上，容易拉高回落，當沖的人不會留單，被套牢的人逢高想出，引發更多賣壓，當沖比例越高，穩盤效果越差，投資人千萬別看到紅Ｋ就以為止跌追進去。

整體來看，台股目前止跌訊號尚未出現，投資人想要搶反彈操作都還需要再觀望，本周四(七月七日)有FED六月份會議紀要，周四過後觀察外資買賣超態度，現階段還是建議保守看待股票市場，真想投機賺差價，還是建議使用期貨當作主要工具，多空雙向可做，專注大盤變化，對於整體操作上相對容易。