李鴻源：脆弱城市尤須水利新思維

文．林怡妏

2021年台灣旱澇齊至，短短幾個月，水情出現翻天覆地的變化。上半年全台還在討論缺水，中央政府緊盯水庫蓄水率，地方政府陸續實施減壓供水措施，進入到下半年度，水回來了，卻豪雨成災，國內水情幾個月內從缺水變成淹水，宛如電影《明天過後》的場景真實上演，預示氣候變遷已經是現在進行式。

隨著極端天氣事件成為新常態、降雨型態逐步邁向「短延時、強降雨」，台灣沒有時間等閒視之。

打造不怕旱澇的韌性城市

「我們應該用非工程手段，從城市設計的角度來解決都市水的問題，」以水利專業見長的前內政部長、台大土木工程學系教授李鴻源表示。

過往城市水治理強調「人定勝天」，希冀透過工程手段打造「不淹水」城市，然而這個觀念在愈來愈難預測的氣候變化中早已不適用，因為即便是以二百年洪水頻率為標準的堤防設計，數值正不斷的受到挑戰，如何因應變動才是未來水利政策的走向。

「近幾年的水患讓我們意識到工程本身是有極限的，因此現在我們強調的是『為失敗而設計』的觀念，」李鴻源解釋。

從追求「不淹水」到打造「不怕淹水」的韌性城市，就是以「為失敗而設計」的角度來解決都市水危機。

李鴻源舉例，台灣許多公園設計喜歡做人造假山，非但無法貯流還形成「以鄰為壑」的窘境，造成鄰近社區淹水的潛式，他認為公園綠地應該要有更大面積的水域。

「像是中正紀念堂，全是硬鋪面，全都不透水，若能增加一些水域，提升它的透水性，我相信生態、環境就會回來，鄰近地區的微氣候也會改變。」

這樣的觀念一點也不新，歐美多國自1990年代便開始推動「海綿城市」，例如增加透水鋪面、生態草溝、雨水花園與綠屋頂等設置，或利用都市公共空間打造臨時滯洪池，讓城市像海綿一樣吸納更多雨水、發揮滯洪與保水貯流的功能，當強降雨時，城市即可承納洪水而不受災害，雨停之後，雨水也能被保留下來，改善城市缺水問題。

不「抵抗」洪水，選擇與水「共存」，才能打造不怕淹水的韌性城市。

荷蘭還地於海 先花四千小時對話

談到「與水共存」，世界上最著名的例子莫過於荷蘭。

荷蘭有三分之一的國土處於海平面以下，然而隨著海水上升、土壤鹽化等氣候危機接踵而至，宜居土地年年遞減，治水成了荷蘭人存亡的關鍵，於是2005年荷蘭推出國家計畫「還地於河」，從萊茵河著手進行整治。

「荷蘭政府先是後遷堤防，把洪氾平原還給河流，以恢復洪氾平原原有的蓄洪能力，」李鴻源表示。

然而，這處平原上已有居民就地墾殖、畜牧，政令一出自然引來不滿。荷蘭政府不敢大意，審慎評估居民的意見，對於同意搬遷的民眾，政府提撥預算協助遷移，至於反對的民眾，政府也提出替代方案，讓少數不願拆遷的居民可以安全無虞地留在現地。

而這樣的官民對話其實從計畫啟動前就已經開始。

「荷蘭政府召開四千小時、為期兩年的官民對談，第一，討論何謂氣候變遷，第二，釐清不同群體面對氣候危機時的風險，第三，檢視技術極限，第四，討論要花多少錢，第五，確定誰要來執行，」李鴻源解釋，荷蘭在缺乏天然資源之下，為了讓國家存續，養成公民重視合作與對話的民族特色，荷蘭人認為當官民雙方有機會站在同樣的高度，針對公共政策做出討論，才有可能讓建設更為完善。

如此龐大的治水計畫，肯定需要龐大的機構來執行吧？李鴻源笑說，「巧妙的地方來了，荷蘭找來一個能幹的農業部長，組成二十人小組就把整個計畫做起來了，除此之外，他們還成立跨國的『三角洲聯盟』，透過聯盟的運作，將荷蘭經驗輸出到世界，成功將氣候危機化為轉機，將轉機化為商機。」

打造不缺水未來 水回收勢在必行

水澇是個問題，缺水也是個問題。

李鴻源提到近幾年耗水產業紛紛進駐南部科學園區與工業園區，然而在氣候變遷之下，乾濕季分明的南台灣水情日益吃緊，乾旱危機就近在眼前，該如何解決這個迫在眉睫的問題，答案是開源節流！

李鴻源表示，台灣污水處理廠一天處理二八○萬噸的生活污水，這些可供一千萬人一日用水的水量，經過污水處理廠初步淨化後便全部放流，珍貴的水資源化為烏有。

何不把這些流放的污水回收再利用？2013年李鴻源在內政部長任內，偕同營建署在全台找出六座污水處理示範廠設置再生水廠，將原本要放流的污水回收，經過層層淨化，處理成再生水，並交由水利署運用。

不過李鴻源感嘆道，2013年至今已經過了近十年，卻只見兩座再生水廠完工啟用，面對來勢洶洶的氣候危機，這腳步恐怕要再加快。

攤開數據來看，以永康再生水廠為例，一度水價23.67元，自來水一度僅10元，兩者價差甚大，使得台灣的再生水在僅供工業用水的條件限制下，難以找到需求端，產業發展困難重重。

水回收已經是世界潮流，但台灣低廉的水價與尚未健全的法源成為再生水發展的最大阻礙。李鴻源表示，油價、水價、電價是經濟轉型的動力，呼籲政府應該審慎待之，針對再生水產業的發展，政府應該調高水價，提高民眾節約用水的意識，同時建立相關配套政策，要求高科技廠、工業廠必須使用一定比例的再生水，如此一來再生水產業便水到渠成，缺水問題即可緩解。

「全球氣候變遷，不只是缺水和淹水的問題，而是整個國家和產業都會受到很大的影響，應該要升高到國安層次來思考，」採訪的最後，李鴻源再一次強調，言談中流露一名卸任政務官，對台灣未來的著急與心切。

氣候變遷已是台灣必須面對的真相，我們能否將脆弱城市改造成韌性城市，端看政府與大眾能不能改變舊有思維，運用智慧一起面對這場危機。