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內湖五期「國泰蒔美」成交單價衝百萬

聯合新聞網／ 理財周刊

文．理財周刊

五期重劃區總面積約占42.31公頃，範圍從舊宗路一段以東，成功路以西，北起行善路，南抵南京東路六段，總體規劃為純住宅社區，因鄰近科園學區、企業、多家媒體總部的關係，生活機能相當方便，週邊賣場包括好市多、大潤發和家樂福等，長久以來，都是內科人士和演藝明星置產投資的首選區塊。

至今已成立超過半個世紀的的國泰建設，因為始終堅持產權清楚、按圖施工、如期交屋和永續服務等四大保證，深獲住戶的青睞及肯定，今年在北台灣推出的「國泰蒔美」一案，用心打造25到43坪美式寓所，總價則是落在3500萬到5500萬，從四月底潛銷以來，銷售戶數過半，買氣相當熱烈。

「國泰蒔美」基地面積527.72坪，單棟建築規劃地上15樓、地下4樓，住家總共67戶，一樓店面3間，並含有平面車位66個，公設比僅占30.48%。而該建案請來的設計團隊也是來頭不小，建築規劃、燈光設計、景觀設計分別由王克誠、邱裕文和木荷景觀孫培強等業內大師操刀，力求將每一個細節做到極致。

至於格局坪數方面，「國泰蒔美」總共有三種房型，2房25坪、3房37坪和43坪，每層樓只有5戶，盡量維持出入單純化。而公共設施除交誼閱覽室，多功能室外，還設有宅配室。大樓外側會進行綠化設計，未來樹蔭環繞，可降低住戶受到的喧囂干擾，面面俱到的規劃滿足各種需求，讓家充滿無限美好的想像。

五期重劃區坐擁地利之便，附近交通網路密集，5分鐘可到南港經貿園區，8分鐘抵達信義商圈，開車前往松山機場也只要十分鐘，若因工作需要往返兩岸三地或全世界，出入境可說是非常方便，能隨著國際情勢快速布局，因此該區也是跨國企業主、高階主管等購屋首選。

「國泰蒔美」

‧座落內湖五期重劃區，週邊機能完備

‧鄰近公園，享受高生活品質

‧單層5戶，出入單純，可保有隱私

基本資料

地址：台北市內湖區行善路281巷

基地面積：527坪

棟戶規劃：1幢，1棟，67戶住家，3戶店面

坪數資料：二房25坪、三房(37、43坪)

總樓高：地上15層，地下4層

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