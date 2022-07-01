快訊

遭陳家欽點名介入警察人事 徐國勇嗆「笑死」：人事權是我的我喬什麼

「Yes，Sir」走入歷史！香港警隊1日起改用解放軍隊列

今年第4號颱風艾利上午生成 雙颱路徑圖曝光

2022花蓮豐年節 邀您憶起來花蓮相聚！

聯合新聞網／ 理財周刊

文．理財周刊

年度大會歌曲「憶起相聚Kalingko」，由耳熟能詳的除草歌(歡聚歌)、八月的記憶及部落古調三首歌改編的抒情歌曲，雖有別以往大會歌風格，卻表達出對家人、部落及土地思鄉情懷，期盼能再一起相聚Kalingko，尤其對於受到疫情影響不能回來的家人們，擁有對Kalingko美好的記憶，今年就憶起來花蓮相聚，創造一次感動與難忘的回憶。

花蓮縣長徐榛蔚親臨現場，帶領花蓮部落頭目及勇士向全國鄉親報信息，記者會也特別邀請阿美族歌手也是今年大會歌主唱舞思愛，現場以細膩優美的歌聲與今年大會舞優勝團隊「阿多瀾青年」及花蓮縣政府原住民族樂舞人才培育暨扶植團隊「阿勒飛斯文化藝術團」，攜手展演最受囑目每每造成轟動的年度大會舞，歡樂氣氛渲染全場，為花蓮縣原住民族豐年節活動揭開序幕。

徐榛蔚縣長表示，文化是族群的根，原住民是深不可測的驚嘆號!

原住民族聯合豐年節是全國最具特色的樂舞節慶，體現阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族及賽德克族等花蓮六大族群文化之美。真摯邀請全國各地的鄉親感受原住民族樂舞的驚艷與感動，享受花蓮優美山海與人文風情，盼前來遊玩的民眾，度過一個豐富的夏天，原住民族聯合豐年節值得一來再來。

原住民行政處處長陳建村指出，近期因受疫情影響，不管是部落豐年祭或聯合豐年節，族人們非常無奈，好長的時間不能回家，而今年大會主題為「憶起相聚Kalingko (阿美語)」，不管阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、布農族乃至外縣市的原住民族人，大家都知道Kalingko就是花蓮。「ㄧˋ起」的音，可以聽成是阿美族語Mapolong、英文Together的意思，書寫則採用回憶的憶。族人對於部落、家人、自己的文化，都有著美好的記憶，期望藉著此一盛事，能夠再與離鄉的族人以及喜愛原住民文化的朋友，一同相約在花蓮憶起相聚，再次體驗原住民精湛的樂舞展演。此外豐年節活動會場週邊設有原住民特色之手工藝品、美食及農特產及伴手禮攤位等，將販售花蓮縣境內原民手工坊或餐廳業者的特色產品，配合推廣行動支付消費，民眾可透過多元支付方式，輕鬆逛個夠買得方便。

自7月22日至24日盛大登場的「原住民族聯合豐年節」，地點位在縣立體育場旁德興大草坪，因應疫情主場地將設有防疫工作站，展售攤位也將遵照中央流行疫情指揮中心相關規定落實相關防疫措施，邀請大家一起來花蓮安心健康的參與原住民族樂舞盛會，期盼用滿滿正能量為台灣疫情祈福，讓熱愛原住民樂舞的朋友在2022的夏天【憶起相聚Kalingko】

詳情請上花蓮縣原住民族聯合豐年節粉絲專頁

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1140期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

台灣出席原住民族經貿協議 台加紐澳成員首同框

花蓮市所「閱讀旅行箱」送進藍天麗池 邀遊客徜徉書海

台東誕生原住民博士將軍 部落殺豬慶賀

身背5案通緝犯藏身花蓮 吉安警查獲起出毒品美得眠

相關新聞

內湖五期「國泰蒔美」成交單價衝百萬

內湖五期重劃區的生活圈帶有濃厚的美式風格，除了廊道整齊綠化覆率高，全區還採住商分離，同時在科技園區及東區門戶計畫的加持下，獲得了不少自住置產客的青睞。就是看好五期區域發展空間無限，營建業龍頭國泰建設今年在北台灣推出第一個建案，就是座落此區的「國泰蒔美」，該案每坪均價創下當地新高，已成為現在房地產市場上最熱門的話題。

電動車團訪美

終於要告別慘淡的第二季，加權指數勉強守住萬五關卡，避免多頭信心進一步崩潰，上周融資共減少221.75億元，本波融資連減八天共309.62億元，融資維持率降到147.18%，根據歷史經驗，這個融資減幅不算大，主要是幾檔權值股如聯電、陽明、長榮的棄息賣壓，但在6月27日陽明除息首日鎖上漲停板後，加權指數也終於拉出二連紅的反彈走勢，配合道瓊指數上周反彈+5.39%站上十日均線反壓，七月初似乎可望迎來一波反彈。

養大資產投資術 創造源源不絕收入

提早退休是每一個人的夢想，財經作家吳家揚在退伍後的十年內達成財富自由，他累積千萬退休金的方法竟是專注本業，到底如何做到的？

融資斷頭後 股價破底翻

受聯準會暴力升息及衰退恐慌衝擊，台股六月下殺一七○○點，跌幅高達一○％，覆巢之下無完卵，不僅個股跌得東倒西歪，也引發投信強迫停損、融資斷頭賣壓的內資多殺多，導致短線股價超跌。隨著跌深的台股開始反彈，這些因籌碼因素被賣過頭的個股，就有機會出現明顯的跌深反彈走勢。

2022花蓮豐年節 邀您憶起來花蓮相聚！

太平洋左岸最盛大最具指標性的原住民族文化特色大型活動－2022花蓮縣原住民族聯合豐年節，將於7月22~24日在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧展開，花蓮縣政府（6/24）日舉行記者會，每年夏天花蓮都會盛大舉行聯合豐年節，連續三個夜晚，將帶給大家最豐富與精彩絕倫的節目，今年三天主題為「秀姑巒溪之夜、花蓮溪之夜及奇萊平原之夜」，期待帶給大家全新視覺及聽覺感受，壓軸的千人齊跳大會舞，是一生中至少要來體驗一次的活動，邀請全國民眾一起來花蓮參加這一年一度的盛會。

日幣貶持續燒 一文看懂日本政府計策

Q:6月17日，日本央行內部以8:1壓倒性票數，支持維持當前貨幣寬鬆政策，消息一出後日幣持續貶值，目前已經貶破135重要大關，為何全世界政府都在升息，唯獨日本持續寬鬆？寬鬆能讓日本經濟得到好處？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。