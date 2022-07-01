養大資產投資術 創造源源不絕收入

文．蔡武穆

吳家揚小時候家裡開烘焙坊，錢的流進流出，培養他對財務的敏感度，民國七十五年，股市上九百點，街頭巷尾人人談股票，投資股票儼然成為全民運動，還是高中生的他體認到股票是賺快錢的工具，立志要在股市裡淘金。

吳家揚大學和研究所都是主修化學，為了吸收更多財商知識，他到商學院旁聽課程，包括經濟學、會計、保險等相關領域，對日後的投資影響很大。

民國七十五年，台積電成立，半導體產業迅速起飛，直到八十三年，他碩士畢業，台積電已在半導體業站穩腳跟，分紅配股造就許多科技新貴，讓他好生羨慕，心中期許退伍後也能到半導體業工作。

精進本業 升等加薪 理財投資

非本科系的他，就利用當兵的兩年，猛Ｋ半導體專業書籍，打算退伍後面試相關工作。沒想到，退伍前夕，台海緊張，戰事一觸即發，國防部下令在金門的義務役兵官延後退伍，因而錯過了面試時機，等到退伍後，竹科職缺已滿，只得退而求其次到工研院上班，然而，他並沒有放棄初衷，便到鄰近的清大、交大研習半導體課程，果然一年後順利到半導體公司工作。

事情就這樣一帆風順嗎？其實並沒有。

吳家揚說，進去半導體界工作，是為了達成財務的目標，如果公司競爭力不好，獲利不佳，無法配股分紅，就只能領到四到五萬元的底薪，無奈他所待的公司苦哈哈，前前後後換了四家半導體公司。

他認為，累積財富的第一步驟，就是要把本業顧好，薪水要高，「收入高一點、支出少一點」，才有結餘轉投資，因此，除了期待分紅配股之外，他不斷在半導體專業領域精進，希望以升等加薪，累積第一桶金。

他是以七二法則來計算薪水翻倍時間，假設公司一年調薪12%，72÷12，等於六年要達成薪水翻倍的目標，如果公司前景不佳，不太可能加薪，便跳槽到其他的公司，謀取更高的職位和薪水。

看好公司前景 大膽借錢認股

吳家揚坦言，「跳槽的薪水可能加20%、30%，首先，你要有能力跳過去，跳過去之後的表現也要讓公司肯定，才有可能再升等加薪」，因此，他不斷在外面學習專業知識，期望在工作上有所突破。

三十四歲那年，他進入台塑轉投資的華亞科，當時華亞科正準備上市，看好華亞科未來前景，他大膽跟銀行借錢，買進自家公司股票，從十五元開始認股，一路認到三十三元，加上員工配股，手握超過一千張的股票，三十七歲那年公司上市，賣掉全部持股，獲利三千多萬，達成財富自由。

及早規劃 錢放保險利滾利

每一個人對財富自由的定義不同，依吳家揚的說法，他每個月固定花費三萬元，一年需要三十六萬元，假設自己能活到一百歲，剩下的六十年時間，就必須準備二一六○萬元，以他當時三千萬元的資產，已遠遠超過設定的目標。

同年，他將獲利的三千萬撥出一千萬買下人生第一棟房子，幾年之後，這間房子的市值翻倍來到二千多萬，他的總資產上升到五千萬，四十二歲便安心退休。

值得一提的是，吳家揚特別重視保險，二十七歲開始，幾乎是將薪水的一半投入保險，像是壽險、醫療險、防癌險、長照險、儲蓄險，樣樣俱全，隨著每年投入金額將近一百萬，二十年下來，投入保險的金額超過二千四百萬。

「光是儲蓄險，就有好幾張(保單)同時間複利滾存」，6%、4%、3%保單都有，有些已經到期還本、有些還在複利，目前還本的錢超過八五○萬，除了留一小部分過生活之外，其他的金額繼續投入保單複利滾存。

放大資產 有賺錢就買

吳家揚說，平均下來，每個月從儲蓄險可領回二萬多元，加上南部父母改建房子出租，自己寫書、寫文章的零用金，加起來少說有六、七萬元，一個月全家大小的生活費綽綽有餘。

「基本上，我的手頭沒有什麼現金，就是把賺來的錢買股票，再把股票賺的錢買保險、買房地產，養大資產，所以金融海嘯來襲，我都不怕」，吳家揚強調。

他補充，保險，不管是醫療險或防癌險，每年至少漲價10%，股市年報酬率都不見得有10%，更何況，保險的利率固定，複利滾存的都是自己的錢，萬一窮途末路，真的沒有錢，也可以把壽險解約，不會領不到錢，寧可把錢放在保險裡面利滾利。

另外，保險不用繳遺產稅，達到節稅的目的，更可以給家人保障，萬一自己不幸病故，一千萬的理賠金，至少可以讓孩子撐十年，培養孩子賺錢的能力。他說明，現在感覺看不到錢，但等到自己年老生重病，到時效果就會顯現，過去花二千四百萬投保，現在可能要花四千八百萬才能有等值的效果，很慶幸自己在大學時代就認識保險，並提早規劃。

五張表 管理時間和金錢

吳家揚個性嚴謹節儉，他設計了五張表管理時間和金錢，包括日常支出表、投資交易表、現金流量表、保險內容表及生活紀錄表。

日常支出表，就是記帳，記錄並控制每月的花費。投資交易表用來記錄股票交易，何時買、何時賣、賺賠多少、投資報酬率多少，藉此檢討自己的投資績效。

現金流量表是比較大型的財務管理，包括帳戶餘額、日常家用支出、出國、進修、信用卡或其他特別支出等紀錄，每月結算一次，當現金流向枯竭時，可以提早預警與反應。生活紀錄表，就是時間管理，看看時間都花去哪裡了，有沒有好好充實自己、娛樂或幫助別人。

退休後的他，考取了證券分析師(CSIA)和國際認證高級理財顧問(CFP)，總結和修正過去的經驗，他強調，他的致富方法很簡單，賺錢、存錢和投資，再把股市賺到的錢投進保險和房地產，放大資產，創造源源不斷的收入，而這致富的模型在他大學時期就已成形，與分析師的證照無關，因此，大家都可以做得到。

37歲財富自由，42歲退休(累積5千萬資產)怎麼辦到的?

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