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台股萬五保衛戰 選對投資工具很重要

聯合新聞網／ 理財周刊
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

文／理周教育學苑．方鈞

Q:近期市場充滿不安情緒，先是反映美國通膨數據CPI居高不下，而後美聯儲宣布升息三碼，加上烏俄戰爭導致石油上漲，國際股市表現不佳，連帶台股也成為外資提款機，在這樣的背景下，該如何布局面對？

A:在台灣能夠操作台股相關投資工具有股票、ETF、期貨、選擇權等等，其中以股票與ETF最常見，ETF可以把它當作是一籃子股票，適合新手小白操作，而個股要挑選需要一點知識，操作者須花點時間研究。至於期貨與選擇權則是更進階的衍生性商品，加上都帶有槓桿，更適合有經驗的老手使用。

投資工具依其最終目的只會分兩種，一種是賺現金流，另一種則是賺差價，股票、ETF兼具有賺現金流及差價的功能，期貨與選擇權則只能賺差價。一般來說，股票及ETF的操作適合多頭市場，而期貨及選擇權則多空雙向市場都能操作。

在今年四月初開始加權指數跌破季線、半年線、年線，這表示中長線有機會開始修正，敏感度較高的投資人已經開始調節手中部位。然而這對沒有經歷過景氣循環的投資人，卻不知危險將至。

如果是以賺差價為目的，盤跌市場只要量能不出，個股輪動劇烈，外圍一個利空，大盤下殺，個股也容易被套，投資人如果沒有超凡的選股技巧及靈巧的控倉彈性，要賺錢確實不易。

但反過來說，既然個股很難選，為什麼乾脆就不要選？價格往上漲難做，那反過來做下跌不行嗎？每個投資工具都有適合用的背景，就像是用刀，切水果用水果刀，砍柴用柴刀是一樣的概念。

既然股票及ETF有做空限制，那為何不直接拿期貨來操作？省去選股技巧，專注大盤即可，無論漲跌雙向皆可操作。以目前局勢來看，只要美國通膨沒有緩解，接下來免不了劇烈震盪，因此，空手等待或選擇適合投資工具應對，在接下來投資上更為重要。

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