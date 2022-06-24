把握30歲前黃金階段 學會管理現金流、建立投資觀

文．林怡妏

卸下財經主播的身分，葉芷娟如今是穿梭在各個節目、論壇與記者會的財經主持人，回想起與財經的淵源，葉芷娟說自己對投資理財的啟蒙來自於父母。

「小時候我們家有好多的明信片，都是我爸媽要寄出去抽股票用的。」葉芷娟的父母有投資股票的習慣，從小便建立她「打敗通膨最好的辦法是投資」的理財觀念，不過知易行難，葉芷娟直到面臨職涯第一次轉職，差點陷入斷炊危機後，才開始學習管理現金流、建立理財觀念。

理財第一課：準備一筆「保命錢」

「我帥氣遞出辭呈後，回過頭才發現自己的戶頭只有一個月的生活費，這代表如果我在一個月內找不到工作，我的生活可能就要斷炊了！」回憶起當時心中的恐懼與慌亂，葉芷娟至今餘悸猶存。

所幸她很快地找到下一份工作，順利解除現金流危機，而這一次的慘痛經驗成為她開始學習理財的重要轉捩點。

葉芷娟回頭審視過往的消費習慣，她坦言自己初入媒體業，在電視台擔任記者時期沒有任何理財規劃，明明住家裡、吃家裡，生活費比許多北漂族少得多，卻是名副其實的月光族。

於是轉職後，葉芷娟開始嚴格管理自己的現金流，而她的第一步是記帳，同時幫自己準備一筆緊急預備金。

「我下載了記帳App，仔細記錄我的每一筆支出，精準掌握自己平均一個月的花費，接著我把這個數字乘以六，作為我的儲蓄目標。」從那時候開始，葉芷娟的戶頭裡一定留有至少六個月生活費的緊急預備金。

「說白了，錢就是膽啊！」葉芷娟有感而發。

緊急預備金不僅僅是一筆保命錢，更是讓自己有選擇、有權利說不的強力後盾。

「賺錢+存錢+投資」 三步驟打造人生第一桶金

對許多人來說，第一桶金代表個人財富的里程碑，亦是新鮮人踏入社會後的指標性目標，但在萬物皆漲、薪水不漲，以及消費主義風靡的時代，這一桶金究竟該怎麼存？

葉芷娟表示，應該先掌握累積財富的黃金鐵三角定律「賺錢+存錢+投資」，並依循三步驟為自己打造第一桶金。

第一步，認清現況，亦即掌握每個月的可支配所得(DI)。

具體實踐方式是將收入扣掉必要支出，例如房租、電話費、保險費等費用，剩餘的錢才是你可以運用的現金流。

第二步，設定目標，而這個目標必須具體、明確，例如「五年內存到買房頭期款二百萬」。

葉芷娟表示，不管這個目標是買房、買車還是出國進修，透過設定目標能有效增強自己的理財動力，這個目標猶如一個「甜蜜的負擔」，儘管得忍受延遲享樂的痛苦，但只要想到自己愈來愈接近目標，你都會甘之如飴。

設定好具體的金額與時限後，第三步即是有計畫的儲蓄與投資。

先說儲蓄面，葉芷娟建議大家在結帳時，改用「百分比」來看價格差異。她舉例，一杯八十元的咖啡與一百元的咖啡價差二十元，僅二枚銅板的差距常讓人很無感，但若換算成百分比25%，並試想，如果要加薪25%有多困難，這下子就會比較有感了！

另外針對投資面，葉芷娟建議大家可以利用財經網或是投信公司網站上提供的財務計算機，試算出需要多少投資報酬率的商品來輔助自己達成目標。

投資自己，幫本業鍍金很重要！

前文提及的「黃金鐵三角」還有一個角是「賺錢」，而這筆錢主要來自於本業收入，葉芷娟強調，黃金鐵三角缺一不可，想要致富，不可能單靠其中一個角，除了有計畫的儲蓄與投資之外，努力在本業精進，爭取加薪機會也非常重要。

八年前，葉芷娟從電視台主播轉戰財經記者，從零開始學習財經知識，為了看懂艱澀的數字，她每天提前一小時上班，讀報、追蹤產業與股市訊息，不僅如此，為了讓自己更有系統地學習，她參加各種檢定與證照考試，成為新聞業界第一位擁有證券分析師執照的財經主播。

一張張的證照如同燙金石，為葉芷娟的本業鍍上一層金，除了直接反應在薪資上頭，也為她帶來更多的機會。

「不管身處哪一個領域，請想辦法讓自己跟別人不一樣。」葉芷娟表示要想創造跟他人不一樣的價值，別無他法，即是投資自己。

股神巴菲特亦曾提出類似的建言：「最好的投資就是投資自己。」因為無論金錢的價值如何變化，個人的能力與專業都不會因此而減損其價值，投資任何有助於發展自我的事物，打造別人搶不走的資產，絕對是個不蝕本的投資。

建立風險控管心態 及時止損

去年台股大盤屢攀高點，這也使得原本已屆股民「高齡化」的台股，瞬間湧入大量年輕股民，根據證交所統計，2021年三月到十二月，新開戶數逾增五十五萬人，而且有高達44%二十歲到三十歲的年輕族群已完成開戶。

葉芷娟樂見此一現象，她認為年輕人越早學習投資對自己越有利，而唯有真正地投入才能更有效地學習。

不過她也表示，由於這兩年台股表現優異，許多年輕股民靠著這波行情大賺一筆，可能忽略風險控管的必要性，最後慘遭「割韭菜」。葉芷娟提醒，投資千萬不要講求速成，更應避免投機心態，勤做功課，才能將投資知識化為養分。

儘管在投資理財領域深耕多年有成，葉芷娟不諱言自己也曾有踢到鐵板的經驗。

「我之前操作景氣循環股，慘賠40%，大概二、三十萬。」

景氣循環股又被稱為週期性股票，指的是企業利潤會受到景氣左右的類股，易隨著經濟週期而有漲跌波動，如面板、被動元件、航運、半導體、石油化學等類股皆屬景氣循環股，偶有「大漲」與「大跌」的情況。

葉芷娟說當時她不懂得停損而遭受虧損，因此她建議投資新手，針對波段操作的類股，只要跌破季線，就紀律停損出場。

二十幾歲的你在做什麼呢？有句話說「年輕就是資本」，套用在投資理財再適合不過。

二十歲到三十歲是人生的黃金十年，在這個階段的族群多半尚無家庭的包袱，有更多的機會嘗試、探索，就算試錯，機會成本也相對較低，在財務面向可支配所得比例高，若能及早學習個人的財務管理、建立投資觀，讓財富萌芽，收穫就會越大。