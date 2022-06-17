哪裡又橫空出世個「新」股神？

文．林友銘

股市是多變的，唯一不變的，只有一九法則這個道理。當市場共識為跌深反彈再破底，或七月升息後才有行情時，那麼五月以來一堆個股漲到創新高，諸如華新、堤維西、中砂、中探針等族繁不及備載，要嘛有量要嘛有投信買超且好進好出者，這些背後運作的大資金，又在預告著什麼趨勢呢？

五月CPI公布 再度吹皺一池春水

剛公布的美國五月CPI及核心CPI分別為8.6%及6%，較市場預期的8.3%及5.9%為高，引發6/10美股再度重挫。重挫之因在於華爾街開始擔心7/27的FOMC會不會是升息三碼而非預期的二碼，連帶對9/21原本不升息的預期可能都在幻滅中。這讓美國十年期公債殖利率來到創新高的3.15%，市場又陷入極度恐慌，四大指數五月底部岌岌可危。

如何看待美股反應？首先，當五月布蘭特原油價格從每桶100美元回到120美元時，難道算不出五月CPI不太妙？而每天都可以看到的油期及黃小玉期貨報價維持在高檔，又為何將CPI的預期訂在8.3%然後不如預期再開殺？

只能解讀美股一直處於高度的動態調整過程，成熟的程式交易系統讓快市大漲大跌現象頻頻出現。但回歸核心CPI連二個月自高點下降，市場恐慌殺盤過後，會不會又回頭往好處想：當拜登政府對海運業者實施24年來最大改革法案，限制業者徵收特殊附加費後，會讓核心CPI在本月繼續下滑，然後下月公布時又比過度悲觀的預期來得為佳，然後美股再度船過水無痕？

看透躁鬱美股的聰明錢 先行走出隧道迎向曙光

台股本波有兩個低點：一是3/8俄烏開打後的16764，二是5/12升息縮表恐慌下的15616，兩個低點之間差了1148點。對大多數投資人而言，指數代表的就是行情的多空，只要預期指數還有再被修正的空間，操作上自然會傾向作空或短多短作，完全不會有精選個股波段操作的打算。

但這樣的操作心態就被聰明錢鎖定狙擊，從三月起開始針對第二季後有成長契機、不佔權值的中小型股開始吸納籌碼(股價不隨指數大幅破底就是最好的證明)，然後這些個股於五月中後開始陸續強攻一波，攻得大多數人根本措手不及。

這裡所謂的聰明錢指的是持股四百張甚至千張大戶，但不包括投信，畢竟投信有持股七成以上限制，故屬被動式的換股塞錢而非全然自發性的操作。值得研究的是聰明錢的膽氣到底從何而來？筆者研判可能的原因包括：

一、回溯美國聯邦基準利率2004~2007以及2016~2019年的升息循環期，經濟並沒有在升息初期走向停滯性通膨或衰退，也都沒有出現指數一蹶不振走長空的局面。是以聰明錢會詮釋今年的通膨若因為俄烏戰事及疫情的原因推升，終有在下半年趨緩的可能，而指數自然有揚升機會。故提早在低檔吃到夠多夠便宜的籌碼，是策略考量的濫觴。

二、再則，美台二地第四季都有大選要辦，政策在第三季偏多可期。故先行拉抬中小型股一波塑造強勢股的印象於投資人心中，等指數正式連續上漲，市場信心恢復且進場布局時，再來做中小型股獲利倒貨、上樓抽梯的動作。這種反市場的操作是典型的主力手法，只是投資人每每少有研究。

利用六月的再洗盤 尋找黑馬股蹤跡

五月一波大漲的個股，有近八成集中在車用族群。是以接下來六月選股方向，剔除掉已大漲一波的車用股後，鎖定去年股價沒有大幅創高(低基期概念)、量價籌碼有優勢的車用股，應是大戰略方向，精選的黑馬股包括：

「同致」(3552)：車用ADAS代表股，今年首季EPS 2.49元，已是去年EPS 5.44元的45%。雖然剛公布四月單月虧損0.21元，但公布後股價沒有大幅重挫及投信續買，持股率來到4.38%已達4%認養門檻，代表看好的是中國六月解封後車市及ADAS恢復成長動能商機。

股價在五月底突破半年頸線(184元)，之後的壓回並未出現量價失控局面。估計一旦頸線再度站上，則箱型55.5元(124.5~180元)往上再拗一倍的機會，是為技術面最小滿足測量幅。

「鈞寶」(6155)：電感元件(被動元件)股，去年下半年股價弱勢，EPS 0.93元，符合低基期條件。

今年首季EPS 0.71元為去年全年獲利76%，雖多為業外匯兌收益，但基於產品組合於下半年轉攻電動車比例將提升毛利率，估全年EPS有機會提升至2元，目前本益比12倍左右，在整體車用電子中相對偏低；再加上今年配息0.85元，目前現金殖利率3.3%亦為水準之上。

此股籌碼出現異常集中狀況(見附圖)：400張大戶比例攀升，股東數下降，均張上升，符合有心人吃貨標準。股價6/6即突破長達九個月頸線(26.45元)，故只要量縮壓回而融資適度減肥，則再次出量攻擊站回關卡價25.6元，即有波段正式啟動的機會。