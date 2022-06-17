你簽的意定監護契約有效嗎？

文．張淑敏

筆者立刻婉拒他的熱忱，然後提醒他，筆者之所以要租賃辦公室，就是顧及個人的隱私及安全，協會成立後提供諮詢服務，必須先預約且在辦公處所、上班時間，如果是老伯伯想要諮詢，也最好是有家人陪同，因為意定監護是非常專業且新穎的法律制度，七、八十歲甚至九十歲的老伯伯，可能無法理解，遑論筆者倡議的專業意定監護制度。

金管會為了保護高齡長輩，銷售投資型保單給六十五歲以上的長輩都要錄音錄影了，若老伯伯想找非家人的專業意定監護人，我們會設定一些程序、條件，來評估老伯伯是否符合資格。一來是降低協會擔任意定監護人的法律風險，二來是確保簽定的意定監護契約可以有效保護委託人的權益，畢竟「監護」通常是家人爭產的戰場啊！

筆者這樣的顧慮並非杞人憂天，而是深知擔任專業意定監護人可能須面對家屬的質疑，也了解失智症的盛行率與年齡呈現正相關(詳附表)，更重要的是，一般人不見得能從外觀、言談辨識出輕度失智者！

因此，若公證人無法辨識委託人簽約時是否有意思行為能力而逕為公證；或是有人明知長輩失智卻誘導長輩訂立意定監護契約，委託自己擔任意定監護人，取得財產管理權，這樣的意定監護契約，不僅有違反高齡金融保護的疑慮，也無法終止家人間的紛爭！

無巧不成書，原來這樣的烏龍意定監護契約在民國108年就已經真實上演！

宋媽媽育有一子二女，長子失聯多年，宋媽媽與次女同住，兩個女兒在爸爸去世後，因為遺產分配問題，已經爆發衝突，難以和平共處。長女得知民法增訂意定監護制度，帶宋媽媽至公證人處訂立意定監護契約，指定自己擔任意定監護人，並於意定監護契約訂立後二個月，幫宋媽媽向法院申請監護宣告。

經醫院精神鑑定，宋媽媽精神認知障礙程度已符合受監護宣告要件，但是法院也發現，原來宋媽媽早在兩年前就已經有失智譫妄的症狀，經醫院確診為輕度失智，而次女此時亦向法院主張大姊不適任，應該改由其擔任監護人。

法院介入調查後，認為長女並無不適任監護人之情事，但是長女在明知宋媽媽已經失智的情況下，帶宋媽媽訂立意定監護契約，有欠妥適。而次女有逕自將宋媽媽存款轉入自己戶頭的行為，未能將宋媽媽的財產與自己的財產區分明確，亦有可議之處。

且兩個女兒在宋媽媽訂立意定監護契約後，還共同帶宋媽媽至公證人處訂立代筆遺囑。法院認為兩個女兒的行為，均難謂妥適或動機純良…。最後法院裁定宋媽媽由兩個女兒共同監護。

法院裁定共同監護，是否能維護宋媽媽的最佳利益？如果宋媽媽失智前，民法已經有意定監護制度，宋媽媽會委託誰擔任她的監護人？除了讓女兒們共同監護、互相制衡外，有沒有更好的方法確保宋媽媽晚年的生活品質與醫療照護權益？

意定監護制度，讓民眾得以未雨綢繆，在有行為能力時，事先規劃自己晚年的生活及醫療照護，確保自己的財產可以依照自己想要的照護方式、照護品質，運用在自己的人身照顧上，也避免家人間的訴訟糾紛。惟趁委託人失智而濫用意定監護制度，亦可能成為法律漏洞。

而專業意定監護人，因為與委託人沒有財產繼承的利益衝突，可以客觀專業地執行委託人的委託事項，盡善良管理人的注意義務。這就是筆者認為專業意定監護人、專業信託監察人制度，是完善國人高齡金融保護與經濟安全不可或缺的一塊拼圖的原因。

(本文作者張淑敏曾任外商銀行銀行保險部主管(副總)暨簽署人，現為「高齡金融規劃顧問師」，某籌組中全國性社會團體「發起人代表」)