甘正智：天方能源要做電力Shopping Mall

文．蔡武穆

據天方能源董事長甘正智描述，力麗集團董事長郭銓慶以多角化經營，在房地產、飯店、環保、紡織等有舉足輕重的地位，近十年來投身於慈善事業，除了長照事業之外，更希望發展綠能回饋社會。

天方能源前身為凱柏實業，2020年五月力麗集團入主後更名，挾著地產、機電、土木、環境科學等多項專業背景，轉型為新能源公司，開發太陽能電廠，台灣綠電在2018年就已成立，以風電為主軸，開發離岸及陸域風場。

事實上，在天方能源成立之前，力麗集團早已成立力能能源，已有十多起屋頂型太陽能實績，董事長甘正智就任後，整合集團資源，以維運效能考量，處分掉較小的案場，並積極開發大型案場，奠定力麗集團在太陽能市場的根基。

開發大型電場 持有二十年

天方能源目前太陽能共有五處案場，包括：高雄楠梓污水處理廠4 MW，最快六月份可併網；屏東林邊、東港、枋寮等地層下陷光電專區有四十三公頃土地，預計七月取得籌設許可，明年第三季併網，容量50 MW；彰化與台汽電(台電子公司)合作漁電共生，容量80 MW；台南農電共生，容量20 MW；台中與私人土地合作20 MW，目標在2024年第一季總容量達220 MW。

甘正智表示，太陽能發展至今，並不是技術含量高的產業，差別在於經營的心態，早期很多業者都是為轉售而開發，心態上不是長期持有，在發包施工上就不會講究細節，導致發電效能不彰。

天方能源是以持有二十年為基準，一旦開發案場，就不會轉售，直到案場壽終正寢，因此，在初期規劃上特別注重維運及發電效能，並已考慮裝置回收問題，把投資效益最大化。

農漁電共存榮 保證育成率

比方說，在維運監測上，不是只有監看Inverter(電力轉換器)的總流量，系統AI串流軟體可查看每一串太陽能板的發電量，只要連續三天有異常，公司就會派人到現場清理維護，其他像是支架結構補強、預防鹽害等等，每個小細節都非常重視。

仔細分析，除了屏東地層下陷的光電專區之外，農電、漁電幾乎佔總容量的一半，甘正智坦言，發電業者要與農業漁牧共榮共存，本身就要學會養殖，保證養殖業的育成率，所幸台灣養殖業強盛，學研單位也都不吝惜指導，才能夠克服各項困難。另外，農電過去種植金針菇，現在種植香草等高經濟作物，提升農民的經濟收入。

攜手外商開發28號風場

風電部分，力麗集團早在2018年成立台灣綠電公司，投入彰化外海28號風場(海峽風場)遴選，可惜前二階段參與都沒有入選，去年桃園麗威風場因飛安問題出局，台灣綠電公司以候補資格經過二次的審查，今年可望取得核定設置容量為300 MW的開發權。

甘正智說明，28號風場總設置容量為600 MW，待第二階段遴選備取作業的行政契約完成，公司將在今年八月參與第三階段遴選作業，盼能一舉拿到剩下的300 MW開發權。

台灣綠電公司攜手外商合作開發28號風場，已於去年進行環境影響差異分析(環差)，今年五月完成報告書，拿到籌設許可後開始進行設計工作，預計明年第一季動工，將裝設二十部每部15 MW的風機，計畫在2025年底完工。

澎湖風電 打造低碳綠能島

除離岸風電之外，天方能源在陸域風機也有著墨，目前在雲林台西規劃75 MW，而其中最值得一提的是「澎湖綠電專案」。今年六月，天方能源、天力新能與台電合資成立澎湖綠電公司，目標打造澎湖成為低碳綠能島。

甘正智說，公司成立有兩個目的，一、發展當地綠能，使澎湖的電力皆來自於風能，二、釋放利益，邀請當地公民入股，將風能利益留在澎湖。

「澎湖綠電專案」第一期規劃十一部風機，容量33 MW，目前台電已完成三部，後續八部將由澎湖綠電接手完成，台電已在澎湖規劃多個風機點位，希望在十年內達成300 MW的目標。

自產自銷 設計各種綠電憑證

不管是太陽能還是風電，過去都是以躉售價格賣給台電，在全球碳中和及2050年淨零碳排的目標驅使下，綠電供不應求，電業法並沒有規定綠電只能賣給台電，未來發電業者會循企業綠電購售合約(CPPA)路徑，直接賣給民間企業，最著名的就是沃旭(Ørsted)與台積電(TSMC)在2020年所簽訂一筆全球最大裝置容量920 MW的購電協議。

甘正智指出，台灣是出口導向的國家，未來每家中小企業都需要綠電憑證，而目前台灣產出的綠電，都不夠台積電一家使用，市場需求量大，價格也會由市場機制來決定。

放眼2050年淨零碳排、企業ESG、碳邊境關稅、碳權交易等時代潮流，未來售電市場將有很大機會。甘正智自嘲，天方能源現在有點像蘋果創辦人賈伯斯的車庫時期，花時間蓋電廠、做售電產品的研究，原因是「看到很多售電業，都是買別人的電來賣，上游供應會有問題」，天方能源自產自銷，可滿足不同客戶需求。

他進一步說明，用電大戶可大量買進，壓低價格，但中小企業可能沒有籌碼跟售電業者談，因此，天方能源針對中小企業規劃適合的綠電憑證，這不僅是「賣專業」，每一種產品線需要的，不單是對用電的了解，還包括客戶用電情境及日後衍生的法律問題，畢竟要開一個電力Shopping Mall，必須面面俱到，不是嘴巴講講就了事。

幸好力麗集團有堅實的財務基礎及多角化的社會資源，要土地、要人才、要營造，可以隨時得到奧援，甘正智信心滿滿地說，「2024年太陽光電220 MW、2025年離岸風電300 MW、陸域風電150 MW，及在桃園、高雄規劃各100 MW的儲能裝置，五年內一定都會達成」！