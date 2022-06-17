快訊

收起高分貝砲火改讚陳時中 柯文哲打什麼小算盤？

影／貨櫃車下國3汐止交流道 失控衝出護欄翻落邊坡

NBA／柯瑞雙手掩面落淚！榮獲生涯首座總冠軍賽FMVP

工業電腦與電動車電池看旺

聯合新聞網／ 理財周刊

文．高適

工業電腦缺料逐季改善 出貨開始升溫

今年工業電腦(IPC)景氣旺，新能源、AIoT、基建、倉儲、車用、自動化等訂單均增加，產業整體訂單/出貨比(B/B Ratio)均超過1.3，營收及獲利均有機會出現大躍進的表現。

去年受缺料影響，產業每季均有8~10％的出貨遞延，目前電源管理晶片、網路晶片、MOSFET仍短缺，影響出貨，預估上半年仍有8~10％訂單遞延至下半年，在取得消費性電子應用所釋出的代工產能，缺料狀況會逐季改善，出貨將開始升溫，訂單/出貨比會隨之下降。

工業電腦族群中的研華(2395)、樺漢(6414)、飛捷(6206)、振樺電(8114)及艾訊(3088)等等，第一季毛利率均較去年第四季提升，主要受惠先前因應零組件調漲訂單報價的效益開始顯現、美元升值、運費降低及缺料情況略較去年改善，現貨搶購零組件比例與價格均降低，提升產能利用率。

第二季雖遇中國封城導致出貨不順，但訂單維持強勁，營收有機會與第一季相當，較去年同期成長10％，表現算是優於整體電子業。以工業電腦龍頭研華為例，累計前五月訂單/出貨比仍達1.34(五月為1.22)，不過昆山製造中心已於五月中旬恢復正常運作，並透過擴大招工、提高產能利用率，積極彌補封控期間的產出缺口，五月營收月增17.6％、年增25.1％。公司看好六月起營運將逐步增溫，也看好缺料問題有望自第四季起緩解。

振樺電領先衝高 艾訊蓄勢待發

近期股價領先族群衝高的振樺電，五月營收月增1.7％、年增30.5％，受中國封控影響料況導致部分出貨將遞延到第三季，目前訂單能見度已看到九月，預期第三季營運將優於第二季。

旗下三大事業(POS、KIOSK、IPC)成長動能均強勁，其中KIOSK除拿下亞馬遜大單，比特幣ATM更新增全球前二大其中一間營運商訂單，規模是目前數倍以上，有望成為獨家供應，目標要成全球前三大POS品牌廠。

股價蓄勢待發的艾訊，五月營收月增7.6％、年增46.4％，看好在自動化、網通、博弈、零售、醫療等領域應用，目前來自美國的客戶訂單需求持續增溫，歐洲除了與觀光業較相關的博弈應用外，其他應用都有感受到需求轉強。在手訂單能見度已達第四季，第二至第四季的營收及毛利率，均可望優於第一季。如果下半年缺料改善、運費趨於穩定，加上美元升值，營收及毛利率還有向上調整的空間。

電動車電池需求成長 趨勢難以扭轉

作為電動車的動力心臟，一台電動車約需搭載七千顆電池，Tesla高級頂規車款甚至須用到八千顆電池；電動車的市場普及化速度加快之下，順勢帶動電池總銷量快速揚升，強力刺激電池產業規模成長達千倍成長榮景。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1138期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

美式衰退

在澳聯儲升息二碼、歐洲央行維持利率不變，預告七、九月分別升息一碼的情況下，美元指數從五月三十日的101.29低點反彈，上周突破二十日均線壓力，越靠近六月十五至十六日的FOMC利率決策會議，美元指數逐漸轉強，準備挑戰五月十二日105.03前高點。

工業電腦與電動車電池看旺

美股跌跌不休持續測底，加上美元走強，均導致主被動式操作的外資提款台股，壓抑台股大型股表現，僅剩不受指數影響的中小型股，在內資多頭資金力挺下尚能逆勢突圍。其中，又以五月營收亮眼，營運前景展望明確及股價技術面強勢的產業最被青睞，顯示基本面仍是對抗全球經濟衰退風險的重要考量。

甘正智：天方能源要做電力Shopping Mall

響應政府「5+2」產業創新計畫的綠能科技方案，力麗集團透過旗下天方能源公司及台灣綠電公司搶進太陽能、風電等新能源開發，成為其綠能事業行走的兩隻大腳。

你簽的意定監護契約有效嗎？

前陣子幫籌組中的協會尋覓辦公室，房屋仲介的小哥非常認真，從言談中知道筆者籌組的協會是高齡金融相關，聯想到他有許多老伯伯客戶，非常苦惱財產要怎麼規劃，詢問是否可直接把筆者的名片及行動電話給他們？

哪裡又橫空出世個「新」股神？

上月專欄撰寫時市場不還在討論底部深不可測嗎？怎麼一個月下來，一堆大漲創高的股票頻出後，市場竟多了好多神預言，就連藥華藥的大漲也牽出了個女股神。

大選看指數 勞退綁行情

十一月二十六日是2022年縣市長選舉日子，距離現在大約剩170天，也就是說如果有選舉造勢行情，那麼上方最大的壓力就是半年線的17400點，正好是年初18619高點跌到15616低點的反彈0.618黃金分割率的測量點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。