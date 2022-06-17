文．洪寶山

對聯準會而言，2020年疫情爆發初期，救失業率是首要目標，無上限寬鬆貨幣政策的正當性無庸置疑，但之後的經濟Ｖ型復甦來得太意外，謹慎的聯準會過度謹慎，以至於有了2021年的通膨暫時論，以及2022年的承認誤判通膨暫時論，所以有了上周葉倫也跟進認錯支持通膨暫時論，與拜登把通膨的錯甩鍋給聯準會的言論。

大國博弈加劇通膨 專家重批央媽搞砸

其實，還不都是因為從川普到拜登都過度干預聯準會的獨立性，否則以聯準會的專業性在去年出手打壓通膨，現在拜登要怪的可能是聯準會把股市打到股民苦不堪言的議題了。

說來說去，有事就找央媽，但俄烏戰爭引發能源與糧食的供需失衡，聯準會能幹嘛？除了仿效前聯準會主席伏克爾強硬鷹派之外，聯準會能做的實在不多。但偏偏今年是選舉年，實在看不出鮑爾是那種不惜犧牲經濟、強硬打壓通膨的強硬鷹派，所以在六月十日公布美國五月CPI年增率達8.6%，續創四十年新高，且月增率1%較四月0.3%大幅增加，華爾街打臉聯準會的「通膨三月觸頂論」，直言聯準會信譽受損，同時喊出年內將有單次升息三碼的預期。

前IMF首席經濟學家布蘭查德在巴黎舉行的Amundi世界投資論壇上發言提到：「央行可能會搞砸，而且的確搞砸。聯準會可能不得不加息至5%，才能讓物價回到掌控之中。」六月十日十年期美債殖利率創新高來到3.15%，道瓊指數上周下跌-4.58%，那斯達克指數跳水-5.6%，費城半導體重挫-7.53%，美元指數漲+1.95%，很明顯的，聯準會何時停止升息循環，股市才能結束下跌趨勢，很不巧的是，大國之間的地緣政治博弈正在加劇通膨惡化。

俄軍燒糧天怒人怨 國際制裁推升油價

烏克蘭外交部近日在官方臉書上傳一部影片，稱烏克蘭港口城市赫爾松一處麥田遭俄軍入侵，以聯合國禁用武器燃燒彈襲擊，產生大火而損失慘重，企圖阻止烏克蘭將糧食出口到國外，加劇糧食短缺問題。

歐盟在五月三十日緊急首腦會議上通過禁止進口俄羅斯石油的決議，作為對俄羅斯的追加制裁，前者讓大豆期貨創新高，後者讓布蘭特原油重返每桶120美元，儘管葉倫承認誤判通膨，但也重申認為美國經濟今年不會衰退，但這就是問題所在。

美國密西根大學消費者信心指數初值從2008年金融海嘯之後開始恢復成長，在2020年二月疫情爆發前，美國民眾消費信心仍強勁，但今年六月的50.2低值，是疫情以來最低，從100.9腰斬到50.2，代表消費者因疫情與通膨的衝擊，縮減不必要的消費以應付不確定的未來。

通膨大戰誰擅勝場 升息預期重創美股

雖然官方的諮商局消費者信心指數並不像密大的數據一樣直直落，但從去年七月的129.1高點之後就緩步下降，這代表民眾對現實生活的不滿，也是拜登急著要聯準會拿出對策抗通膨的原因。但很顯然的，俄羅斯也抓著這個弱點(通膨)猛打，如此的針鋒相對，讓通膨持續的時間越久，通膨的根就扎得越深，到最後除了繼續升息、墊高生活成本，讓需求衰退，還有什麼法子能讓通膨降溫呢？

於是華爾街開始討論聯準會可能需要單次加息三碼的必要性，或是未來三次會議和到年底以前至少各升息二碼，並重新評估縮表路徑，這種對未來升息幅度不斷加碼的市場預期，對於科技成長股來說，無疑是個打擊，甚至在半導體供應鏈去中化與去美化的過程，也削弱了科技創新對於低通膨的貢獻。簡單的說，表面上俄烏戰爭引發的能源與糧食的上漲，以及疫情爆發導致的供應鏈重組，造成了供需失衡，又遇上了海運商大幅加價，形成這次通膨的完美風暴。

貿易壁壘墊高物價 亞幣競貶外資逃殺

但這背後更深層的含意是，美中俄三大軍事強國的地緣政治的博弈，終結了三十年來全球貿易自由化對低通膨的貢獻，未來只要美中俄地緣政治角力不鬆手，貿易壁壘必然墊高物價，日子回不到過去了，於是將會看到亞洲各國競相貨幣貶值救經濟，自然引發外資賣股求現，股市的流動性也會隨著聯準會的緊縮貨幣政策而降低。