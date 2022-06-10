避免接刀 想賺日幣應該這樣做

文／理周教育學苑．方鈞

A:近期因日幣貶值，台幣／日幣匯率再創新低，目前已經來到0.225，不少規劃下半年到日本旅遊的朋友，已經囤了不少日幣，想要抄底賺匯差的投資人，更想來個加碼攤平，面對沒有最低只有更低的日幣，建議投資人入手前須從最終目的性來思考。

依據持有日幣的最終目的，我們大致能區分成兩類，一類是真的需要用日幣本身，舉例來說，到日本旅遊、投資日本房地產、扣款基金保險等，另一類則是單純因為覺得便宜想要賺取日幣匯差，前者趁著匯率低分批買入沒什麼問題，而後者更像在接刀。

就過往經驗來看，美國升息日本就等著被剪羊毛，而這次日本為了挽救自己頹靡的經濟狀況，只能加大寬鬆力度與之抗衡，日本長期都是一個對抗通縮的國家，且對貨幣寬鬆已經非常依賴，日本政府要停止寬鬆政策機率不大，長期來看，日幣貶值依然是趨勢。

第一類想要到日本旅遊的朋友，還是建議分批兌換，距離抓在整數關像0.22、0.21、0.20這些附近，每次兌換四分之一，剩下等到要出國或日幣有打底跡象再補齊，如果是第二類覺得便宜想賺匯差的投資人，會建議換種工具試試。

操作外匯上，本身匯率就具有上漲及下跌兩方向，傳統到銀行換匯，只能在貨幣漲的時候賺錢，當貨幣貶值只能等漲回來，別無他法，在操作空間上只有單邊缺少彈性，因此如果目的是要賺匯差，建議還是直接透過外匯差價合約(CFD)來做，直接順勢做日幣貶值避免接刀。

整體來說，日幣貶值尚未到底，投資人兌換日幣還是要依據自身目的為考量，不要因為便宜而胡亂跟風。