台股後續指示燈 0531關鍵密碼
文／理周教育學苑．方鈞
A:台股自跌破年線以來，一直籠罩大量賣壓，近期雖然順利站上月線，但上方仍有季線、半年線、年線等反壓，從技術面來看，容易形成震盪，加上量能不出，抱股難度變大。
有趣的是，雖然台股歷經數月量縮，但在5月31日卻爆出大量三千八百億，其主因與MSCI調整權重有極大關係，尾盤台積電瞬間拉高14元，收在560元，加權也上漲197點，神奇的一日，有量有價，這也成為接下來台股重點指標。
這種關鍵Ｋ一旦形成，高低點都需極度留意，次日6月1日到7日為止，加權指數都落於這根Ｋ線高低點16493~16807震盪，接下來須關注這根Ｋ線低點支撐力道，一旦收盤跌破，短期台股難有表現，反之，若能一舉突破，搭配季線位階，向上才有明顯力道。
由於當天MSCI調整影響較大股票包含台積電、聯發科、鴻海等權值股居多，部分穩盤力道已經出現跡象，試想如果這些權值老大都無法讓大盤向上推進，單靠中小型股，一旦市場出現利空，投資人面臨風險肯定較大，在加權沒有收破關Ｋ高點時，建議投資人還是觀望以待。
值得注意的是本次主角台積電，關Ｋ低點已經被挑戰，雖然收盤未過，但接下來幾天如果沒有買盤延續化險為夷，後續都該保守看待。
整體來看，台股量縮，主流股不明顯，又處於關鍵位置，此時以靜制動方為上策。
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