掌握先機 集中持股 股海淘金有撇步

文．蔡武穆

在法人操盤期間，他拜訪超過一千家公司並與上百位的基金經理人交流心得，從前輩身上吸收如何預測公司，建立一個預測模型，從收集資料、基本面判讀、未來成長性、本益比、目標價等等，對日後選股及評估股票的價值有相當大的幫助。

先找出趨勢股 再從中找出贏家

心理素質則是自己投資的經驗得來，他說，自己負責六十億的資金部位，稍有不慎，虧了1%，就損失六千多萬，那段時間壓力很大常常失眠，才慢慢調整自己的投資心態。

選股方面，股市隱者擅長操作「贏勢股」，所謂「贏勢股」，就是趨勢中的贏家，因此，要先找出趨勢股，再從趨勢股中找出贏家，趨勢股有三個條件，一、正在發生中，二、潛在市場大，三、進入門檻高。他說明，如果時間太遙遠，十年後才會發生，那麼投資的中間都在等待，沒有經濟效益。

如何找出趨勢股，他認為，可以從生活中環境的改變和科技變革來觀察，像是少子化、老年化、貧富不均，老年化創造出醫美、保健食品等產業，他自己則比較喜歡從科技變革中找出趨勢股，「因為是一個新的東西誕生，有新進入的優勢」，如晶片、互聯網、人工智慧等，較容易建立護城河。

二大要點：規模優勢、技術領先

再從趨勢選股中找出贏家，贏家有兩大要點，分別是規模和技術，前者如臉書META，用戶近三十億，超過任何一個國家的人口，具有規模優勢，後者如艾司摩爾(ASML)的EUV紫外光，技術領先全球，就是一個該領域的贏家。

以目前最夯的矽智財IP來說，現在是萬物聯網的時代，每一個裝置都有一個或數個晶片，像拼積木一樣，如果完成一個晶片需要二十個IP，自家會做八個，剩餘十二個就要尋求其他公司的授權，以節省成本和時間。

再來，晶片設計越做越小，五奈米、三奈米等高階製程並非每家都能掌握，如果設計錯了，代價很大，因此，IC設計公司在設計晶片時都會尋求其他IP公司的授權，以縮短上市時程。

IP矽智財有諸多廠商，如智原、矽力-KY、力旺，股市隱者看好力旺，力旺在非揮發性記憶體的晶片上置入加密的功能，不可竄改的特性，應用領域包含手機、自駕車、飛彈等，而ARM第九代亦將機密運算放在平台架構中，ARM及台積電都是力旺的客戶，在先進製程的合作，都可以收到來自台積電的權利金，佔其營收的五成。

另一個未來趨勢是散熱，股市隱者說，未來運算越來越高，散熱需求只增不減，不只手機，新一代伺服器、車電、GPU、CPU等都有極大的散熱需求，目前各家公司還在開發新品，可觀察的廠商有健策、雙鴻、奇鋐、超眾等，誰的產品先通過認證、拿到訂單，就是市場最大贏家。

以相對性評估價值 並與時俱進

如何評估公司的價值？股市隱者認為，股票的價值，很難用傳統理論推算出來，只有用「相對價值」才能找出該檔股票是否具投資潛力，比方說，台積電和聯電比較，台積電競爭力比聯電好，本益比卻比聯電低，股價就相對便宜。其次，台積電過去本益比十五倍，現在二十倍算高嗎？其實不然，台積電的技術及全球市佔率一直在提升，本益比也會跟著提升。因此，「價值是比較出來的」，水平跟同業比、垂直跟自己的歷史比，就能找出這檔股票本益比是否值得其倍數。

另外，評價方式也會與時俱進，例如，過去評價傳產股、資本支出大的股票都是用股價淨值比PB，成長股則用本益比PE，但是這個原則被台積電徹底打破，台積電的資本支出大，過去外資都是用PB評價，但這幾年，先進製程不斷出新，汰弱留強後，僅剩台積電、三星、英特爾三家，台積電營運漸漸穩定，股價漲到五百元，PB從三倍提升到七倍，市場覺得貴，可是外資還是敢買，原因是他們用PE去看，就是市場結構改變、競爭性改變，導致評價模式跟著改變。

了解股性 掌握先機 集中持股

操作股票分為成長型、價值型、波段、當沖，股市隱者認為，投資要講求勝率，勝率高，就可以提高槓桿，提高報酬，以他自己的本職學能、承擔風險的能力、有時間研究股票，因此選擇波段、成長型的方式來操盤。

在擔任基金經理人期間，他有兩個最大的領悟，一、持股要有信心，對基本面、產業面有全方位的了解。二、累積財富，必要集中於少數幾檔個股，以他個人來說，操盤六十億，持股不超過十檔。

他表示，以前法人的訓練，研究一檔股票，至少要研究十幾家廠商，「因為一檔股票，上游供應商三、五家，下游客戶三、五家，同業三、五家，還有潛在的客戶都要搞懂」，持股三檔，至少要研究三十檔股票，才能提高勝率，一有雜音，就要趕快去確認，不會等到事件惡化才處理。

他認為，投資的時間及能力有限，如果投資五十檔，無暇照顧到每一檔股票，相對的，「集中持股三、五檔，每一檔都超級熟，同樣買台積電，我賺的比你多，因為我抓進出場的時間比你更準」，所以持股重壓，是致富很重要的條件，他從基金公司退下來自己操盤，年報酬率都超過30%，原因即在此。

研究背後有興趣的買家是誰

另外，要掌握先機，必要了解股性，股性決定於股票背後的買家，首先，他會觀察背後股東或法人進出的習慣，比方說，每一次台積電公布營收時，投信會不會偷跑，如果會，他就不會跟追。再來，股價和公布的事實有沒有落差，如果利多不漲或利空不跌，代表股性不好，股價沒有真正反映事實，買賣要更為小心。

第三，從討論區、新聞媒體、投顧節目去了解市場怎麼評價這檔股票，例如，長榮的股性十年前和二年前大不相同，原因來自於背後買家有很大的不同，過去是投信買盤較穩定，現在是散戶當沖的標的，有暴漲暴跌的現象。所以投資人要去研究市場誰對它有興趣、買家是誰，可從年報、十大股東、主力、法人、融資融券等每個面向摸索，買它的人何時進、何時出，習慣操作長線或是短線。

保持理性、客觀 反市場操作

心理素質方面，最重要的是「不要看股價來決定持股的信心」，他說明，大盤上一萬八，跟著市場一頭熱，大盤重挫到一萬五，就覺得悲觀，是不正確的心態，必要保持理性、客觀的態度，以市場、產業、個股的訊息來判斷，到底該樂觀還是該悲觀，一般來說，「股價越高，勝率越低，更應該降低持股比重，股價越跌則勝率越高，應該更樂觀」。

第二，「不要過度貪婪，也不要過度恐懼」，逆著人性(市場)操作，往往報酬更高。第三，「願意為自己的信仰等待美好的果實」，投資有90%的時間在等待，只有10%的時間享受獲利噴出的果實，很多時候，急躁換股，往往是賣出後股票狂噴，當然也不是每檔股票都要等待，經過邏輯分析之後，基本面強勁，可是市場不買單，這時就要堅持信仰，時間到了，自然開出美好果實。

另外，生活態度和投資息息相關，他勉勵投資人將格局放大，包容不同意見，不要自己的持股被別人質疑時，就否定別人的言論，也不要因為一、兩次小虧損，患得患失，影響後面的決策，並且對任何訊息永遠抱持存疑的態度，細心研究，直到證明它是真的。

好股票 不會因為法人下車就變壞

「投資最難的就是面對事實」，當我們虧損時，以為不看、不聽，情況自然會好轉，他自己也曾經犯過同樣的錯誤，不願意面對事實，賠到幾乎破產，可是「當你接受它、面對它，整個投資策略就會翻轉」。

曾在法人圈待過，股市隱者認為，散戶和法人最大的差別在於資訊的落差，法人是團隊作戰，往往取得市場先機，散戶是單兵作戰，得到的是落後資訊，但散戶也不用悲觀，如果沒有辦法跑得比法人快，那就等到法人下車，股價漲不動了，再伺機尋找好價位進場，「因為一檔好股票，不會因為法人下車就變壞，三年的好股票，也不會在一個月變壞或改變其股性」。