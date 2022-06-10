大選看指數 勞退綁行情

文．洪寶山

換言之，間接的暗示15616低點是築底的開始，底部通常架構在市場悲觀的情緒，正好五月十二日是Omicron本土新增確診首度突破六萬人，進入到高原期的時間，也是美元指數見到105.03高點的日子，同時也是上海自四月一日起封城直到五月十日宣布二十一家快遞物流企業復工，邁出解封的第一步，加上對俄烏戰爭在五月九日之後進一步擴大惡化的擔憂，可以說，五月匯集了上半年戰爭、升息、動態清零造成的經濟衰退以及本土疫情擴散等各種利空，15616點有機會成為今年的低點。

悲觀看熊市 主力正好做大局

在下跌3003點，與年線的負乖離達-9.94%後，看多搶短很平常，多數的華爾街投行抱持著以熊市裡的反彈看待，例如美銀追蹤賣方策略師股票配置比例的「賣方指標SSI」在五月下滑至55.0%，低於四月下修值55.7%，已連續第五個月走低，跟觸發買訊的距離比賣訊還近，為2020年九月以來首見，意思是看多的訊號出現，但美銀堅持這是熊市裡的反彈。只是站在主力做莊設局的角度，當多數人都傾向熊市裡的反彈時，出其不意做個大局，正好可以設下誘空陷阱。

怎麼說呢？先來看看多頭主力給了市場什麼暗號。六月六日正好是芒種，收盤共十五家漲停板，但罕見的出現福氣啦的「五福、六福、福大」鎖漲停，符合股民向來就迷信「清明到端午、端午到中秋」的節氣變盤說，又有三「福」加持，哈！老股民就吃這套，但這些老股民只熟悉那些台積電、鴻海、聯發科等老牌績優股，要想推得動這些市值破兆的權值股，那得有個很好的理由。

除權息行情 看聯準會態度？

正好台積電六月十六日除息2.75元，揭開一年一度的除權息大戲，翻開行事曆發現，六月二十一日台塑化(股息3.8元)、六月二十二日聯電(股息3元)、六月二十三日聯發科(股息73元)，六月二十九日長榮(股息18元)、日月光投控(股息7元)、南電(股息10元)、中華電(股息4.608元)、和碩(股息5元)等。可以說就等六月十五至十六日聯準會FOMC利率決策會議之後，台股就要進入到每年多頭最愛炒作的除權息行情，融券的強制回補提供了下方的支撐保護。

恰巧的是加權指數融券餘額自五月十二日的410107張增加到六月二日的481817張，這段期間大盤漲了936點，融券沒討到什麼便宜，例如聯電增加4541張，股價在六月六日創反彈新高的52元。

行情總在市場悲觀中誕生，如果六月下旬除息行情的這把火燒得夠旺，那麼加權指數反彈到半年線的17400點應該不只是口號，再怎麼說，每年九月的返校潮總是有點期待。當然也不乏出現失望的時候，那麼，就算從端午到中秋的反彈行情結束，也總算是對選舉前造勢行情有了交代。

突破半年線 注意多頭回馬槍

據說候選人提名最遲可以等到八月，一般來說，選前一個半月左右，媒體跟市場的焦點就不在經濟面了，這時候意想不到的「抹黑奧步」會佔據媒體焦點。此外在連續升息兩次二碼之後的聯準會是繼續維持強硬鷹派，還是依據目前的展望調整為每次一碼的步調，將會是多頭的不確定變數，難免給空頭打壓的機會。所以突破半年線之後的走勢要不要拉回打第二支腳，這個潛在的風險先記在心裡，到時候再追蹤。

台積電漲跌 影響逾三成選票

選舉年遇到百年大疫，如果股市再沒行情，估計股民會先用股票出氣，再用選票發聲，尤其是新制勞退基金持有的台積電股份達27萬9408張，等於是台積電股價每漲跌一元，會牽動勞退基金賺或賠2.8億元。

以全體提繳勞工退休金人數724萬5165人計算，每位勞工要損失38.6元，以2020年總統大選投票人數1931.1萬人來計算，台積電的漲跌，影響37.5%的選票，如果再加上勞退基金先前公告的前十大持股除台積電外，尚有聯發科、聯電、鴻海、台達電、國泰金、富邦金、中華電、中鋼及南亞等，對照六月六日台股領漲的權值股來看，有著高度雷同之處。

換言之，選前的造勢行情，已經在檯面下默默運作，對照巴菲特在第一季逆勢大買股票抄底的動作來看，人棄我取正當時。