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個股底部訊號已出現 累積獲利趁現在

聯合新聞網／ 理財周刊

文．紀緯明

通膨降溫有利於市場對焦

這段時間的國際股市「非常」沒有共識，還記得日前因為美國零售業者Target對未來的營運財測不佳，結果股價一夕之間重挫30%，還拖累Walmart股價暴跌20%，讓當時的美股出現跳水式的崩盤。

結果五月二十六日同樣是零售業的梅西百貨上調全年財測，股價飆漲19.3%，折扣連鎖店Dollar General Corp和Dollar Tree在上調年度銷售預測後分別上漲13.7%和21.9%。

原本上修或下修財務預測就是一件很正常的事情，現在卻被整個市場的投資人拿著放大鏡來檢視，一點點風吹草動就大漲大跌，所以我才會說：「市場由情緒來主導」。

以當前美國科技股的股價銷售比(PS Ratio)來看，大部分的股票估值都沒有很貴，甚至已經回到疫情爆發時的水準，就算這裡不是最低點，也幾乎可以確定是長期來看的相對低點，價值投資人在這邊已經開始逢低買進。

接下來陸續公布的經濟數據將會越來越重要，因為最震盪的階段過去後，情緒不可能永遠主導市場，數據的功能是在幫助投資人凝聚共識，而後面需要關注的當然就是物價數據、勞動數據、薪資數據，只要有證據表明通膨的高點已經過去，並且開始形成「去通膨(disinflation)」的趨勢，那麼股市就有機會在這邊形成穩固的底部。

台股正在漸入佳境

台股則在上周最後一個交易日成功站上久違的月線，上一次台灣加權指數站上月線是四月六日的事，這不僅僅是象徵性的表態，而是代表台股在經歷過長時間的修正後，迎來反攻的契機。

月線目前的扣抵值大約在16592，但很快的扣抵值將在本周後大幅降低，也就是月線有機會上彎，這將提供個股有更多的發展空間。

雖然指數上周並沒有明顯的漲幅，但個股卻早已領先落底、築底，甚至開始反彈，從最早的IP矽智財開始，到後來的車用電子、矽晶圓、網通，都開始快速輪動，這些都幫助我們指出更明確的方向。

我認為現在千萬不要放棄掌握後面的機會，趁著台股出現底部的型態，許多人不敢出手的時候，慢慢在底部把部位分次拉高，「不用買在最低，只要買在相對低就好」，現在回頭一看，不少個股都已經開始脫離底部，這只是剛剛開始，掌握好產業的趨勢以及總體經濟的變化，就能夠將後面的獲利順利累積起來。

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