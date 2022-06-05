如何藉由「高齡金融規劃顧問師」落實醫療照護人權？

文．張淑敏

【請問老師】

「高齡金融規劃顧問師」，在高齡社會中的角色，可擔任的工作是在那一個環節？

1.與「照顧管理專員」、「個案管理師」等等的照顧專員角色有何不同？

2.與銀行「信託業務員」的角色有何差異？

【請問老師】

請問同樣做這些助人行為，為何需要這張高齡金融證照？如果政府沒有執業證照要求的話？

【請問老師】

社福團體擔任「信託監察人」需要收費嗎？

而繼第一堂課請教老師關於證照定位：

【請問老師】

金管會、信託公會、銀行業者對於「高齡金融規劃顧問師」的定位為何？是做為金融第一線從業人員向高齡者銷售、招攬金融商品時必備的證照之一，或是成為內部「法遵」、「業務控管」、「稽核」等第二道、第三道防線人員需具備的資格？ 「高齡金融規劃顧問師」是否可成為「意定監護監護人」、「安養信託監察人」的「人才庫」人選？或是專門技術執業人員可收取諮詢報酬的資格？

我也更進一步提出建言：

金管會應該協助「高齡金融規劃顧問師」的定位及職涯發展。請金融研訓院轉達以下建議給金管會、信託公會：

1.長照制度應該納入「高齡金融規劃顧問師」的角色，才能適時協助民眾申請監護／輔助宣告、成立安養信託、以房養老……，以確保失智、失能長輩不被金融剝削，長輩的資產能運用於其本人的醫療照護上。

2.將「高齡規劃顧問師」納入「意定監護監護人」、「信託監察人」人才庫。

主管機關日理萬機，政策推動有時緩不濟急，民間的力量卻是激盪彭湃，迅雷不及掩耳。今年初凝聚一群跨領域專業人士，我們決定成立全國性社會團體，一起發揮這張證照的功能，貢獻高齡社會！

「當你真心渴望某件事物，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成」！從協會發起到舉辦成立大會這近半年來，我們協會的核心任務～建立專業的「意定監護人」、「信託監察人」人才庫及制度，也從原本萌芽的初步構想，架構逐漸清晰。以協會「法人」的身分擔任專業「意定監護人」、「信託監察人」的職務，不僅可以解決「自然人」生老病死，「承諾」可能被迫中斷的問題，由符合積極資格、消極資格的會員擔任「履行輔助人」，協會負責監督管理相關業務的履行，更可以讓專精於各領域的「履行輔助人」共同為同一個案而努力，讓個案的晚年照護權益更周全！

因為「意定監護人」不僅僅是負責個案的財產管理，尚可包含「生活管理」、「醫療契約、住院契約、看護契約、福利服務利用契約及照顧機構入住契約等事項」、「處理委託人行政救濟、訴訟、非訟或訴訟外紛爭解決事宜等」、「申請及領取甲方各項退休金、保險給付、津貼、補助，及辦理各項福利身分資格之取得與變更等事項」，不同的委託事項，由協會幫個案組成的小組定期討論、檢視「履行輔助人」執行狀況，遠比單獨委託一位「自然人」擔任意定監護人，能夠發揮更大的效益！

你在煩惱誰適合擔任你的「意定監護人」、「信託監察人」嗎？「中華民國高齡金融暨長照跨領域發展協會」即將正式啟動，成為台灣民眾高齡金融保護與經濟安全的守護員！