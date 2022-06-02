台中機械廠用30年光陰拚出循環綠金

文．林怡妏

「這把竹廢料，可以從垃圾變成黃金。」立昇董事長王正雄雙手捧著纖維廢料，他口中的「垃圾」是竹材加工剩下的頭、尾邊角料，經過乾式工法、無水回收，加工、再生後，能製成各式植纖產品，像是竹吸管、竹餐盒。

市售的環保產品琳瑯滿目，許多人可能會認為王正雄只是搭上了時下的環保熱潮，搶得商機，但其實王正雄的綠色革命從三十年前就已經開始。

竹製品機械起家的王正雄，有感於傳統竹製造在加工過程中容易造成原材料的浪費與汙染，加上竹製品機械業邁向衰退，他毅然投入植物纖維的研發，超前轉型，不過當時「環境保育」、「永續循環」的概念還未獲得重視，這讓王正雄在研發路上磕磕絆絆。

2014年政府一紙令下，規定國道服務區不能使用美耐皿餐具，王正雄這才拿到進入市場的第一張門票。

從"reuse"到"rethink" 循環經濟不能停留在單一節點

立昇從傳統機械業，搖身變成再生料綠金產業，在氣候變遷、循環經濟這波永續浪潮的推波助瀾下，國內外大廠、品牌業者紛紛找上門、談合作，儘管訂單滿手，但立昇不總是來者不拒，因為他們對「循環經濟」有著自己的堅持。

立昇副總經理賴雲昇表示，當前循環經濟往往停留在單一節點，部分業者誤認只要採用「循環材」就是循環經濟，卻缺乏有效的供應鏈串連，致使經濟運作上產生斷點，商業模式難以成形，亦無法達到真正的永續循環。

立昇將這樣的理念，實踐在他們與超商業者合作推出的循環餐盒上，運用植物纖維製成的循環餐盒，先送往鮮食廠進行填裝，接著發送至各門市做販售。看似與一般零售物流別無二致的過程，關鍵點在後續的「逆物流管理」：消費者食用完後，若將餐盒還給超商門市，就能領到退費，業者再把這些使用過的餐盒低溫送往鮮食廠存放，並由立昇送至專業清洗廠洗滌乾淨，最後送回鮮食廠，展開下一次的循環。

「過去的環保觀念中，於消費者端我們稱為"reuse"，製造商端稱為"remake"，但在循環經濟的框架下，我們要有一個新的觀念，稱為"rethink"。」

王正雄認為，循環經濟要順利轉動，不能只靠單一企業單打獨鬥，還需原料廠、製造業者、通路商與消費者進行跨業合作，建立夥伴關係，透過溝通，達成共識。

植纖維材質 科技廠的減碳利器

隨著各國政府接力宣示淨零碳排目標、歐盟碳關稅即將上路，如何有效管理碳足跡、減少碳排放成為全球科技產業供應鏈迫在眉睫的挑戰。

現階段這些科技業者除了積極尋找低碳能源，正同步布局再生材料的應用，立昇近日就與海外科技業者展開合作，將再生植纖維，運用在科技零組件的製程，植纖維成為科技廠的減碳利器，可預見再生材料的商機將愈來愈大。

賴雲昇解釋，科技產品擁有數百個元件，各有不同碳排係數，然而植纖維碳排係數是負值，所以做成的纖維原料碳排也很低，加入零組件的製程，可有效拉低碳排平均值，亦即達到所謂的「碳中和」，另外，當產品作廢時，採用植纖維製成的零組件可自然分解，也能避免造成環境負擔。

植纖維的應用從民生常見的餐具一腳跨入高科技產品，影響力正逐步擴大中，不過賴雲昇提到，當前科技領域許多檢測規範都是針對塑膠製品，天然原料要取得認證比較困難，因此目前仍存在許多挑戰。

當看不見的溫室氣體，變成可被估算的生產成本；當減碳成為企業競爭力的重要指標，每一分每一毫都得斤斤計較，而誰能掌握關鍵技術、做出差異化，誰就能在這場淨零碳排賽局裡勝出。

橋接國際法規 台灣再生材還要再進化

再生材料需求持續飆升，國際市場一片藍海，台灣準備好搶攻潛在商機了嗎？

王正雄認為，台灣材料領域還一片混亂，很難立竿見影，且再生材質的成本與研發、生產難度，遠高於原始材質，加上目前市場上的慣性思維，仍會用塑料價格與之進行比較，因此距離成熟市場還有一段路要走，更遑論技術上的供給。

翻開台灣的法令，目前確實還存在許多灰色地帶，最基本的「何謂再生？」也沒有明確的定義，賴雲昇表示，這將導致後續業者在計算碳排、成本與風險時難有準則。

「一個產業要躍上國際舞台，通常是群策群力，需要國家的力量協助推動才有機會，我們當然期待台灣的材料技術能發光發熱，但目前的觀察是，不管在法規或政策輔導上，海外夥伴反而比較積極。」

立昇當前90%的訂單來自歐美國家，因此他們致力於提升自家植纖維生產標準，與現行成熟的國際規範對接，王正雄期待台灣能有更完整的法規制度，讓廠商、業者有所依循，才能帶動產業發展。

「我希望把台灣打造成一座環保島嶼，但這不是一個世代的事。」三十年前那位懷著環保夢，憑著傻勁投入天然材質研發的年輕小夥子，如今已鬢髮斑白，但不變的是他依舊發亮的眼神，他的環保夢還在繼續，現在有更多人與他同行。