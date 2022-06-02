文．高適

Bloomberg Economics更唱衰中國GDP成長率可能會下降到2％， 習近平保證中國今年GDP增速超過美國的口號恐難實現，逼得官方不得不積極推出一系列拚經濟的刺激方案來實現成長目標。在政策刺激的剛性需求帶動下，有望為相關受惠產業帶來新的增長機會。

增加投資、刺激消費 雙管齊下拚經濟！

中國國務院總理李克強近期拚經濟動作頻頻，5月18日的穩增長穩市場主體保就業座談會高喊所有政策在五月能出盡出，5月23日在國常會推出六方面、33項穩經濟措施，25日又召開十萬人的全國性電視電話會議要求各地方努力確保二季度經濟實現合理增長及失業率盡快下降，市場預期將動用超常規手段。

在李克強召開全國電視電話會議後，5月27日工信部召開提振工業經濟會議，指出工業是經濟的主體及增長引擎，工業穩則經濟穩，要全力以赴提振工業經濟，為穩住經濟提供堅實支撐。作法包括加緊實施製造業「十四五」規劃重大工程和專案，適度超前部署5G、工業互聯網等新型信息基礎設施，加快推進重點領域節能降碳技術改造專案、重點外資專案建設進度。

另也組織新一輪新能源汽車下鄉活動，推出一批信息消費示範城市及示範項目，促進汽車、家電等大宗商品消費，加速投資同時刺激消費，雙管齊下拉升經濟。

消費性電子 有望成為刺激政策新方向

中央一聲令下拚經濟，地方已開始推出刺激方案拿KPI，深圳市二六日發佈關於促進消費持續恢復的若干措施，涵蓋鼓勵汽車消費、擴大消費電子市場規模、推動家電消費、擴大信創產品市場規模、促進戶外文旅體消費、擴大大宗商品消費、安全有序恢復專業展會等方面。

其中，刺激消費擴及消費性電子最受矚目，對消費者購買符合條件的手機、電腦(含平板電腦)、耳機、音響、全屋智慧家電、智慧穿戴設備、消費級無人機、智慧家用機器人及智慧健身器材等產品，依照銷售價格的15％給予補貼，每人累計最高二千元人民幣。

另一方面，也鼓勵黨政機關、國有企業採購符合條件的消費電子產品用於對口幫扶。

由於消費性電子也為中國經濟支柱之一，消費性電子成為地方執行刺激政策的新方向，不僅對於中國近期銷售疲弱的智慧型手機或庫存高企的手機供應鏈將會是一大利多，對拉升中國經濟也會有不小的效果。根據深圳市刺激方案指引，可申請補貼的有華為、努比亞、OPPO、榮耀、vivo及iQOO等中國品牌。元大投顧指出接下來要觀察中國六一八電商節後的消費力道，若通路商的手機庫存順利，下半年中國手機品牌出貨量可望止跌回穩。

中國手機晶片王 聯發科為台股觀察指標

根據瑞銀調查指出，中國智慧型手機上一波更換新機周期是在2020年第二季至第三季，以1.8年的使用期來看，今年下半年手機需求可望進入穩定及復甦階段。調查也顯示未來十二個月中國智慧型手機購買意願占比上升至61％，高於去年同期的55％，在補貼政策推出後，民眾有機會化想法為行動。