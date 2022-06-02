文．洪寶山

糧食保護主義 助長全球缺糧

俄羅斯與烏克蘭佔全球小麥出口三成供給，俄烏開戰至五月三十日為止已經96天，烏克蘭是全球第六大小麥出口國，烏農因戰事而無法春耕，衛星分析公司Kayrros推估烏國今年目前的小麥產量只有2100萬噸，比前五年平均下降23%，預期今年收成會年減35%。

烏克蘭在俄軍入侵後禁止穀物和食品出口，導致全球小麥價格在三月上漲20%，澳洲食品配料貿易商GrainCorp股價上漲17%。因小麥供給減少、西方對俄羅斯經濟制裁、其他小麥生產國氣候異常等因素影響，小麥價格可能再次上漲，於是亞洲糧食大國陸續祭出限制糧食出口。

印度率先開了第一槍，五月十三日晚間宣布禁止小麥出口，在下達小麥禁令後不到兩周，五月二十四日印度再發出通知，將2021年十月至2022年九月(即2021/22榨季)的糖出口量限制在一千萬噸，這是印度六年來首次對糖出口設限，起因是巴基斯坦五月九日宣布全面禁止食糖出口。在禁止小麥與糖出口後，印度可能進一步升級糧食保護主義，限制稻米出口，上一次印度限制稻米出口是在2007年十月。

印度是全球稻米第一大出口國，2021年出口量年增率約45%至創紀錄的2140萬噸，占全球總出口量44%，儘管印度還沒有宣布對稻米的出口限制，但印度的糧食保護主義讓全球第二大和第三大的稻米出口國泰國和越南計畫聯合提高大米價格，增強在全球市場的議價能力，市場擔心的是後續印度可能也會跟進。

在過去稻米因為生產充足、庫存豐滿、價格長期低迷，是幫助防止世界糧食危機惡化的主食，如果印度也加入稻米漲價行列，對於全球的缺糧壓力就更大，只不過，這場亞洲的糧食保護主義正愈演愈烈。

吸引客戶消費 烤雞逆勢凍漲

雞肉是馬來西亞人消費最多的肉類，近期雞肉出現短缺，價格從每公斤8.9令吉漲至13林令吉，漲幅達46%，泰國肉類生產商Charoen Pokphand Foods Pcl股價在五月已上漲約8%。馬來西亞的雞肉短缺與漲價引發鄰國新加坡民眾擔憂，雖然新加坡食品局表示，消費者可以轉向冷凍雞肉或其他肉類產品來緩解新鮮雞肉的短缺，有趣的是，大型連鎖超市的烤雞價格卻沒有漲價。

《CNN》報導，儘管雞肉價格每年上漲16.4%，不過好市多(Costco)、BJ's Wholesale Club(BJ)等知名連鎖超市的烤雞價格仍為4.99美元，Meijer、Giant Eagle、Publix等超市烤雞定價也分別維持在5.99美元、6.99美元、7.39美元。原來這些量販店業者抓住了消費者貪便宜的心態，利用虧本的烤雞吸引客戶前來，卻在其他商品提高價格來彌補烤雞的損失。

亞洲糧食大戰 出口禁令擴大

但毫無疑問的是這場亞洲國家的糧食保衛戰才剛開始，就連以性命為上，堅持動態清零的中國大陸，上周國務院總理李克強強調，夏收是當前重要任務之一，不能讓疫情擾亂小麥收割，市場朝中國大陸反習勢力抬頭解讀，但另一方面凸顯防疫也要「顧肚子」的問題。

據相關統計，截至2022年五月中旬，全球實施糧食出口禁令的國家共有二十個，包括俄羅斯、阿爾及利亞、印度、印尼、伊朗、土耳其、烏克蘭、塞爾維亞、突尼斯、科威特、阿根廷、埃及、哈薩克等。這些國家的出口禁令涉及商品包括糖、鹽、葵花籽、義大利麵、小麥、燕麥、麵粉、小米、植物油、棕櫚油、大豆油、馬鈴薯、茄子、番茄、洋蔥、牛肉、羊肉、雞肉、奶油等。

打破全球互補 既貧窮又危險

馬來西亞宣布，六月一日起將停止每月出口360萬隻雞，直至雞價和生產恢復穩定為止。全球第二大葵花籽生產國(全球產量27%)俄羅斯五月二十七日表示，今年八月底之前不會取消對葵花籽的出口禁令，這令一度暴漲近十倍的國際葵花籽與葵花油市場再度緊張。

IMF總裁Kristalina Georgieva指出，各國應降低貿易壁壘，以緩解商品短缺並降低價格，若全球經濟一體化被破壞，世界將陷入更貧窮、更危險的局面。