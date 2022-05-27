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北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

美元指數跌落神壇 美元強勢已終結？

聯合新聞網／ 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

Q:美元指數自5月13日創下新高價105後迅速回落，截至5月24日止已經來到101.7，連日來下跌讓不少投資人抱美元抱得膽戰心驚，美聯儲5月的利率紀要即將出爐，美元是否能夠一改頹勢，重振雄風，後續該如何看呢？

A:要探究美元指數創下二十年新高105後迅速回落的原因，必須要從美元指數組成來看，美元指數是市場衡量美元強弱的一個指數，它的組成是由美元及與其他六個國家貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞士法郎、克朗)匯率計算得出，其中以歐元占比最高，因此談到美元指數下跌，可以直觀的拆解為美元變弱或其他國家貨幣變強。

從美元角度來看，美元之所以上漲，是因為市場對於美聯儲貨幣政策預期，在2020年美國開始進行QE前，美元指數價格約為103.8，而在五月份FOMC會議後，其實美元已經提前開始反應，並衝破當時最高點，如果後續沒有更鷹的升息計畫，很容易造成回落。

而就經濟數據基本面來看，雖然美聯儲展現打壓通膨決心，但近期無論是初次申請失業救濟金人數或是五月服務業PMI數據，表現狀況皆不佳，在美國經濟成長放緩的情況下，美聯儲回收QE速度是否如期，似乎更添變數。

除了美國本身外，歐洲央行也準備升息，五月二十三日歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行即將在七月加息，並在九月份結束負利率，歐元轉強，相對來說也加速美元指數下跌。

就整個匯市來看，美國升息市場已經預先反應，接下來重心會由美國開始移往歐洲、英國、加拿大等其他國家升息狀況，目前美聯儲關鍵時間落在五月二十六日發表五月利率紀要，以及六月十六日FOMC會議，只要這兩次美聯儲政策合乎市場預期，美元指數接下來還是會震盪修正，短線美元指數關鍵支撐價位於101附近，想要投資美元的朋友需要再耐心等待。

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