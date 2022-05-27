快訊

北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

台股反彈醞釀中 一招檢視個股不亂跟風

聯合新聞網／ 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

Q:今年以來，全球經濟局勢嚴峻，台股自高點18619跌落後，不少投資朋友住套房，過去隨便買隨便賺的榮景已不復存在，每每想等到反彈時出，卻又一次次失望，如果手中持股被套牢了，該怎麼辦？

A:近期收到不少投資朋友問，股票被套該怎麼辦？在交易市場中，越多人失望，行情總在絕處逢生，目前台股位階已經來到2021年五月十二日關鍵起漲位置附近，日線也在測試下降切線，如果這邊蓄積一些能量，未來有機會大反彈，投資人不妨趁此減倉。

套牢股票是否割肉？必須回到投資本質來看，無論是何種工具，最後依據只會分為兩類，一是賺現金流，二是賺差價，前者重點放在長期看好的公司，每年都能夠領取配股配息，是存股概念，而因為是長期投資，價格漲跌並不是首要考量，殖利率及每年配息穩定度才是重點，因此，即使股價下跌投資人也不須太擔心。

但如果是後者，買進股票是要賺差價，那麼股價高低即是勝負關鍵，多數市場輸家在股價下跌時不願意停損，一直抱到回本，或許在五年後價格回來了，看似沒有輸，但事實上如果把隱含成本算進去，這筆資金在這五年中是不是能夠有更良好運用？停損後再低接股票，中間差價空間是否更大？

調倉上，最簡單的方式是以個股股價與大盤相比，進而得出一個客觀強弱依據，舉例來說，大盤目前沒有跌破去年五月十二日關鍵價低點，而個股卻率先跌破，表示個股弱於大盤，接下來大盤漲個股不一定會漲，而大盤跌，個股會跌更多，這類股票應該要優先處理，汰弱留強。

未來如果大盤破下降切線，反彈都是減碼好時機，萬一不幸跌破去年五月十二日低點，投資人也要設好最後停損底線，交易能賺錢從來都不是每次看對，而是當行情發生變化時，如何滾動式應對。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1135期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

瘦了中國 肥了印度

最近上海的虹橋火車站擠滿了人潮，拖著大包小包的行李，只為了離開上海－那個堅持動態清零、中國大陸最現代化魔都。

中國出手救市 受惠股突圍

正當歐美央行準備積極升息打通膨之際，中國人行反其道而行逆勢降息，以搶救因疫情封控而失速的經濟，刺激政策也相繼出台，激勵近期中國股匯市雙雙轉強，有望帶動受惠政策利多的台廠同步走升。

籌碼是王道！掌握資金動向 挖掘潛力股

籌碼達人麥克連的股市經驗，簡直像坐雲霄飛車一樣，2003年到2007年，他以一百萬翻成一億元，2008年金融海嘯，一億元資產縮水到一百萬元，爾後再從一百萬元拚回一億元，令人咋舌，是什麼樣的底氣，可以禁得起這樣的上沖下洗？

台股反彈醞釀中 一招檢視個股不亂跟風

Q:今年以來，全球經濟局勢嚴峻，台股自高點18619跌落後，不少投資朋友住套房，過去隨便買隨便賺的榮景已不復存在，每每想等到反彈時出，卻又一次次失望，如果手中持股被套牢了，該怎麼辦？

美元指數跌落神壇 美元強勢已終結？

Q:美元指數自5月13日創下新高價105後迅速回落，截至5月24日止已經來到101.7，連日來下跌讓不少投資人抱美元抱得膽戰心驚，美聯儲5月的利率紀要即將出爐，美元是否能夠一改頹勢，重振雄風，後續該如何看呢？

人棄我取買什麼？

2022年從18619高點下跌到15616低點，才五月份已達-3003跌點、-14.28%跌幅，農曆春節前樂觀上看二萬點的氣氛已經不存在，又因為Omicron本土確診大爆發，單日成交量跌破三千億元，代表行情進入到一套資金互相博弈(對賭)的階段，呈現在盤面上的特色就是，族群輪動快速、對消息反市場反應、追就套牢、殺低就反彈，反彈不連續造成人氣退潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。