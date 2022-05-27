籌碼是王道！掌握資金動向 挖掘潛力股

文．蔡武穆

籌碼達人麥克連的股市經驗，簡直像坐雲霄飛車一樣，2003年到2007年，他以一百萬翻成一億元，2008年金融海嘯，一億元資產縮水到一百萬元，爾後再從一百萬元拚回一億元，令人咋舌，是什麼樣的底氣，可以禁得起這樣的上沖下洗？

麥克連從英國回台後，在證券公司上班，2003年SARS爆發，股市盪到最低點，他從銀行借出一百萬投入股市，正好跟上手機、太陽能的上漲趨勢，資產翻倍到一千萬。

食髓知味，他開始放大槓桿，操作期貨、選擇權，2003年到2008年，股市大多頭行情，力成、順發、聯強等個股從二、三十元一路漲到一百多元，他股票、期貨兩邊賺，資產瞬間放大到一億元。

然而，這一切的美好，在2008年金融海嘯瞬間化為泡影。

次貸風暴慘賠 檢討歸納失敗原因

2007年底到2008年初總統大選，候選人馬英九釋放陸資來台的政策紅利，市場一片歡欣鼓舞，期待政黨輪替，台股會有新的活水挹注，完全忽略遠在西岸的美國次級房貸風暴席捲整個金融市場。

五二○過後，總統就職的蜜月行情一結束，台股從九千點反轉直下，起初他不以為意，認為只是漲多的回檔修正，平盤整理時還加碼攤平，沒想到指數再跌，他再加碼攤平，往復來回兩三次，指數重挫來到七千多點，損失金額達兩千多萬。

之後，指數在七千點整理近三個月，內心膠著的他，急著想翻回損失的兩千多萬，沒想到，2008年九月中旬，雷曼宣布破產，台股急跳水，以迅雷不及掩耳的速度狂瀉三千點，來不及停損的狀況下，期貨槓桿放大損失部位達九千多萬。

損失九千多萬，問他會不會覺得氣餒？他笑笑地說，當時心情還算穩定，因為賠掉的都是賺的錢，沒有損失掉本金，況且自己還有工作，生活不至於陷入困境。

雖然慘賠，他並沒有打退堂鼓，進一步思考並歸納失敗的原因，大致分為兩點，一是太專注於台股，忽略大環境的變化，台股跟美股連動甚深，不能只看費半、道瓊、那斯達克等指數的漲跌，還必須深入產業作實質研究。

追蹤籌碼變化 掌握資金流向

二是過去他只注重基本面，金融海嘯以後，他開始追蹤籌碼的變化，櫃買中心每日都會公布三大法人買賣超的產業及個股，以此掌握資金流向。

2009年，麥克連捲土重來，把手中的三十萬投入期貨選擇權，當時遠傳開放中國移動入股，他心想，「金融和電信是壟斷性的行業，必須國家的牌照才能營業，如果這兩個產業引進陸資，代表其他產業也會跟進」，消息一出，台股漲6%、台指期漲7%，幾乎是漲停板，而新加坡摩台指數沒有漲跌幅限制，漲了近15%，以此判斷隔日台指期會再有7%的漲幅，果不其然，隔日台指期大漲，以三十倍槓桿，收割近千萬獲利。

站穩基礎之後，麥克連開始追蹤籌碼面的變化，他認為，「資金才是股票漲跌的關鍵」，觀察外資、投信等法人的資金動向，挖掘潛力股。

截至2021年底，上市公司有954家、上櫃公司790家，加起來共有1744檔股票，如何觀察資金流向？麥克連說，其實櫃買中心早就把股票及產業分門別類，上市有二十九類、上櫃有十九類，「一天當中，資金只會流進其中的二、三個產業類股」，再從資金的動向尋找可投資的標的。

譬如說，過去一段時間沒漲的紡織類股，突然有一天，資金開始往紡織股流動，再細找資金流進的個股，從中挑選基本面不錯、技術面剛起漲的股票。

跟別人不同的是，麥克連透過程式設計，把看盤系統中每日的資金流向繪製成表格，每日資金流向變化都可在表格中一目了然，快速縮小選股的範圍，比方說，四月份大盤走弱，航運股獨強，就可從資金流向看見外資、投信連日買超長榮航、華航等航運類股，因此有一波漲幅。

避開空頭 多頭時加碼 看盤練盤感

除了類股的資金流向之外，麥克連的系統程式也可以把外資、投信每日買賣超的個股及金額表露無遺，「外資、投信買超的個股以紅色標示，外資、投信連續買賣超的個股以藍色表示，外資、投信一買一賣對作，則用綠色表示，新進榜的以黃色表示」，連續觀察幾日，就能輕易找出法人正在布局的個股，買在起漲點。

舉例來說，創惟(6104)在一月十四日進入整理格局，隨後四天(1/17、1/18、1/19、1/20)外資、投信連日買超，當時位階不高，他隨即跟進布局，買在起漲點。

麥克連表示，有了這套系統並非穩賺不賠，充其量是幫助自己大賺小賠。如果大環境不佳，像是美股跌、台股跟著跳水，還是必須嚴格執行停損，可說是「盡人事、聽天命」。

他同時建議投資朋友，股市的環境，空頭的時間短，多頭的時間比較長，盡可能避開空頭的時期，在多頭時加碼，把損失的賺回來。因此，要勤勞作功課，每天看盤就會有感覺，不要市況不好就不看(盤)，三天打魚兩天曬網的心態，在股市裡賺不到錢。

八大指標綜合判斷多空趨勢

麥克連擅長操作期貨選擇權，觀察大盤多空，他以台股技術面、融資融券餘額及增減、美股、台幣匯率、三大法人買賣超、期貨未平倉、選擇權未平倉及美國公債殖利率等八大指標，綜合判斷，甚至給予正負的評分，如果三個正、五個負，則隔天的指數偏弱，空頭機會大，以此類推。

八個項目中，以外資、投信在期貨、選擇權及現貨的布局最為重要，他表示，期貨、選擇權槓桿部位大，兩者同步看空，隔日台股偏空機率大；兩者同步走多，則台股多方氣勢強盛；如果一多一空，則代表外資避險，局勢混沌，再以其他條件觀察。

現貨方面，觀察外資是否有連續性的動作，一直賣，代表空方行情，反之，則代表多方，「基本上，外資也是一天一天地看，如果長期看空，他就會一直賣」，如果是賣大於買，雖然指數稍微往上彈，也代表外資看壞行情，需留意手中的持股。