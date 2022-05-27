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北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

中國出手救市 受惠股突圍

聯合新聞網／ 理財周刊

文．高適

打房政策反轉

由於房地產佔中國GDP比重超過四分之一，成為中國政府最先出手救治的產業，中國人民銀行五月二十日針對與房貸相關的五年期貸款市場報價利率(LPR)，從原本四．六％一舉調降十五個基點至四．四五％，幅度超過市場預期，並創LPR新機制建立以來五年期以上降幅最大的一次，並帶動天津、南通、蘇州、青島、濟南及重慶等地銀行將首購房貸利率調降至四．二五％。

根據中原地產研究院統計資料顯示，截至五月二十日，五月已超過五六個城市發布六十多項穩房市政策，全年房地產調控政策次數高達二九○次，創歷史同期紀錄。市場預期利率下降有利於降低剛性需求和改善性需求購房成本，加上部分城市已取消認房認貸的政策，房市交易有望進一步改善，提供經濟的支撐力道。

匯率反映經濟前景預期

中國政府頻頻釋出「穩增長」信號，不僅改變市場對中國經濟發展的預期，也扭轉近期人民幣的弱勢表現。五月二十日人民銀行調降五年期LPR當天，在岸人民幣兌美元匯率即出現強升，較前一個交易日大漲九三八個基點。五月二三日人民幣兌美元中間價上調七三一個基點，升幅創二○○五年七月二二日以來最大。在此同時，近期強漲的美元指數，在美國經濟衰退預期升溫下，已自五月十二日近一○五快速回檔至一○二，與人民幣出現明顯此消彼長的變化，正是反映著市場對兩國經濟前景截然不同的發展預期。

美國總統拜登為了降低民眾通膨壓力，近期考慮要取消一些川普執政時期對中國每年約三千億美元進口商品加徵二五％關稅。此舉除了可降低美國物價外，也可能增加市場對中國經濟(出口企業獲利)改善的預期。

減稅刺激燃油車銷售

另因汽車產業占中國GDP比重超過四％，汽車消費對中國經濟也具有重要的拉動作用。因此，在出台刺激房市政策後，中國又推出刺激車市的政策。中國總理李克強五月二十三日召開國務院常務會議，針對汽車央企發放的九百億元人民幣貨車貸款，要求銀企聯動延期半年還本付息，並決定階段性減徵部分乘用車購置稅六百億元人民幣。

市場預期購置稅減免是拉動汽車銷售最有效的政策之一，目前來看政策力度超市場預期，有望帶動新車需求，一．六L以下排量車型更為受惠。麥格里預估購置稅減免對燃油車將較為受惠，在五％購置稅減免的情景下，零售價為八萬至十五萬元的燃油車可節省三五四○至六六三七元人民幣，受惠車輛將達九百至一千七百萬輛，優惠時間可持續達十二個月。在十％購置稅減免的情景下，受惠車輛將達四五○至八五○萬輛，時間可持續至今年底。

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