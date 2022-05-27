文．洪寶山

從三月初的華亭賓館開始，再到3月31日的全域靜態管理至今，被封控五十天是常態，也有人被封控超過七十五天，這段期間因為不能出門，也沒有物流外送，線上購物也收不到貨，正常的金流管道的消費金額大減，根據上海統計局數據，上海四月的零售銷售大減48.3%，遠高於全國下滑的11.1%，並創至少2011年以來上海最大降幅紀錄，並使長三角整體零售銷售重挫30%。

上海居大不易 封城苦不堪言

但人終究需要維持基本生存條件，於是透過「團長」的團購活動成為這段期間最熱絡的購物方式，簡單說，就是黑市，多加點錢、多等等，還是可以買得到生活必需品，只是貴了點，例如一個朋友在微信朋友圈曬了一張截圖，一顆西瓜80元人民幣，平常時候80元可以買兩顆西瓜。

也就是說這段期間有些待在上海的民眾，不僅賺不到錢，還要被迫接受物價翻倍，雖然不及1937-1948年的惡性通膨，但這兩個月許多人經歷了「想吃但吃不起」的內心掙扎，別說是外地的臨時工搶著離滬，就連生活條件優渥的西方人也迫不及待地搶票、走路、騎自行車等方式離開上海。

更不用說外企下決心降低對中國大陸供應鏈的依賴，例如，據外媒9to5Mac、《華爾街日報》報導，蘋果正在更仔細地研究哪些國家可以頂替中國的部分生產，推進「擴大在中國以外製造」的計畫，並且已通知相關代工製造商合作夥伴，印度和越南就是備選之一。

印度製造愛瘋 組裝縫隙過大

實際上，在2020年初COVID-19疫情擴散到全球之前，蘋果就曾試圖降低對中國大陸依賴，實現生產多元化，事與願違的是這些地區的工廠在製造品質、供應鏈等方面都遠不如中國大陸的工廠，例如有媒體報導指越南生產的AirPods品質不過關，印度生產的iPhone縫隙過大，都顯示出這些地區的工廠生產水準落後於中國大陸。

友達董事長彭双浪認為，要取代中國大陸的生產基地難度很高，因為不只有人力問題，還有該國家的基礎設施配套是否完整，走出中國大陸大型生產基地後，分散式的跨國製造聚落未來會崛起，但只會慢慢發生，生產比重也不高。

印度取代中國 童子賢不認同

和碩董事長童子賢甚至認為，東南亞取代中國大陸製造基地是「假議題」！如果不是動態清零，蘋果預估將衝擊本季營收40~80億美元之多，蘋果也不會在多年的反覆游移「產能外移vs.加重中國大陸比重」之間，又一次下了決心，降低對中國大陸的依賴。

可是，這個決心的強度又端視於動態清零會持續多久而定，一旦動態清零退場，相信在庫克的「工廠綁市場」的策略主導下，中國大陸的生產比重只會越來越高。而且，iPhone、Apple Watch、MacBook零組件一千至三千多個，就算將終端組裝搬去越南、印度，供應鏈要跟著大遷徙也不容易。

印度最近因不甩美國警告，在俄烏戰爭中採取不結盟的中立態度，買了俄羅斯低價的石油而受矚目，就連拜登倡導的印太經濟架構(IPEF)也算上印度一份，根據IMF估計，2022年印度GDP年增率將達8%，是大國之中GDP增速最強。IMF還預期，到了2027年印度將從先前全球第十大經濟體躍升到第五大，國內生產總值約五兆美元，股票市場規模全球排名第四，僅次於美國、中國大陸和日本，印度獨角獸企業(價值超過十億美元的未上市初創公司)可望高達一百家，擠進全球第三。

特斯拉印度廠 卡在關稅太高

印度人口數跟中國大陸差不多，高達13.24億人，既然中國大陸「用市場換技術與投資」的戰略可以成功，因此也有不少企業到印度投資設廠，或是準備投資，但除了基礎設施比不上中國大陸完善之外，高關稅也是個問題。

特斯拉和印度政府之間的談判已持續了數年，馬斯克曾在Twitter上公開抱怨印度關稅太高，去年七月，特斯拉已致函印度交通部和工業部，企圖將電動車進口關稅從目前的60%-100%降至40%，但並未成功。馬斯克對此表態，特斯拉很有可能在印度建廠，但前提條件是特斯拉能在印度市場取得成功。

由此可知，印度要在短期間內取代中國大陸的供應鏈難度不低，美國主導的供應鏈去中化最終可能連達到50%的程度都有困難。