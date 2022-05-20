人行已下調存準率 外資開始回補陸股

文．謝晨彥

群益深証中小(00643)：

中國四月份經濟數據表現弱勢，但股市早已先行反應，因此這一輪弱勢數據對市場影響相對有限。此外，人行五月十五日下調了金融機構外匯存款準備金率，將有利於股市築底止穩。

不論是本益比還是淨值比都來到二○○○年以來的低點，意味著陸股投資價值浮現，對中長線資金具有吸引力，諸如橋水等大型基金也開始提高陸股的持股比重。由於陸股政策導向的特性強，因此碳中和、電動車等受惠政策利多產業更容易成為資金搶進的族群。

群益那斯達克生技(00678)：

阿茲海默症、神經疾病、腫瘤等臨床數據，將於第二季重要醫學會議陸續發布，為新藥廠帶來題材利多。大型藥廠則因獲利穩健，股價本身就相對穩定屬價值股，股市整體波動放大下，生技族群可望獲得市場資金青睞。

Invesco標普500高股利低波動ETF(SPHD.US)：

國際股市波動放大，因此高殖利率與低波動率的穩健特性，近期成為市場資金尋求保值的追求目標。

SPDR必需性消費類股ETF(XLP.US)：

全球資金持續流向相對抗跌的防禦型資產。必需性消費族群受景氣循環影響較低，也較高基期的科技類股抗跌，容易受到資金的青睞。